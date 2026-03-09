Трамп заявил, что война США с Ираном почти завершена
Президент США Дональд Трамп заявил, что война США с Ираном почти закончена.
Заявление, которое цитирует Цензор.НЕТ, прозвучало в телефонном интервью Трампа телеканалу CBS News в понедельник вечером.
"Я думаю, что война практически завершена... Иран не имеет военно-морского флота, средств связи, у него нет военно-воздушных сил. Их ракеты разбросаны по всей территории. Их дроны взрываются повсюду, включая места их производства. Если присмотреться, у них ничего не осталось. В военном смысле ничего не осталось", - цитирует CBS News Трампа.
"Они собирались атаковать", - Трамп
Позже во время речи в Белом доме Трамп заявил, что Иран был готов атаковать Соединенные Штаты.
"Они были готовы, у них были все эти ракеты — гораздо больше, чем кто-либо мог подумать — и они собирались атаковать нас", — добавил глава США.
Между тем Иран объявил о начале полномасштабной войны и намерении использовать тяжелые ракеты с боевыми частями большой мощности. Об этом говорится в сообщении командующего Корпусом стражей исламской революции Мусави.
По его словам, Тегеран планирует применять ракеты с боеголовками весом около 1000 кг, способными наносить значительные разрушения.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
От коли танкєри почнуть вільно проходити Ормузьку протоку, то тоді булемо слкхати нарциса Трумпа.
А допоки Іран буде атакуваті , все це болтовня зляканого недалекого дідугана, який не прорахував наслідків ідіотської атаки на Іран виключнотракетамииі бомбами.
І побачивши ціннники на нафту і ціни на фондовому ринку- дав задню
Він у всьому шукає свій профіт.
Ви такі тупі, що не зможете це зрозуміти, і взагалі від'ї**ся, я поїхав грати у гольф.
Як в нас є прислів'я «плив, плив, а на берегу всрався.»
Може пуйло доні і нітаньязі хаменеї старого замовив, щоб молодий і більш людожерний його змінив?🤔
Тоді, так, доні виконав вонь анкоріджу.
Залишиться тільки один: Трамп, сі чи ху?
"іти воювати без французів,
це все одно що іти на полювання без акордеону"...
Бо капітан Гехсет заявив, що війна з Іраном ще тільки починається, і КВІР мабуть з переляку заявив про намір застосувати БР з б/ч 1000 кг.
Вчора: війна триватиме до вересня
Сьогодні: війна майже завершена
За що я люблю Трампа так це за політичну послідовність