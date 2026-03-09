Трамп заявив, що війна США з Іраном майже завершена
Президент США Дональд Трамп заявив, що війна США з Іраном майже закінчена.
Заява, яку цитує Цензор.НЕТ пролунала в телефонному інтерв'ю Трампа телеканалу CBS News у понеділок ввечері.
"Я думаю, що війна практично завершена…Іран не має військово-морського флоту, засобів зв'язку, у нього немає військово-повітряних сил. Їхні ракети розкидані по всій території. Їхні дрони підриваються повсюди, включаючи місця їхнього виробництва. Якщо придивитися, у них нічого не залишилося. У військовому сенсі нічого не залишилося", - цитує CBS News Трампа.
"Вони збиралися атакувати", - Трамп
Пізніше під час промови у Білому домі Трамп заявив, що Іран був готовий атакувати Сполучені Штати.
"Вони були готові, вони мали всі ці ракети - набагато більше, ніж будь-хто міг подумати - і вони збиралися атакувати нас, - додав очільник США.
Тим часом Іран оголосив про початок повномасштабної війни та намір використовувати важкі ракети з боєголовками великої потужності. Про це йдеться у дописі командувача Корпусу вартових ісламської революції Мусаві.
За його словами, Тегеран планує застосовувати ракети з боєголовками вагою близько 1000 кг, здатними завдавати значних руйнувань.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
- Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.
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От коли танкєри почнуть вільно проходити Ормузьку протоку, то тоді булемо слкхати нарциса Трумпа.
А допоки Іран буде атакуваті , все це болтовня зляканого недалекого дідугана, який не прорахував наслідків ідіотської атаки на Іран виключнотракетамииі бомбами.
І побачивши ціннники на нафту і ціни на фондовому ринку- дав задню
Похоже на методичку краснова
Він у всьому шукає свій профіт.
Ви такі тупі, що не зможете це зрозуміти, і взагалі від'ї**ся, я поїхав грати у гольф.
Як в нас є прислів'я «плив, плив, а на берегу всрався.»
Може пуйло доні і нітаньязі хаменеї старого замовив, щоб молодий і більш людожерний його змінив?🤔
Тоді, так, доні виконав вонь анкоріджу.
Залишиться тільки один: Трамп, сі чи ху?
"іти воювати без французів,
це все одно що іти на полювання без акордеону"...
А головне - потужна!
не згадаю, до якого ефіру дописувач це написав,
а то би спитав чи можу я його дописом користуватися,
з посиланям на нього, звістно - ну вже як є...
Бо капітан Гехсет заявив, що війна з Іраном ще тільки починається, і КВІР мабуть з переляку заявив про намір застосувати БР з б/ч 1000 кг.
Так що правильно писати «грет егейн капітулейшин» і іш гебі ауф, а далі хенде хох) апельсина.
Вчора: війна триватиме до вересня
Сьогодні: війна майже завершена
За що я люблю Трампа так це за політичну послідовність
Взагалі війни легко починати, а зупиняють потім десятиліттями.
Джерело: https://www.newsru.co.il/world/9mar2026/trump_putin_0026.html?utm_source=news.zamir.pro
з кремлівським терористом !!
Мабуть рудий зрозумів , що війну він не виграв ,
а от путлєру допоміг підняти ціну на нафту ,
щоби кремлівська мразь мала змогу гатити і дальше
по Украіні !!
А скоро на суд Божий