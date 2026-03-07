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Новий раунд переговорів України, США і Росії може відбутися наступного тижня, - ЗМІ
Нова зустріч делегацій України, США та РФ може відбутися на наступному тижні.
Про це повідомляє "УП" із посиланням на джерело, наближене до української делегації, інформує Цензор.НЕТ.
Місце зустрічі визначається
Переговори мали відбутися 5 березня в Абу Дабі, однак через ситуацію в Ірані, їх перенесли.
Наразі визначається місце потенційної зустрічі. Як альтернативу делегації обговорюють Женеву або Стамбул.
Більше про тристоронні переговори
- 3 березня, в інтерв'ю італійському виданню Corriere Della Sera президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що атака США на Іран не позначиться на тристоронніх переговорах з Росією. Він також казав, що черговий раунд має відбутися 5 або 6 березня.
- 4 березня джерело Суспільного в українській делегації повідомило, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США відклали, поки не має точної дати та місця проведення.
- Зеленський згодом підтвердив, що наразі немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі через безпекову ситуацію навколо Ірану.
Топ коментарі
+6 Oresta Bartka
показати весь коментар07.03.2026 20:49 Відповісти Посилання
+4 ола жмуд
показати весь коментар07.03.2026 20:46 Відповісти Посилання
+4 Володимир Омельянов
показати весь коментар07.03.2026 20:54 Відповісти Посилання
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... три поляка, грузін, та собака...
Їхнім балачкам ЗАВЖДИ передує ракетний удар(((