569 1
В ОП не підтвердили інформацію ЗМІ про тристоронні переговори 11 березня у Стамбулі
В Офісі Президента України не підтвердили поширену напередодні інформацію, що новий раунд перемовин делегації України, США та Росії може відбутися у Стамбулі 11 березня.
Про це журналістам сказав радник з комунікацій президента Дмитро Литвин, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
В ОП не підтвердили нову дату перемовин
На прохання журналістів підтвердити чи спростувати інформацію про те, що новий раунд тристоронніх переговорів відбудеться 11 березня у Стамбулі, Литвин відповів:
"Не підтверджуємо".
Що передувало
Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що делегації України США та Росії домовились провести зустріч у середу, 11 березня, у Стамбулі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Погрібний Олександр
показати весь коментар09.03.2026 19:42 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль