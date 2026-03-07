РУС
Новый раунд переговоров Украины, США и России может состояться на следующей неделе, - СМИ

Переговоры Украина-США-РФ могут возобновиться уже на следующей неделе

Новая встреча делегаций Украины, США и РФ может состояться на следующей неделе.

Об этом сообщает "УП" со ссылкой на источник, приближенный к украинской делегации, информирует Цензор.НЕТ.

Место встречи определяется 

Переговоры должны были состояться 5 марта в Абу-Даби, однако из-за ситуации в Иране их перенесли.

Сейчас определяется место потенциальной встречи. В качестве альтернативы делегации обсуждают Женеву или Стамбул.

Больше о трехсторонних переговорах

  • 3 марта в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera президент Владимир Зеленский выразил надежду, что атака США на Иран не отразится на трехсторонних переговорах с Россией. Он также сказал, что очередной раунд должен состояться 5 или 6 марта.
  • 4 марта источник Суспільного в украинской делегации сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США отложили, пока нет точной даты и места проведения.
  • Зеленский впоследствии подтвердил, что в настоящее время нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи из-за ситуации с безопасностью вокруг Ирана.

+6
Три чужинці, хуцпіст, деменційний і садист, будуть вирішувати долю українців.
07.03.2026 20:49 Ответить
+4
любить
07.03.2026 20:46 Ответить
+3
Цирк для Трампа продовжуєтся ,ворог знищує Україну ,а тут робится вигляд ніби нічого не сталось і всі боятся про це заявити ,щоб не роздратувати трампа ,а то що буде ? при цьому президенті допомога Україні скоротилась на 99%.
07.03.2026 20:54 Ответить
Комментировать
Цапорылiя вже позбулася колишньоi мiцi. То й якого дiдбка Трамп з нею панькаеться?
07.03.2026 20:43 Ответить
б=ь
07.03.2026 20:45 Ответить
любить
07.03.2026 20:46 Ответить
Йому залишилось тiльки любити. Схоже , що боiться.
07.03.2026 20:48 Ответить
iшак пiдiрваний може тiльки наповнювати повiтря своiм Н2S (з переляку)
07.03.2026 20:51 Ответить
Бо вiн закоханий у пуйла
07.03.2026 20:48 Ответить
Три чужинці, хуцпіст, деменційний і садист, будуть вирішувати долю українців.
07.03.2026 20:49 Ответить
за совдепії був такий серіал:
... три поляка, грузін, та собака...
07.03.2026 21:05 Ответить
поляки дуже насолоджувалися...
07.03.2026 21:06 Ответить
Цирк для Трампа продовжуєтся ,ворог знищує Україну ,а тут робится вигляд ніби нічого не сталось і всі боятся про це заявити ,щоб не роздратувати трампа ,а то що буде ? при цьому президенті допомога Україні скоротилась на 99%.
07.03.2026 20:54 Ответить
Знову пошопітися із соснами корабельними виїдуть?
Їхнім балачкам ЗАВЖДИ передує ракетний удар(((
07.03.2026 21:05 Ответить
Наразі щодня може відбутися якась срана ×уїта.
07.03.2026 21:14 Ответить
Поїдуть знову в закордонну поїздку за державні кошти жерти ікру і шампанське щоб агент Краснов разом з своїм зятем та шісткою російської мафії в США товаріщом Вітьковим заявляли що Україна готова підписати мир з окупантами (капітуляцію). Все це негативно впливає на бойовий дух та поставки зброї до України, відбілюють російських воєнних злочинців та ставлять Україну та росію в один ряд змішуючи жертву та злодія.
07.03.2026 21:17 Ответить
 
 