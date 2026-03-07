Новый раунд переговоров Украины, США и России может состояться на следующей неделе, - СМИ

Новая встреча делегаций Украины, США и РФ может состояться на следующей неделе.

Об этом сообщает "УП" со ссылкой на источник, приближенный к украинской делегации, информирует Цензор.НЕТ.

Место встречи определяется

Переговоры должны были состояться 5 марта в Абу-Даби, однако из-за ситуации в Иране их перенесли.

Сейчас определяется место потенциальной встречи. В качестве альтернативы делегации обсуждают Женеву или Стамбул.

3 марта в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera президент Владимир Зеленский выразил надежду, что атака США на Иран не отразится на трехсторонних переговорах с Россией. Он также сказал, что очередной раунд должен состояться 5 или 6 марта.

4 марта источник Суспільного в украинской делегации сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США отложили, пока нет точной даты и места проведения.

Зеленский впоследствии подтвердил, что в настоящее время нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи из-за ситуации с безопасностью вокруг Ирана.

