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Новини Операція США проти Ірану
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Трамп заявив, що війна США з Іраном майже завершена

Трамп - про завершення війни в Ірані

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна США з Іраном майже закінчена.

Заява, яку цитує Цензор.НЕТ пролунала в телефонному інтерв'ю Трампа телеканалу CBS News у понеділок ввечері.

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"Я думаю, що війна практично завершена…Іран не має військово-морського флоту, засобів зв'язку, у нього немає військово-повітряних сил. Їхні ракети розкидані по всій території. Їхні дрони підриваються повсюди, включаючи місця їхнього виробництва. Якщо придивитися, у них нічого не залишилося. У військовому сенсі нічого не залишилося", - цитує CBS News Трампа.

"Вони збиралися атакувати", - Трамп

Пізніше під час промови у Білому домі Трамп заявив, що Іран був готовий атакувати Сполучені Штати. 

"Вони були готові, вони мали всі ці ракети - набагато більше, ніж будь-хто міг подумати - і вони збиралися атакувати нас, - додав очільник США. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про підвищення цін на нафту по $100 за барель: "У мене є план на все"

Тим часом Іран оголосив про початок повномасштабної війни та намір використовувати важкі ракети з боєголовками великої потужності. Про це йдеться у дописі командувача Корпусу вартових ісламської революції Мусаві.

За його словами, Тегеран планує застосовувати ракети з боєголовками вагою близько 1000 кг, здатними завдавати значних руйнувань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що США ще не вирішили питання наземної операції в Ірані

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що США знищили 42 іранські кораблі: "Це кінець їхнього флоту"

Автор: 

Іран (3503) Трамп Дональд (8938)
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Топ коментарі
+49
США потратили 20 лет и триллионы долларов на то, чтобы заменить режим Талибана на режим Талибана. А Трамп заменил аятоллу Хаменеи на аятоллу Хаменеи всего за 9 суток. Самый эффективный американский президент в истории. (с)
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09.03.2026 23:41 Відповісти
+20
капец іранців загиблих шкода, які хтіли завалить режим радікалів ісламістів ,по ходу трамп трепло і США не зацікавлені у світському Ірані ...
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09.03.2026 23:43 Відповісти
+18
Вася, як у вас кажуть" ціплят по осєні щитають".
От коли танкєри почнуть вільно проходити Ормузьку протоку, то тоді булемо слкхати нарциса Трумпа.
А допоки Іран буде атакуваті , все це болтовня зляканого недалекого дідугана, який не прорахував наслідків ідіотської атаки на Іран виключнотракетамииі бомбами.
І побачивши ціннники на нафту і ціни на фондовому ринку- дав задню
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10.03.2026 00:11 Відповісти
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***** ще жодної копійки , на цьому , не заробив ...
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09.03.2026 23:47 Відповісти
Трампу треба спішити закінчувати війну, доки його в США не погнали з поста президента ссаними ганчірками.
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10.03.2026 00:58 Відповісти
це тобі з кремля новину надіслали? чи сам гальмуєш?
Для загального розвитку - https://financy.24tv.ua/ru/vojna-blizhnem-vostoke-cena-rossijskuju-neft-vyrosla-080326_n3024057
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10.03.2026 01:15 Відповісти
трампон хотів хайпонути, думав, що його дуже злякаються і відразу капітулюють. А не так сталося, як гадалося. Іран зарився в нори. Без піхоти ніхто не капітулював. Плану "Б". мабуть, немає.
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10.03.2026 08:41 Відповісти
Є: оголосити себе переможцем і змитися звідти.
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10.03.2026 08:56 Відповісти
Смешно читать что Трамп путинская шестёрка. Нам может не нравится Трамп-он настоящий урод. Разве он не прав в том, что он Иран просто расхерачил? В Ирана армии не осталось. Как ни крути а это и есть Победа рыжего
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10.03.2026 00:02 Відповісти
Вася, як у вас кажуть" ціплят по осєні щитають".
От коли танкєри почнуть вільно проходити Ормузьку протоку, то тоді булемо слкхати нарциса Трумпа.
А допоки Іран буде атакуваті , все це болтовня зляканого недалекого дідугана, який не прорахував наслідків ідіотської атаки на Іран виключнотракетамииі бомбами.
І побачивши ціннники на нафту і ціни на фондовому ринку- дав задню
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10.03.2026 00:11 Відповісти
Наташа,почём ценник у тебя на оральное общение?
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10.03.2026 05:02 Відповісти
менше дивіться американський марафон. Поки виглядає так, що саме піндоси обіс*лися і хочуть красиво злитися з цього шоу
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10.03.2026 00:47 Відповісти
ПАБЕДА? в каком месте? Тегеран за три дня ... мы это где то уже слышали
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10.03.2026 00:50 Відповісти
Ещё один турбо дурачок патриотический вылез.фрол, Не подскажешь, сколько уничтожили аятолы самолётов американский? 3 ? А сколько кораблей? 0?? А сколько нефтяных скважин в Америке уничтожили?? 0?? Сколько ракет пусковых установок американских уничтожили аятолы? Вот то-то же, дурачок турбинованный..
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10.03.2026 05:08 Відповісти
Что с 460 кг обогащенного урана, ради (или из-за) которого это все затевалось? Захвачен? Уничтожен?
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10.03.2026 06:48 Відповісти
Как там новый аятолла? Уже приполз на поклон к Трампуше? Трампуша уже получил доступ к иранской нефти?
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10.03.2026 06:50 Відповісти
Не подскажешь, сколько уничтожил Талибан самолётов американский? 3 ? А сколько кораблей? 0?? А сколько нефтяных скважин в Америке уничтожил?? 0?? Сколько ракет пусковых установок американских уничтожил Талибан?
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10.03.2026 06:52 Відповісти
Ага расхерячил.Режим то остался и даже нового аятоллу выбрать успел и это проигрыш в первую очередь для Израиля конечно но и для сша тоже.Теперь уже смело можно констатировать что режим собзный раше в Иране устоял
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10.03.2026 02:36 Відповісти
Нет ничего хуже для страны, чем такие турбопатриоты дураки как ты и Зеленский, лежебокий
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10.03.2026 05:04 Відповісти
Это победа кремля - рост цен, уменьшение поставок оружия, легализация агрессии, пу
Похоже на методичку краснова
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10.03.2026 05:10 Відповісти
И снятие санкций, между прочим!
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10.03.2026 10:18 Відповісти
Якщо б в Ірані дійсно не залишилося армії та КВІРу, не було б і новини про обрання Хаменеї-2.
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10.03.2026 07:22 Відповісти
??? Лєший как-то нє допил ???
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10.03.2026 08:58 Відповісти
Трамп переміг! Ура! Слава Трампу- великому переможцю, Олександру Македонському **********. Нобелівську премію миру Трампу!
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10.03.2026 00:51 Відповісти
Здулося помаранчеве чмо!
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09.03.2026 23:40 Відповісти
США потратили 20 лет и триллионы долларов на то, чтобы заменить режим Талибана на режим Талибана. А Трамп заменил аятоллу Хаменеи на аятоллу Хаменеи всего за 9 суток. Самый эффективный американский президент в истории. (с)
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09.03.2026 23:41 Відповісти
Майже? На 90%? Десь я таке вже чув
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09.03.2026 23:42 Відповісти
А шо одразу Арестович? Ну і шо, шо в США...

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09.03.2026 23:51 Відповісти
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09.03.2026 23:54 Відповісти
Готуєця в президенти України
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10.03.2026 00:12 Відповісти
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09.03.2026 23:42 Відповісти
капец іранців загиблих шкода, які хтіли завалить режим радікалів ісламістів ,по ходу трамп трепло і США не зацікавлені у світському Ірані ...
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09.03.2026 23:43 Відповісти
Думаєте, що Трамп повинен бути альтруїстом?
Він у всьому шукає свій профіт.
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09.03.2026 23:46 Відповісти
Він, як президент США повинен буде реалістом, а не вижившим із розуму нарцисом.
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10.03.2026 00:14 Відповісти
Зацікавлені, але доні і США це дві взаємно непоі'язані поняття на космічній відстані один від одного.
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09.03.2026 23:47 Відповісти
Поки пов'язані
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09.03.2026 23:52 Відповісти
нічого нема вічного ,під Луною , і трамп з ху* лом не виключення ,як і зеленській режим в Україні ...
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10.03.2026 00:19 Відповісти
Дуже схожий на тов краснова
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10.03.2026 05:12 Відповісти
Трампуша ще хотів використати курдів в якості гарматного м'яса.
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10.03.2026 07:35 Відповісти
Залишилося 2-3 дні, а може тиждня, чи місяця, но це не точно.
Ви такі тупі, що не зможете це зрозуміти, і взагалі від'ї**ся, я поїхав грати у гольф.
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09.03.2026 23:45 Відповісти
!!!!!!!!!!
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10.03.2026 09:00 Відповісти
Н,да. Вляпався. От вам грет егейн.
Як в нас є прислів'я «плив, плив, а на берегу всрався.»
Може пуйло доні і нітаньязі хаменеї старого замовив, щоб молодий і більш людожерний його змінив?🤔
Тоді, так, доні виконав вонь анкоріджу.
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09.03.2026 23:45 Відповісти
Старпери-великодержавники оновлюють авторитарні політичні еліти!
Залишиться тільки один: Трамп, сі чи ху?
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09.03.2026 23:51 Відповісти
Від кожного по трошку, а в одній урні
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10.03.2026 05:22 Відповісти
десь прочитав, не моє, просто сподобалось -
"іти воювати без французів,
це все одно що іти на полювання без акордеону"...
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09.03.2026 23:47 Відповісти
Глибока думка
А головне - потужна!
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10.03.2026 00:37 Відповісти

не згадаю, до якого ефіру дописувач це написав,
а то би спитав чи можу я його дописом користуватися,
з посиланям на нього, звістно - ну вже як є...
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10.03.2026 00:43 Відповісти
Це "неофіційна капітуляція", погоджена з Бібі?
Бо капітан Гехсет заявив, що війна з Іраном ще тільки починається, і КВІР мабуть з переляку заявив про намір застосувати БР з б/ч 1000 кг.
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09.03.2026 23:49 Відповісти
Бібі відмовився навіть зустрітися з вітькофой і відприском доні.
Так що правильно писати «грет егейн капітулейшин» і іш гебі ауф, а далі хенде хох) апельсина.
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10.03.2026 05:31 Відповісти
Кращеб араби золоту труну кінг сайз подарували, а не літак золотий, щоб доні і ввп відпочили.
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09.03.2026 23:51 Відповісти
Двоспальну домовину?
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09.03.2026 23:53 Відповісти
Позавчора: війна триватиме 3 дні
Вчора: війна триватиме до вересня
Сьогодні: війна майже завершена
За що я люблю Трампа так це за політичну послідовність
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09.03.2026 23:53 Відповісти
Підхватити владу в Ірані виявилось нікому, опозиція виявилась бутафорією, зібрати 700 тис. солдат на землі як при "бурі в пустелі" сьогоднішнє НАТО неспроможне. Шо їм літати далі бомбити гори, свердловини і цивільних.
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09.03.2026 23:56 Відповісти
Нарцису сказали що результатів явних не буде, максимум буде афганістан 2.0 і він сам намалював чергову перемогу собі🤦‍♂️
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09.03.2026 23:59 Відповісти
Все - перемоха. І пофіг, шо це все аятоли дуже швидко відновлять. Головне, щоб бензин для середньостатистичного реднека більше не дорожчав.
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10.03.2026 00:00 Відповісти
В ця війна з Іраном, яка майже завершена-вона присутня в одній з трампом кімнаті?
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10.03.2026 00:25 Відповісти
ну правильно. Хай тепер ізраільяни трахаються з новим рахбаром.
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10.03.2026 00:25 Відповісти
А іран анонсував новий етап війни з використанням важелезних бомб.
Взагалі війни легко починати, а зупиняють потім десятиліттями.
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10.03.2026 00:36 Відповісти
Є інформація про те, що Трамп особисто звонив путлєру, і той пообіцяв допомогти з політико-дипломатичним урегулюванням конфлікту з Іраном. Чи не з цим повʼязані заяви Трампа, що війна з Іраном майже закінчена?
Джерело: https://www.newsru.co.il/world/9mar2026/trump_putin_0026.html?utm_source=news.zamir.pro
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10.03.2026 00:46 Відповісти
Трамп включив задню , після сьогоднішньої розмови
з кремлівським терористом !!
Мабуть рудий зрозумів , що війну він не виграв ,
а от путлєру допоміг підняти ціну на нафту ,
щоби кремлівська мразь мала змогу гатити і дальше
по Украіні !!
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10.03.2026 00:47 Відповісти
Ну, так я ж про це й писав - тільки з точки зору військової аналітики... Кинув ескадру в Персидську затоку - а на ній обмежений БК. Не підготував бази, на території союзників, на Близькому Сході - не завіз матзасоби, не прикрив ППО та ПРО. Не підготував сухопутний контигент. Думав, що буде, як у Венесуелі - "бліцкріг". А воно не виходить... Як в анекдоті про гру з голубом, у шахи... (Він насере на дошку, поперевертає фігури, і полетить, голосно туркочучи, як він тебе "переміг"...).
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10.03.2026 06:06 Відповісти
Це 100% про про рудого
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10.03.2026 10:08 Відповісти
Конечно закончилась, ни кто в иране не собирается делать то что сша втирает, ракет почти у Сша нет надо вксти наземную воюну которую в сша не позволят . Карты закончились , с Украиной легче . Там можно давить
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10.03.2026 01:07 Відповісти
Закінчив чергову війну і знову зробив Америку великою? От і малаца. А тепер давай, назад, до файлів Ейнштейна. Там ще багато цікавого.
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10.03.2026 02:20 Відповісти
нікчемний, хворий нарцис-балабол
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10.03.2026 02:37 Відповісти
Скоріше, старий грішник, що не хоче каятись.
А скоро на суд Божий
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10.03.2026 05:16 Відповісти
Ну що, навоювався, їблан? Мабуть, твій водила тобі порадив, бо заїбався на заправці переплачувати. Їбануте опудало.
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10.03.2026 05:26 Відповісти
Ну шо, лохі? Попили кави на набережній Тегерану?
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10.03.2026 06:02 Відповісти
Поки був шанс, коли іранці вийшли на вулицю - трампоїд нічого не зробив,а тільки приніс страшну шкоду своїми поганими висловлюваннями про "поміч іде"...Вбили майже усіх активних протестувальників...вот же тварина...Будь ти проклятий руда потвора...
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10.03.2026 06:49 Відповісти
Що тільки не зробиш щоби завершити ще одну війну, даже спочатку її почнеш. Стара та хвора на голову людина.
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10.03.2026 06:52 Відповісти
Двбйб
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10.03.2026 07:09 Відповісти
Ты уже разрушил заводы про производству дронов и склады их хранения?Не торопись Дональд,дело нужно доделать,Иран это не Миланка,на "я устал,слезаю" будет ответка.
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10.03.2026 07:20 Відповісти
Трампу скоріше треба було анонсовано закінчити 9-ту війну, а з Україною щось якось загальмувалося...
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10.03.2026 07:26 Відповісти
Трамп генератор хаосу, а керують підогрівом т. Пу і т. Сі
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10.03.2026 08:38 Відповісти
Як завжди руда собака бреше.
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10.03.2026 09:16 Відповісти
Як і України з Московією.
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10.03.2026 09:20 Відповісти
Живемо в інформаційну епоху... Головне не закінчити війну, а ефектно й переконливо повідомити про її закінчення... А там хоч згори усе...
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10.03.2026 12:24 Відповісти
 
 