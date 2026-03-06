Переговори між Україною та РФ тривають: найближчими тижнями очікується додатковий прогрес, - Віткофф

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф анонсував найближчими тижнями "додатковий прогрес" у перемовинах між Україною та Росією.

Про це Віткофф написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Прогрес у переговорах

"Переговори тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес", - написав він.

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Мирні перемовини

"Під керівництвом президента ми продовжуємо досягати вагомих результатів, одночасно працюючи над формулюванням мирної угоди, яка назавжди покладе край війні", - зазначив Віткофф.

Він також подякував швейцарському уряду за проведення перемовин та президенту Трампу "за його лідерство у просуванні дипломатії на шляху до вирішення конфлікту".

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