УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10236 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
1 455 14

Новий раунд переговорів України, США і Росії може відбутися наступного тижня, - ЗМІ

Переговори Україна-США-РФ можуть відновитися вже наступного тижня

Нова зустріч делегацій України, США та РФ може відбутися на наступному тижні.

Про це повідомляє "УП" із посиланням на джерело, наближене до української делегації, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Місце зустрічі визначається 

Переговори мали відбутися 5 березня в Абу Дабі, однак через ситуацію в Ірані, їх перенесли.

Наразі визначається місце потенційної зустрічі. Як альтернативу делегації обговорюють Женеву або Стамбул.

Читайте також: Переговори між Україною та РФ тривають: найближчими тижнями очікується додатковий прогрес, - Віткофф

Більше про тристоронні переговори

  • 3 березня, в інтерв'ю італійському виданню Corriere Della Sera президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що атака США на Іран не позначиться на тристоронніх переговорах з Росією. Він також казав, що черговий раунд має відбутися 5 або 6 березня.
  • 4 березня джерело Суспільного в українській делегації повідомило, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США відклали, поки не має точної дати та місця проведення.
  • Зеленський згодом підтвердив, що наразі немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі через безпекову ситуацію навколо Ірану.

Читайте також: Трамп про переговори між Україною та РФ: Ненависть між ними настільки велика, що їм важко домовитись

Автор: 

перемовини (3820) росія (70414) США (26735)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Три чужинці, хуцпіст, деменційний і садист, будуть вирішувати долю українців.
показати весь коментар
07.03.2026 20:49 Відповісти
+4
любить
показати весь коментар
07.03.2026 20:46 Відповісти
+4
Цирк для Трампа продовжуєтся ,ворог знищує Україну ,а тут робится вигляд ніби нічого не сталось і всі боятся про це заявити ,щоб не роздратувати трампа ,а то що буде ? при цьому президенті допомога Україні скоротилась на 99%.
показати весь коментар
07.03.2026 20:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цапорылiя вже позбулася колишньоi мiцi. То й якого дiдбка Трамп з нею панькаеться?
показати весь коментар
07.03.2026 20:43 Відповісти
б=ь
показати весь коментар
07.03.2026 20:45 Відповісти
любить
показати весь коментар
07.03.2026 20:46 Відповісти
Йому залишилось тiльки любити. Схоже , що боiться.
показати весь коментар
07.03.2026 20:48 Відповісти
iшак пiдiрваний може тiльки наповнювати повiтря своiм Н2S (з переляку)
показати весь коментар
07.03.2026 20:51 Відповісти
Бо вiн закоханий у пуйла
показати весь коментар
07.03.2026 20:48 Відповісти
Три чужинці, хуцпіст, деменційний і садист, будуть вирішувати долю українців.
показати весь коментар
07.03.2026 20:49 Відповісти
за совдепії був такий серіал:
... три поляка, грузін, та собака...
показати весь коментар
07.03.2026 21:05 Відповісти
поляки дуже насолоджувалися...
показати весь коментар
07.03.2026 21:06 Відповісти
Цирк для Трампа продовжуєтся ,ворог знищує Україну ,а тут робится вигляд ніби нічого не сталось і всі боятся про це заявити ,щоб не роздратувати трампа ,а то що буде ? при цьому президенті допомога Україні скоротилась на 99%.
показати весь коментар
07.03.2026 20:54 Відповісти
Знову пошопітися із соснами корабельними виїдуть?
Їхнім балачкам ЗАВЖДИ передує ракетний удар(((
показати весь коментар
07.03.2026 21:05 Відповісти
Наразі щодня може відбутися якась срана ×уїта.
показати весь коментар
07.03.2026 21:14 Відповісти
Поїдуть знову в закордонну поїздку за державні кошти жерти ікру і шампанське щоб агент Краснов разом з своїм зятем та шісткою російської мафії в США товаріщом Вітьковим заявляли що Україна готова підписати мир з окупантами (капітуляцію). Все це негативно впливає на бойовий дух та поставки зброї до України, відбілюють російських воєнних злочинців та ставлять Україну та росію в один ряд змішуючи жертву та злодія.
показати весь коментар
07.03.2026 21:17 Відповісти
 
 