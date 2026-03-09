Трамп заявил, что война США с Ираном почти завершена

Президент США Дональд Трамп заявил, что война США с Ираном почти закончена.

Заявление, которое цитирует Цензор.НЕТ, прозвучало в телефонном интервью Трампа телеканалу CBS News в понедельник вечером.

"Я думаю, что война практически завершена... Иран не имеет военно-морского флота, средств связи, у него нет военно-воздушных сил. Их ракеты разбросаны по всей территории. Их дроны взрываются повсюду, включая места их производства. Если присмотреться, у них ничего не осталось. В военном смысле ничего не осталось", - цитирует CBS News Трампа.

"Они собирались атаковать", - Трамп

Позже во время речи в Белом доме Трамп заявил, что Иран был готов атаковать Соединенные Штаты.

"Они были готовы, у них были все эти ракеты — гораздо больше, чем кто-либо мог подумать — и они собирались атаковать нас", — добавил глава США.

Между тем Иран объявил о начале полномасштабной войны и намерении использовать тяжелые ракеты с боевыми частями большой мощности. Об этом говорится в сообщении командующего Корпусом стражей исламской революции Мусави.

По его словам, Тегеран планирует применять ракеты с боеголовками весом около 1000 кг, способными наносить значительные разрушения.

Удары по Ирану

