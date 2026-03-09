РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8244 посетителя онлайн
Новости Цена на нефть
1 829 27

Трамп о повышении цен на нефть до $100 за баррель: "У меня есть план на все"

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп на фоне роста цен на нефть более чем до $100 за баррель заявил, что у него есть план для урегулирования ситуации.

Об этом американский лидер сказал в интервью таблоиду New York Post, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Оптимистичное заявление Трампа

На десятый день американо-израильской операции против Ирана цена за баррель нефти увеличилась на 65% с 28 февраля.

9 марта Трамп сказал о нефтяных ценах: "У меня есть план на все. Вы будете очень довольны".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия войны в Иране: Индия закупила миллионы баррелей российской нефти после разрешения США

Лидер Штатов не привел дополнительных подробностей. В то же время у него есть различные варианты, включая использование нефти из стратегических резервов, отмечает NYP.

Что предшествовало?

  • Незадолго до этого интервью мировой эталонный сорт нефти Brent достиг $119,5 за баррель, после чего ценовой скачок упал до уровня выше $100. Последний раз такая цена была в 2022 году. За день до начала войны в Иране фьючерсы на Brent торговались по $72,48.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противодействие резкому подорожанию нефти: страны G7 обсудят высвобождение стратегических резервов

Автор: 

Иран (963) нефть (449) США (7224) Трамп Дональд (4748)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Вже дзвонив ***** ,рудий покидьок(
показать весь комментарий
09.03.2026 21:57 Ответить
+5
показать весь комментарий
09.03.2026 22:14 Ответить
+3
...трампону явно треба звільнити свого візажиста... морда коричнева, а вуха рожеві. ))
показать весь комментарий
09.03.2026 22:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вже дзвонив ***** ,рудий покидьок(
показать весь комментарий
09.03.2026 21:57 Ответить
Типо: гей Володя пусти газ нафту через Україну за умови що ти виведеш свої війська з Донбасу, той : ноу проблемо! І все..але я думаю такого не буде
показать весь комментарий
09.03.2026 22:12 Ответить
Так, Володя гей.
показать весь комментарий
09.03.2026 22:24 Ответить
У містера Фікса завжди є план.
показать весь комментарий
09.03.2026 21:58 Ответить
Трамп про підвищення цін на нафту по $100 за барель: "У мене є план на все" Джерело: https://censor.net/ua/n3604394

https://www.youtube.com/watch?v=3EZOh09Iouk
показать весь комментарий
09.03.2026 22:02 Ответить
Знову накурився....
показать весь комментарий
09.03.2026 21:59 Ответить
Трамп не палить, він такий поц, що йому цього вже занадто.
показать весь комментарий
09.03.2026 22:33 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2026 22:02 Ответить
ДОЛБОЙОБ ПИДОФИЛ ГРЁБАННЫЙ
показать весь комментарий
09.03.2026 22:03 Ответить
«У мене є план на все»
Тільки я його не памʼятаю!
показать весь комментарий
09.03.2026 22:03 Ответить
епштейновске вісяче сміття . все що потрібно знати про США та ЄС партнерів. Тільки власна ядерна зброя здатна спасти Україну
показать весь комментарий
09.03.2026 22:03 Ответить
...трампону явно треба звільнити свого візажиста... морда коричнева, а вуха рожеві. ))
показать весь комментарий
09.03.2026 22:04 Ответить
Ага, в коробці з-під сірників!
Бу-га-га! 😂😂😂
показать весь комментарий
09.03.2026 22:04 Ответить
Що ж, піти повіситься - це теж план)
показать весь комментарий
09.03.2026 22:07 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2026 22:12 Ответить
План покупать нефть по 100, но американскую. Простой и изящный, как и все гениальное)
показать весь комментарий
09.03.2026 22:13 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2026 22:14 Ответить
Донни, а план хороший или как обычно?
показать весь комментарий
09.03.2026 22:14 Ответить
Цікаво, а чи немає в нього плану "зупинити Землю!")
показать весь комментарий
09.03.2026 22:15 Ответить
Войну против Ирана начал путин. Руками трампа. Своей верной собачки. Теперь нефть взлетит до 150. Появился повод не давать ракеты Украине. Иран будет покупать больше оружия из расии. Как видим одни плюсы для карлика в этой войне...
показать весь комментарий
09.03.2026 22:20 Ответить
Вже якийсь мутняк з рф-ією придумав.
показать весь комментарий
09.03.2026 22:25 Ответить
Трамп подзвонив путіну.
Вони обговорили ситуацію довкола Ірану та війну РФ проти України.
i
Трамп розглядає можливість подальшого послаблення санкцій щодо російської нафти, щоб допомогти зупинити зростання світових цін на енергоносії, пише Reuters з посиланням на три поінформовані джерела.
показать весь комментарий
09.03.2026 22:31 Ответить
Росія готова постачати нафту й газ європейським покупцям за умови, що така співпраця буде «довгостроковою» і не чинитиме політичного тиску на Москву, заявив 9 березня путін.
показать весь комментарий
09.03.2026 22:40 Ответить
план курить,педофіліна..
показать весь комментарий
09.03.2026 22:32 Ответить
У Трампа планів як в дурного пукалок
показать весь комментарий
09.03.2026 22:34 Ответить
Трап барига !!
показать весь комментарий
09.03.2026 22:48 Ответить
 
 