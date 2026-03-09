В ОП не подтвердили информацию СМИ о трехсторонних переговорах 11 марта в Стамбуле

В Офисе Президента Украины не подтвердили распространенную накануне информацию, что новый раунд переговоров делегаций Украины, США и России может состояться в Стамбуле 11 марта.

Об этом журналистам сообщил советник по коммуникациям президента Дмитрий Литвин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В ОП не подтвердили новую дату переговоров

На просьбу журналистов подтвердить или опровергнуть информацию о том, что новый раунд трехсторонних переговоров состоится 11 марта в Стамбуле, Литвин ответил:

"Не подтверждаем".

Что предшествовало

Накануне в СМИ появилась информация, что делегации Украины, США и России договорились провести встречу в среду, 11 марта, в Стамбуле.

