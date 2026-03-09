Новый уровень угрозы: Иран анонсировал запуск ракет с боеголовками весом 1000 кг
Иран объявил о начале полномасштабной войны и намерении использовать тяжелые ракеты с боевыми частями большой мощности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении командующего Корпусом стражей исламской революции Мусави.
Иран готовится к масштабным ракетным ударам
Мусави заявил, что отныне ни одна ракета с боевой частью весом менее одной тонны не будет запущена. По его словам, длина волны выстрелов и поверхность удара будут увеличены, а дальность полета — более широкой.
Иран планирует применять ракеты с боеголовками весом около 1000 кг, способными наносить значительные разрушения. Следующие удары, по его словам, будут более интенсивными и продолжительными.
Политический контекст и возможный конфликт с США
По мнению иранских властей, война с Соединенными Штатами может быть затяжной, а дипломатические пути решения — ограниченными. Советник по вопросам внешней политики Камаль Харази подтвердил готовность страны к длительной войне.
"Завершить войну могут только экономические страдания, что заставит другие страны вмешаться", — отметил Харази.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп резко отреагировал на назначение Моджтабы Хаменеи на пост верховного лидера Ирана, что добавило напряженности в отношения между странами.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
