Трамп о повышении цен на нефть до $100 за баррель: "У меня есть план на все"
Президент США Дональд Трамп на фоне роста цен на нефть более чем до $100 за баррель заявил, что у него есть план для урегулирования ситуации.
Об этом американский лидер сказал в интервью таблоиду New York Post, информирует Цензор.НЕТ.
Оптимистичное заявление Трампа
На десятый день американо-израильской операции против Ирана цена за баррель нефти увеличилась на 65% с 28 февраля.
9 марта Трамп сказал о нефтяных ценах: "У меня есть план на все. Вы будете очень довольны".
Лидер Штатов не привел дополнительных подробностей. В то же время у него есть различные варианты, включая использование нефти из стратегических резервов, отмечает NYP.
Что предшествовало?
- Незадолго до этого интервью мировой эталонный сорт нефти Brent достиг $119,5 за баррель, после чего ценовой скачок упал до уровня выше $100. Последний раз такая цена была в 2022 году. За день до начала войны в Иране фьючерсы на Brent торговались по $72,48.
Вони обговорили ситуацію довкола Ірану та війну РФ проти України.
Трамп розглядає можливість подальшого послаблення санкцій щодо російської нафти, щоб допомогти зупинити зростання світових цін на енергоносії, пише Reuters з посиланням на три поінформовані джерела.