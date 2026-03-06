1 665 18
Переговори між Україною та РФ тривають: найближчими тижнями очікується додатковий прогрес, - Віткофф
Спеціальний представник президента США Стів Віткофф анонсував найближчими тижнями "додатковий прогрес" у перемовинах між Україною та Росією.
Про це Віткофф написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Прогрес у переговорах
"Переговори тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес", - написав він.
Мирні перемовини
"Під керівництвом президента ми продовжуємо досягати вагомих результатів, одночасно працюючи над формулюванням мирної угоди, яка назавжди покладе край війні", - зазначив Віткофф.
Він також подякував швейцарському уряду за проведення перемовин та президенту Трампу "за його лідерство у просуванні дипломатії на шляху до вирішення конфлікту".
Більше про тристоронні переговори
- 3 березня, в інтерв'ю італійському виданню Corriere Della Sera президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що атака США на Іран не позначиться на тристоронніх переговорах з Росією. Він також казав, що черговий раунд має відбутися 5 або 6 березня.
- 4 березня джерело Суспільного в українській делегації повідомило, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США відклали, поки не має точної дати та місця проведення.
- Зеленський згодом підтвердив, що наразі немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі через безпекову ситуацію навколо Ірану.
Топ коментарі
+15 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар06.03.2026 15:22 Відповісти Посилання
+14 Gary Grant
показати весь коментар06.03.2026 15:16 Відповісти Посилання
+12 Ihor Ihor #577453
показати весь коментар06.03.2026 15:17 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Gary Grant
показати весь коментар06.03.2026 15:16 Відповісти Мені подобається 14 Посилання
ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар06.03.2026 15:22 Відповісти Мені подобається 15 Посилання
CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показати весь коментар07.03.2026 22:29 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ihor Ihor #577453
показати весь коментар06.03.2026 15:17 Відповісти Мені подобається 12 Посилання
Андрей Ерофеев
показати весь коментар06.03.2026 15:20 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Погрібний Олександр
показати весь коментар06.03.2026 15:23 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показати весь коментар07.03.2026 22:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Старый зольдат
показати весь коментар06.03.2026 15:24 Відповісти Мені подобається 11 Посилання
boris petrik
показати весь коментар06.03.2026 15:25 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Марта Шепель #549182
показати весь коментар06.03.2026 15:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Nika Niko
показати весь коментар06.03.2026 15:37 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар06.03.2026 15:39 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар06.03.2026 15:40 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Ярослав Кийко
показати весь коментар06.03.2026 15:44 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Николай Харченко #401460
показати весь коментар06.03.2026 15:50 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Артур Пирожков #156165
показати весь коментар06.03.2026 15:59 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Віталій Поліщук
показати весь коментар06.03.2026 16:13 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Андрей Ивашкевич
показати весь коментар06.03.2026 23:15 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль