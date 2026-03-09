РУС
Новости Удары США по Ирану
1 660 30

Трамп заявил, что война США с Ираном почти завершена

Трамп - о завершении войны в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что война США с Ираном почти закончена.

Заявление, которое цитирует Цензор.НЕТ, прозвучало в телефонном интервью Трампа телеканалу CBS News в понедельник вечером.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Я думаю, что война практически завершена... Иран не имеет военно-морского флота, средств связи, у него нет военно-воздушных сил. Их ракеты разбросаны по всей территории. Их дроны взрываются повсюду, включая места их производства. Если присмотреться, у них ничего не осталось. В военном смысле ничего не осталось", - цитирует CBS News Трампа.

"Они собирались атаковать", - Трамп

Позже во время речи в Белом доме Трамп заявил, что Иран был готов атаковать Соединенные Штаты. 

"Они были готовы, у них были все эти ракеты — гораздо больше, чем кто-либо мог подумать — и они собирались атаковать нас", — добавил глава США. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о повышении цен на нефть до $100 за баррель: "У меня есть план на все"

Между тем Иран объявил о начале полномасштабной войны и намерении использовать тяжелые ракеты с боевыми частями большой мощности. Об этом говорится в сообщении командующего Корпусом стражей исламской революции Мусави.

По его словам, Тегеран планирует применять ракеты с боеголовками весом около 1000 кг, способными наносить значительные разрушения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что США еще не решили вопрос наземной операции в Иране

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что США уничтожили 42 иранских корабля: "Это конец их флота"

Автор: 

Иран (986) Трамп Дональд (4748)
Топ комментарии
+15
США потратили 20 лет и триллионы долларов на то, чтобы заменить режим Талибана на режим Талибана. А Трамп заменил аятоллу Хаменеи на аятоллу Хаменеи всего за 9 суток. Самый эффективный американский президент в истории. (с)
09.03.2026 23:41 Ответить
+11
рудий підор допоміг ***** трохи заробити грошенят і війні кінец . Хто ще має сумнів що трамбон ********** шістка?
09.03.2026 23:39 Ответить
+5
капец іранців загиблих шкода, які хтіли завалить режим радікалів ісламістів ,по ходу трамп трепло і США не зацікавлені у світському Ірані ...
09.03.2026 23:43 Ответить
рудий підор допоміг ***** трохи заробити грошенят і війні кінец . Хто ще має сумнів що трамбон ********** шістка?
09.03.2026 23:39 Ответить
***** ще жодної копійки , на цьому , не заробив ...
09.03.2026 23:47 Ответить
Смешно читать что Трамп путинская шестёрка. Нам может не нравится Трамп-он настоящий урод. Разве он не прав в том, что он Иран просто расхерачил? В Ирана армии не осталось. Как ни крути а это и есть Победа рыжего
10.03.2026 00:02 Ответить
Вася, як у вас кажуть" ціплят по осєні щитають".
От коли танкєри почнуть вільно проходити Ормузьку протоку, то тоді булемо слкхати нарциса Трумпа.
А допоки Іран буде атакуваті , все це болтовня зляканого недалекого дідугана, який не прорахував наслідків ідіотської атаки на Іран виключнотракетамииі бомбами.
І побачивши ціннники на нафту і ціни на фондовому ринку- дав задню
10.03.2026 00:11 Ответить
Здулося помаранчеве чмо!
09.03.2026 23:40 Ответить
США потратили 20 лет и триллионы долларов на то, чтобы заменить режим Талибана на режим Талибана. А Трамп заменил аятоллу Хаменеи на аятоллу Хаменеи всего за 9 суток. Самый эффективный американский президент в истории. (с)
09.03.2026 23:41 Ответить
Майже? На 90%? Десь я таке вже чув
09.03.2026 23:42 Ответить
А шо одразу Арестович? Ну і шо, шо в США...

09.03.2026 23:51 Ответить
09.03.2026 23:54 Ответить
Готуєця в президенти України
10.03.2026 00:12 Ответить
09.03.2026 23:42 Ответить
капец іранців загиблих шкода, які хтіли завалить режим радікалів ісламістів ,по ходу трамп трепло і США не зацікавлені у світському Ірані ...
09.03.2026 23:43 Ответить
Думаєте, що Трамп повинен бути альтруїстом?
Він у всьому шукає свій профіт.
09.03.2026 23:46 Ответить
Він, як президент США повинен буде реалістом, а не вижившим із розуму нарцисом.
10.03.2026 00:14 Ответить
Зацікавлені, але доні і США це дві взаємно непоі'язані поняття на космічній відстані один від одного.
09.03.2026 23:47 Ответить
Поки пов'язані
09.03.2026 23:52 Ответить
нічого нема вічного ,під Луною , і трамп з ху* лом не виключення ,як і зеленській режим в Україні ...
10.03.2026 00:19 Ответить
Залишилося 2-3 дні, а може тиждня, чи місяця, но це не точно.
Ви такі тупі, що не зможете це зрозуміти, і взагалі від'ї**ся, я поїхав грати у гольф.
09.03.2026 23:45 Ответить
Н,да. Вляпався. От вам грет егейн.
Як в нас є прислів'я «плив, плив, а на берегу всрався.»
Може пуйло доні і нітаньязі хаменеї старого замовив, щоб молодий і більш людожерний його змінив?🤔
Тоді, так, доні виконав вонь анкоріджу.
09.03.2026 23:45 Ответить
Старпери-великодержавники оновлюють авторитарні політичні еліти!
Залишиться тільки один: Трамп, сі чи ху?
09.03.2026 23:51 Ответить
десь прочитав, не моє, просто сподобалось -
"іти воювати без французів,
це все одно що іти на полювання без акордеону"...
09.03.2026 23:47 Ответить
Це "неофіційна капітуляція", погоджена з Бібі?
Бо капітан Гехсет заявив, що війна з Іраном ще тільки починається, і КВІР мабуть з переляку заявив про намір застосувати БР з б/ч 1000 кг.
09.03.2026 23:49 Ответить
Кращеб араби золоту труну кінг сайз подарували, а не літак золотий, щоб доні і ввп відпочили.
09.03.2026 23:51 Ответить
Двоспальну домовину?
09.03.2026 23:53 Ответить
Позавчора: війна триватиме 3 дні
Вчора: війна триватиме до вересня
Сьогодні: війна майже завершена
За що я люблю Трампа так це за політичну послідовність
09.03.2026 23:53 Ответить
Підхватити владу в Ірані виявилось нікому, опозиція виявилась бутафорією, зібрати 700 тис. солдат на землі як при "бурі в пустелі" сьогоднішнє НАТО неспроможне. Шо їм літати далі бомбити гори, свердловини і цивільних.
09.03.2026 23:56 Ответить
Нарцису сказали що результатів явних не буде, максимум буде афганістан 2.0 і він сам намалював чергову перемогу собі🤦‍♂️
09.03.2026 23:59 Ответить
Все - перемоха. І пофіг, шо це все аятоли дуже швидко відновлять. Головне, щоб бензин для середньостатистичного реднека більше не дорожчав.
10.03.2026 00:00 Ответить
В ця війна з Іраном, яка майже завершена-вона присутня в одній з трампом кімнаті?
10.03.2026 00:25 Ответить
ну правильно. Хай тепер ізраільяни трахаються з новим рахбаром.
10.03.2026 00:25 Ответить
 
 