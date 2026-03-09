Трамп заявив, що війна США з Іраном майже завершена

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна США з Іраном майже закінчена.

Заява, яку цитує Цензор.НЕТ пролунала в телефонному інтерв'ю Трампа телеканалу CBS News у понеділок ввечері.

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"Я думаю, що війна практично завершена…Іран не має військово-морського флоту, засобів зв'язку, у нього немає військово-повітряних сил. Їхні ракети розкидані по всій території. Їхні дрони підриваються повсюди, включаючи місця їхнього виробництва. Якщо придивитися, у них нічого не залишилося. У військовому сенсі нічого не залишилося", - цитує CBS News Трампа.

"Вони збиралися атакувати", - Трамп

Пізніше під час промови у Білому домі Трамп заявив, що Іран був готовий атакувати Сполучені Штати.

"Вони були готові, вони мали всі ці ракети - набагато більше, ніж будь-хто міг подумати - і вони збиралися атакувати нас, - додав очільник США.

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Тим часом Іран оголосив про початок повномасштабної війни та намір використовувати важкі ракети з боєголовками великої потужності. Про це йдеться у дописі командувача Корпусу вартових ісламської революції Мусаві.

За його словами, Тегеран планує застосовувати ракети з боєголовками вагою близько 1000 кг, здатними завдавати значних руйнувань.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.

Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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