РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8244 посетителя онлайн
Новости Удар Израиля по Ирану Удары США по Ирану
2 407 25

Новый уровень угрозы: Иран анонсировал запуск ракет с боеголовками весом 1000 кг

Иранские ракеты с боевыми частями весом 1000 кг

Иран объявил о начале полномасштабной войны и намерении использовать тяжелые ракеты с боевыми частями большой мощности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении командующего Корпусом стражей исламской революции Мусави.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Иран готовится к масштабным ракетным ударам

Мусави заявил, что отныне ни одна ракета с боевой частью весом менее одной тонны не будет запущена. По его словам, длина волны выстрелов и поверхность удара будут увеличены, а дальность полета — более широкой.

Иран планирует применять ракеты с боеголовками весом около 1000 кг, способными наносить значительные разрушения. Следующие удары, по его словам, будут более интенсивными и продолжительными.

Читайте также: Трехстороннюю встречу отложили по предложению США из-за ситуации вокруг Ирана, — Зеленский

Политический контекст и возможный конфликт с США

По мнению иранских властей, война с Соединенными Штатами может быть затяжной, а дипломатические пути решения — ограниченными. Советник по вопросам внешней политики Камаль Харази подтвердил готовность страны к длительной войне.

"Завершить войну могут только экономические страдания, что заставит другие страны вмешаться", — отметил Харази.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп резко отреагировал на назначение Моджтабы Хаменеи на пост верховного лидера Ирана, что добавило напряженности в отношения между странами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия войны в Иране: Индия закупила миллионы баррелей российской нефти после разрешения США

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что США уничтожили 42 иранских корабля: "Это конец их флота"

Автор: 

Израиль (537) Иран (963) США (7224)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Мі єщьо нічєво нє начіналі.
Голожопі понти, яких їх навчили кацапи.
показать весь комментарий
09.03.2026 22:13 Ответить
+3
Ты, Зин, на грубость нарываисси, всё Зин, обидеть норовишь..
показать весь комментарий
09.03.2026 22:13 Ответить
+3
Трампу з оглядом на путю теж захотілося маленької победоносної війни.І теж щось пішло не так.Може цей не такий впертий і незабаром оголосить про велику перемогу і закінчення війни.
показать весь комментарий
09.03.2026 22:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мі єщьо нічєво нє начіналі.
Голожопі понти, яких їх навчили кацапи.
показать весь комментарий
09.03.2026 22:13 Ответить
Ты, Зин, на грубость нарываисси, всё Зин, обидеть норовишь..
показать весь комментарий
09.03.2026 22:13 Ответить
а насчет куда-то попасть 0,001 кт?
показать весь комментарий
09.03.2026 22:17 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2026 22:17 Ответить
Трампу з оглядом на путю теж захотілося маленької победоносної війни.І теж щось пішло не так.Може цей не такий впертий і незабаром оголосить про велику перемогу і закінчення війни.
показать весь комментарий
09.03.2026 22:17 Ответить
поки США повністю в плюсах, зовсім невеликі втрати, всього 8 бійців
показать весь комментарий
09.03.2026 22:49 Ответить
То це й добре. Значить малі ракети вже скінчились.
показать весь комментарий
09.03.2026 22:17 Ответить
Цікаво чи спроможні вони підкріпити своє слово ділом? 🤔
показать весь комментарий
09.03.2026 22:18 Ответить
Зате у Трампа є план. А плани Трампа руйнівніші за будь-яку ракету, вони точно принесуть "економічні страждання" всім)
показать весь комментарий
09.03.2026 22:22 Ответить
До планів Трампа додаються самий великий авіаносний флот, самі сильні у Світі ВПС та сотні тисяч тон високоточних ракет та бомб. Причому справжніх.
показать весь комментарий
09.03.2026 22:40 Ответить
Мене цікавлять не бомби Трампа, а бомби путіна бо вони летять нам на голову.
А те що бомб у путіна через Трампа стане більше - це однозначно.
показать весь комментарий
09.03.2026 22:51 Ответить
якийсь Орешнік по ходу. гасити потрібно той іран та кацастан
показать весь комментарий
09.03.2026 22:23 Ответить
а якщо не повірять, запліднювачі ослів продемонструють супер рокету Фісташнік
показать весь комментарий
09.03.2026 22:25 Ответить
найкращі учні зєлі? той вже скільки всього і не тільки в відосиках анонсував! з потужних наступів починаючи!
показать весь комментарий
09.03.2026 22:26 Ответить
Фламінго. Ось вони де.
показать весь комментарий
09.03.2026 22:28 Ответить
Чомусь, я їх анонсами більше вірю, чим анонсами Зеленського.
показать весь комментарий
09.03.2026 22:32 Ответить
ФріПластіліна робить ракети "касіми" з підручних матеріалів. Точність може бути гірша ніж у "града" проте їх багато і вони падають на Ізраїль..
А у потужного верховного міндіча навіть не літають ... Тільки "плавають"... точніше миються ..
показать весь комментарий
09.03.2026 22:46 Ответить
На якій платформі АІ малювати будуть?
показать весь комментарий
09.03.2026 22:35 Ответить
Іран: не було балістики, 40 років під санкціями.
Результат: є балістика.

Україна: була балістика межконтинентальна взагалі, 40 років не під санкціями.
Результат: нема балістики і не передбачається. Тільки дайте-дайте.
показать весь комментарий
09.03.2026 22:36 Ответить
Ось про це я і казав учора.
У України немає ніяких ракет, тому блекаут у Білгороді - це расєя бомбила 🤔
показать весь комментарий
09.03.2026 22:47 Ответить
Ну так я ж кажу, що тільки дайте-дайте. Трохи і дали.
показать весь комментарий
09.03.2026 22:48 Ответить
Понти галімі
показать весь комментарий
09.03.2026 22:36 Ответить
запустили близко 600 ракет,залишилось на порядок більше..
показать весь комментарий
09.03.2026 22:40 Ответить
БЧ "Фламіндіч" таки існують !!! Але є ньюанс ...
показать весь комментарий
09.03.2026 22:43 Ответить
Проста фізика. 10 ракет по 100кг тротилу нанесуть більше уражень, ніж одна на 1000кг. (За окреми випадки, коли потрібно саме 1000кг щоб щось пробити). Та і вірогідність що долетить теж більша
показать весь комментарий
09.03.2026 22:44 Ответить
 
 