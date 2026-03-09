Новый уровень угрозы: Иран анонсировал запуск ракет с боеголовками весом 1000 кг

Иран объявил о начале полномасштабной войны и намерении использовать тяжелые ракеты с боевыми частями большой мощности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении командующего Корпусом стражей исламской революции Мусави.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Иран готовится к масштабным ракетным ударам

Мусави заявил, что отныне ни одна ракета с боевой частью весом менее одной тонны не будет запущена. По его словам, длина волны выстрелов и поверхность удара будут увеличены, а дальность полета — более широкой.

Иран планирует применять ракеты с боеголовками весом около 1000 кг, способными наносить значительные разрушения. Следующие удары, по его словам, будут более интенсивными и продолжительными.

Читайте также: Трехстороннюю встречу отложили по предложению США из-за ситуации вокруг Ирана, — Зеленский

Политический контекст и возможный конфликт с США

По мнению иранских властей, война с Соединенными Штатами может быть затяжной, а дипломатические пути решения — ограниченными. Советник по вопросам внешней политики Камаль Харази подтвердил готовность страны к длительной войне.

"Завершить войну могут только экономические страдания, что заставит другие страны вмешаться", — отметил Харази.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп резко отреагировал на назначение Моджтабы Хаменеи на пост верховного лидера Ирана, что добавило напряженности в отношения между странами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия войны в Иране: Индия закупила миллионы баррелей российской нефти после разрешения США

Удары по Ирану

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что США уничтожили 42 иранских корабля: "Это конец их флота"