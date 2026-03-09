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В ОП не підтвердили інформацію ЗМІ про тристоронні переговори 11 березня у Стамбулі

В Офісі Президента не підтвердили проведення переговорів у Стамбулі 11 березня

В Офісі Президента України не підтвердили поширену напередодні інформацію, що новий раунд перемовин делегації України, США та Росії може відбутися у Стамбулі 11 березня.

Про це журналістам сказав  радник з комунікацій президента Дмитро Литвин, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

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В ОП не підтвердили нову дату перемовин 

На прохання журналістів підтвердити чи спростувати інформацію про те, що новий раунд тристоронніх переговорів відбудеться 11 березня у Стамбулі, Литвин відповів:

"Не підтверджуємо".

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Що передувало

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що делегації України США та Росії домовились провести зустріч у середу, 11 березня, у Стамбулі.

Читайте також: Новий раунд переговорів України, США і Росії може відбутися наступного тижня, - ЗМІ

Автор: 

перемовини (3824) Стамбул (245) Офіс Президента (2100)
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Чи відбудуться, так звані переговори, чи не відбуться, це нічого не змінить!
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09.03.2026 19:42 Відповісти
 
 