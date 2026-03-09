Трамп о повышении цен на нефть до $100 за баррель: "У меня есть план на все"

Президент США Дональд Трамп на фоне роста цен на нефть более чем до $100 за баррель заявил, что у него есть план для урегулирования ситуации.

Об этом американский лидер сказал в интервью таблоиду New York Post, информирует Цензор.НЕТ.

Оптимистичное заявление Трампа

На десятый день американо-израильской операции против Ирана цена за баррель нефти увеличилась на 65% с 28 февраля.

9 марта Трамп сказал о нефтяных ценах: "У меня есть план на все. Вы будете очень довольны".

Лидер Штатов не привел дополнительных подробностей. В то же время у него есть различные варианты, включая использование нефти из стратегических резервов, отмечает NYP.

Что предшествовало?

Незадолго до этого интервью мировой эталонный сорт нефти Brent достиг $119,5 за баррель, после чего ценовой скачок упал до уровня выше $100. Последний раз такая цена была в 2022 году. За день до начала войны в Иране фьючерсы на Brent торговались по $72,48.

