Трехстороннюю встречу отложили по предложению США из-за ситуации вокруг Ирана, - Зеленский

Из-за войны на Ближнем Востоке трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и России, которые должны были состояться на этой неделе, откладываются по предложению американской стороны.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Встреча откладывается

"Провел совещание с нашей переговорной командой. Важно, что фактически 24/7 коммуницируем с американской стороной. Сейчас приоритет партнеров и все внимание – ситуации вокруг Ирана, и из-за этого встреча, которая планировалась на эту неделю по предложению американской стороны, откладывается. Но Украина готова к встрече в любой момент в том формате, который может помочь и будет реалистичным с точки зрения окончания войны", - подчеркнул глава государства.

Доклад переговорной команды

Президент рассказал, что "команда доложила информацию о планах российской стороны, насколько это нам известно, прежде всего благодаря деятельности наших разведок".

"Поручил команде еще раз прокоммуницировать переговорщикам с американской стороны, чтобы, во-первых, еще раз подтвердить нашу готовность к стратегической совместной работе ради безопасности, и в частности в защите от ударных дронов, а во-вторых, еще раз подтвердить нашу готовность содержательно работать для окончания войны России против Украины", - сказал глава государства.

РФ пытается сманипулировать ситуацией на Ближнем Востоке

Зеленский добавил, что россияне сейчас пытаются манипулировать ситуацией на Ближнем Востоке и в регионе Залива в пользу своей агрессии, а также превратить удары иранского режима по соседям и американским базам фактически во второй фронт российской войны против Украины и, шире, всего Запада.



Он подчеркнул, что этого точно нельзя допускать.

"Злу нельзя давать возможностей для координации, но защита жизни должна быть четко скоординированной. Именно ради этого работаем", - подытожил президент.

Что предшествовало

3 марта в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera президент Владимир Зеленский выразил надежду, что атака США на Иран не отразится на трехсторонних переговорах с Россией. Он также сказал, что очередной раунд должен состояться 5 или 6 марта.

4 марта источник Суспільного в украинской делегации сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США отложили, пока нет точной даты и места проведения.

Зеленский впоследствии подтвердил, что в настоящее время нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи из-за ситуации с безопасностью вокруг Ирана.

