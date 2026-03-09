В ОП не подтвердили информацию СМИ о трехсторонних переговорах 11 марта в Стамбуле
В Офисе Президента Украины не подтвердили распространенную накануне информацию, что новый раунд переговоров делегаций Украины, США и России может состояться в Стамбуле 11 марта.
Об этом журналистам сообщил советник по коммуникациям президента Дмитрий Литвин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
В ОП не подтвердили новую дату переговоров
На просьбу журналистов подтвердить или опровергнуть информацию о том, что новый раунд трехсторонних переговоров состоится 11 марта в Стамбуле, Литвин ответил:
"Не подтверждаем".
Что предшествовало
Накануне в СМИ появилась информация, что делегации Украины, США и России договорились провести встречу в среду, 11 марта, в Стамбуле.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Погрібний Олександр
показать весь комментарий09.03.2026 19:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль