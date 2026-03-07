Новый раунд переговоров Украины, США и России может состояться на следующей неделе, - СМИ
Новая встреча делегаций Украины, США и РФ может состояться на следующей неделе.
Об этом сообщает "УП" со ссылкой на источник, приближенный к украинской делегации, информирует Цензор.НЕТ.
Место встречи определяется
Переговоры должны были состояться 5 марта в Абу-Даби, однако из-за ситуации в Иране их перенесли.
Сейчас определяется место потенциальной встречи. В качестве альтернативы делегации обсуждают Женеву или Стамбул.
Больше о трехсторонних переговорах
- 3 марта в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera президент Владимир Зеленский выразил надежду, что атака США на Иран не отразится на трехсторонних переговорах с Россией. Он также сказал, что очередной раунд должен состояться 5 или 6 марта.
- 4 марта источник Суспільного в украинской делегации сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США отложили, пока нет точной даты и места проведения.
- Зеленский впоследствии подтвердил, что в настоящее время нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи из-за ситуации с безопасностью вокруг Ирана.
Топ комментарии
+6 Oresta Bartka
показать весь комментарий07.03.2026 20:49 Ответить Ссылка
+4 ола жмуд
показать весь комментарий07.03.2026 20:46 Ответить Ссылка
+3 Володимир Омельянов
показать весь комментарий07.03.2026 20:54 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
... три поляка, грузін, та собака...
Їхнім балачкам ЗАВЖДИ передує ракетний удар(((