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Новини Мирні перемовини
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Переговори між Україною та РФ тривають: найближчими тижнями очікується додатковий прогрес, - Віткофф

Віткофф про перемовини

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф анонсував найближчими тижнями "додатковий прогрес" у перемовинах між Україною та Росією.

Про це Віткофф написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Прогрес у переговорах

"Переговори тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес", - написав він.

Також читайте: Зеленський про зміщення переговорного процесу: Україна чекає на дату від США

Мирні перемовини

"Під керівництвом президента ми продовжуємо досягати вагомих результатів, одночасно працюючи над формулюванням мирної угоди, яка назавжди покладе край війні", - зазначив Віткофф.

Він також подякував швейцарському уряду за проведення перемовин та президенту Трампу "за його лідерство у просуванні дипломатії на шляху до вирішення конфлікту".

Також читайте: Не може бути жодної угоди, доки Україна не повірить у реальність миру з РФ, - Віткофф

Віткофф про перемовини

Більше про тристоронні переговори

  • 3 березня, в інтерв'ю італійському виданню Corriere Della Sera президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що атака США на Іран не позначиться на тристоронніх переговорах з Росією. Він також казав, що черговий раунд має відбутися 5 або 6 березня.
  • 4 березня джерело Суспільного в українській делегації повідомило, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США відклали, поки не має точної дати та місця проведення.
  • Зеленський згодом підтвердив, що наразі немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі через безпекову ситуацію навколо Ірану.

Автор: 

перемовини (3819) росія (70404) США (26726) Віткофф Стів (318)
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Топ коментарі
+15
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06.03.2026 15:22 Відповісти
+14
Йди в сраку, неадекват. Дебіл.
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06.03.2026 15:16 Відповісти
+12
Прогрес станеться тоді, коли віткофф підірве на собі гранату при зустрічі з путлєром. А до того часу - тільки порожні теревені.
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06.03.2026 15:17 Відповісти
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Йди в сраку, неадекват. Дебіл.
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06.03.2026 15:16 Відповісти
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06.03.2026 15:22 Відповісти
Вітьков не ідіот точно. Він більше 30 років в бізнесі російської мафії (читай КГБ/ФСБ) в США а Краснов вперше офіційно відвідав Москву в 1987 році..
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07.03.2026 22:29 Відповісти
Прогрес станеться тоді, коли віткофф підірве на собі гранату при зустрічі з путлєром. А до того часу - тільки порожні теревені.
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06.03.2026 15:17 Відповісти
Балабол. Це якщо на дипломатичній мові
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06.03.2026 15:20 Відповісти
А в чому полягає нинішній прогрес?
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06.03.2026 15:23 Відповісти
Прогрес в тому що "переговори" це повільне варіння жабки-жертви на вогні. Бойовий дух падає, поставки зброї до України заморожені або сильно скорочені бо "мир скоро". Жертву роблять також винною в підсумку за геноцид Українського народу знову карають Українький народ який всі збитки знову виплачує за свій кошт.
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07.03.2026 22:40 Відповісти
Млять, невже в сша ВСІ ріелтори таки тупі як цей поцоватий цап та його рудий деменціозно-маразматичний жлоб-начальник?
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06.03.2026 15:24 Відповісти
Оцей Вітькофффф ,"майстер ріелтерської дипломатії ",розказував Трамп.у про успіхи в переговорах і в Ірані. І що????
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06.03.2026 15:25 Відповісти
Тим, хто користується телеграмом, раджу подивитись допис Supernova+ від 26.02.26 о 01:06.
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06.03.2026 15:28 Відповісти
Путину такая карта поперла с Ираном, что ему это и даром не надо.
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06.03.2026 15:37 Відповісти
Прогресує в тебе і твого шефа хіба що шизофренія
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06.03.2026 15:39 Відповісти
Аби не ці переговори які Х'уйло нав'язав а Україна отримала б Тамагавки то війна вже б завершилась
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06.03.2026 15:40 Відповісти
"очікується додатковий прогрес" - додатковий до якого?
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06.03.2026 15:44 Відповісти
Додатковий прогрес - це вбивство громадян України, так Віткоф?
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06.03.2026 15:50 Відповісти
Це каже той самий видатний перевірник по Ірану?
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06.03.2026 15:59 Відповісти
Віткоф думкою багатіє
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06.03.2026 16:13 Відповісти
Нас почнуть бомбити американці? Як тільки у вітькових прогрес на переговорах, Трамп віправляє бомбардувальники.
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06.03.2026 23:15 Відповісти
 
 