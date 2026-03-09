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Трамп про підвищення цін на нафту по $100 за барель: "У мене є план на все"
Президент США Дональд Трамп на тлі зростання цін на нафту у понад $100 за барель заявив, що він має план для врегулювання ситуації.
Про це американський лідер сказав в інтерв'ю таблоїду New York Post, інформує Цензор.НЕТ.
Оптимістична заява Трампа
На десятий день американсько-ізраїльської операції проти Ірану ціна за барель нафти збільшилася на 65% з 28 лютого.
9 березня Трамп сказав щодо нафтових цін: "У мене є план на все. Ви будете дуже задоволені".
Лідер Штатів не навів додаткових подробиць. Водночас у нього є різні варіанти, включно з використанням нафти зі стратегічних резервів, зауважує NYP.
Що передувало?
- Незадовго до цього інтерв'ю світовий еталонний сорт нафти Brent досяг $119,5 за барель, після чого ціновий стрибок впав до рівня вище $100. Востаннє така ціна була у 2022 році. За день до початку війни в Ірані ф'ючерси на Brent торгувались за $72,48.
Топ коментарі
+23 Igor Grytselyak
показати весь коментар09.03.2026 21:57 Відповісти Посилання
+13 Fish Man
показати весь коментар09.03.2026 22:14 Відповісти Посилання
+11 Погрібний Олександр
показати весь коментар09.03.2026 22:03 Відповісти Посилання
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https://www.youtube.com/watch?v=3EZOh09Iouk
Тільки я його не памʼятаю!
Бу-га-га! 😂😂😂
Трампс на містера Фікса не схожий зовсім,
але у нас є свій містер Фікс (малельний, чорненький, з вусами... тільки бороду чомусь почав відпускати... дурік)
Вони обговорили ситуацію довкола Ірану та війну РФ проти України.
i
Трамп розглядає можливість подальшого послаблення санкцій щодо російської нафти, щоб допомогти зупинити зростання світових цін на енергоносії, пише Reuters з посиланням на три поінформовані джерела.
Це геополітика рівня ,,тієї самої стіни'', за яку мала заплатити Мексика, а в підсумку він знову поводиться зі світовою економікою як зі своїм черговим казино-банкрутом. Кожна його заява - це удар під дих Європі, яка тільки-но почала злазити з російської голки, бо Трамп фактично хоче повернути нас у часи, коли диктатори на заправках вирішували, як жити всьому світу.....І дивіться ,
якщо цей ,,нафтовий план'' Доні справді дійсно вигорить, то в кремлі не просто відкриють шампанське, а почнуть купатись у ньому прямо в кабінетах, влаштовуючи хороводи навколо його золотоі статуі , а і позавішують плакатами подяки йому усі вулиці своіх міст....Бо якщо коротко і мовою цифр, і без нудних таблиць: то зараз росія експортує десь 4,7-4,8 мільйона барелів сирої нафти щодня. Якщо ціна на світових ринках стрибне до $100, то навіть з урахуванням усіх їхніх ,,дружніх'' знижок для Китаю та Індії, кожен барель приноситиме пуйлу додаткові $20-30 чистого прибутку порівняно з сьогоднішнім днем. Проста математика для вечірньої розмови: зайві $25 з кожного бареля при такому експорті - це додаткові $120 мільйонів на день. За місяць набігає понад $3,5 мільярда, а за рік цей ,,подарунок'' від Рудого може роздути російський бюджет на шалені $40-45 мільярдів чистого кешу.!!!! Для контексту: це майже половина всього річного бюджету РФ на війну, який вони так судомно намагаються наповнити, поки нафта бовтається в районі $60-70. Тож поки Доня усім розповідає про йго боротьбу за ,,безпеку та мир'', а по факту в реальності через високі ціни, він фактично виписує агресору безлімітний чек на нові ракети, танки та найманців, просто ,,підкрутивши'' цінник на заправках по всьому світу. Це не план порятунку в боротьбі за мир, а це справжне розпалювання вогню війни через реанімацію російської економіки (яка підживлює російську військову машину ) яка вже почала серйозно кашляти через дефіцит і санкції..... Це пряма допомога агрессору і кривавому кремлівському диктатору..... Каже план у нього є.....Плановщик ти наш кремлівський.....
Як підвищіти до 300?