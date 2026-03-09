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Новини Ціна на нафту
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Трамп про підвищення цін на нафту по $100 за барель: "У мене є план на все"

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп на тлі зростання цін на нафту у понад $100 за барель заявив, що він має план для врегулювання ситуації.

Про це американський лідер сказав в інтерв'ю таблоїду New York Post, інформує Цензор.НЕТ.

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Оптимістична заява Трампа

На десятий день американсько-ізраїльської операції проти Ірану ціна за барель нафти збільшилася на 65% з 28 лютого.

9 березня Трамп сказав щодо нафтових цін: "У мене є план на все. Ви будете дуже задоволені".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки війни в Ірані: Індія закупила мільйони барелів російської нафти після дозволу США

Лідер Штатів не навів додаткових подробиць. Водночас у нього є різні варіанти, включно з використанням нафти зі стратегічних резервів, зауважує NYP.

Що передувало?

  • Незадовго до цього інтерв'ю світовий еталонний сорт нафти Brent досяг $119,5 за барель, після чого ціновий стрибок впав до рівня вище $100. Востаннє така ціна була у 2022 році. За день до початку війни в Ірані ф'ючерси на Brent торгувались за $72,48.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протидія різкому подорожчанню нафти: країни G7 обговорять вивільнення стратегічних резервів

Автор: 

Іран (3503) нафта (6614) США (26750) Трамп Дональд (8938)
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Топ коментарі
+23
Вже дзвонив ***** ,рудий покидьок(
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09.03.2026 21:57 Відповісти
+13
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09.03.2026 22:14 Відповісти
+11
«У мене є план на все»
Тільки я його не памʼятаю!
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09.03.2026 22:03 Відповісти
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Вже дзвонив ***** ,рудий покидьок(
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09.03.2026 21:57 Відповісти
Типо: гей Володя пусти газ нафту через Україну за умови що ти виведеш свої війська з Донбасу, той : ноу проблемо! І все..але я думаю такого не буде
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09.03.2026 22:12 Відповісти
Так, Володя гей.
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09.03.2026 22:24 Відповісти
Той володя звичайний під*ор. Усі геї у Європі.
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10.03.2026 00:08 Відповісти
У містера Фікса завжди є план.
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09.03.2026 21:58 Відповісти
Трамп про підвищення цін на нафту по $100 за барель: "У мене є план на все" Джерело: https://censor.net/ua/n3604394

https://www.youtube.com/watch?v=3EZOh09Iouk
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09.03.2026 22:02 Відповісти
Знову накурився....
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09.03.2026 21:59 Відповісти
Трамп не палить, він такий поц, що йому цього вже занадто.
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09.03.2026 22:33 Відповісти
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09.03.2026 22:02 Відповісти
«У мене є план на все»
Тільки я його не памʼятаю!
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09.03.2026 22:03 Відповісти
епштейновске вісяче сміття . все що потрібно знати про США та ЄС партнерів. Тільки власна ядерна зброя здатна спасти Україну
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09.03.2026 22:03 Відповісти
...трампону явно треба звільнити свого візажиста... морда коричнева, а вуха рожеві. ))
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09.03.2026 22:04 Відповісти
А під очима блакитне як в хвилястого папуги
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10.03.2026 05:41 Відповісти
Ага, в коробці з-під сірників!
Бу-га-га! 😂😂😂
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09.03.2026 22:04 Відповісти
Що ж, піти повіситься - це теж план)
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09.03.2026 22:07 Відповісти
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09.03.2026 22:12 Відповісти
План покупать нефть по 100, но американскую. Простой и изящный, как и все гениальное)
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09.03.2026 22:13 Відповісти
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09.03.2026 22:14 Відповісти
ніт,
Трампс на містера Фікса не схожий зовсім,
але у нас є свій містер Фікс (малельний, чорненький, з вусами... тільки бороду чомусь почав відпускати... дурік)
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09.03.2026 23:45 Відповісти
Донни, а план хороший или как обычно?
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09.03.2026 22:14 Відповісти
Цікаво, а чи немає в нього плану "зупинити Землю!")
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09.03.2026 22:15 Відповісти
Войну против Ирана начал путин. Руками трампа. Своей верной собачки. Теперь нефть взлетит до 150. Появился повод не давать ракеты Украине. Иран будет покупать больше оружия из расии. Как видим одни плюсы для карлика в этой войне...
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09.03.2026 22:20 Відповісти
Вже якийсь мутняк з рф-ією придумав.
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09.03.2026 22:25 Відповісти
Трамп подзвонив путіну.
Вони обговорили ситуацію довкола Ірану та війну РФ проти України.
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Трамп розглядає можливість подальшого послаблення санкцій щодо російської нафти, щоб допомогти зупинити зростання світових цін на енергоносії, пише Reuters з посиланням на три поінформовані джерела.
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09.03.2026 22:31 Відповісти
Росія готова постачати нафту й газ європейським покупцям за умови, що така співпраця буде «довгостроковою» і не чинитиме політичного тиску на Москву, заявив 9 березня путін.
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09.03.2026 22:40 Відповісти
план курить,педофіліна..
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09.03.2026 22:32 Відповісти
У Трампа планів як в дурного пукалок
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09.03.2026 22:34 Відповісти
Трап барига !!
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09.03.2026 22:48 Відповісти
Шкода що жоден з цих планів не працює
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09.03.2026 22:59 Відповісти
Цей ,,геніальний план" Рудого - це просто якась передсмертна записка світовій стабільності, де наш самопроголошений ,,король угод'' знову виповзає на сцену з ідеями, що тхнуть нафталіном і повним дилетантством. Поки він малює собі на дзеркалі нафту по $100, у кремлі вже, мабуть, ліплять йому золоту статую.... Бо такий цінник - це не просто цифри, а прямий спонсорський пакет, який заливає російську воєнну машину грошима і перетворюється на ракети, що летять на наші міста.....Доня влаштовує справжній майстер-клас із самострілу в ногу: він обіцяє американцям райське життя, але водночас мріє про дорогу нафту, що більше схоже на спробу схуднути, з'їдаючи по три торти на ніч, адже такий прайс миттєво підкине ціни на все - від бензину до хліба. Ми вже бачили ці його ,,перемоги'', коли вихід з іранської угоди лише розв'язав руки Тегерану і кинув їх в обійми москви. А його загравання з ОПЕК+ закінчувалися тим, що умови диктували саудити з росіянами, поки Доня просто хвалився цим у соцмережах.
Це геополітика рівня ,,тієї самої стіни'', за яку мала заплатити Мексика, а в підсумку він знову поводиться зі світовою економікою як зі своїм черговим казино-банкрутом. Кожна його заява - це удар під дих Європі, яка тільки-но почала злазити з російської голки, бо Трамп фактично хоче повернути нас у часи, коли диктатори на заправках вирішували, як жити всьому світу.....І дивіться ,
якщо цей ,,нафтовий план'' Доні справді дійсно вигорить, то в кремлі не просто відкриють шампанське, а почнуть купатись у ньому прямо в кабінетах, влаштовуючи хороводи навколо його золотоі статуі , а і позавішують плакатами подяки йому усі вулиці своіх міст....Бо якщо коротко і мовою цифр, і без нудних таблиць: то зараз росія експортує десь 4,7-4,8 мільйона барелів сирої нафти щодня. Якщо ціна на світових ринках стрибне до $100, то навіть з урахуванням усіх їхніх ,,дружніх'' знижок для Китаю та Індії, кожен барель приноситиме пуйлу додаткові $20-30 чистого прибутку порівняно з сьогоднішнім днем. Проста математика для вечірньої розмови: зайві $25 з кожного бареля при такому експорті - це додаткові $120 мільйонів на день. За місяць набігає понад $3,5 мільярда, а за рік цей ,,подарунок'' від Рудого може роздути російський бюджет на шалені $40-45 мільярдів чистого кешу.!!!! Для контексту: це майже половина всього річного бюджету РФ на війну, який вони так судомно намагаються наповнити, поки нафта бовтається в районі $60-70. Тож поки Доня усім розповідає про йго боротьбу за ,,безпеку та мир'', а по факту в реальності через високі ціни, він фактично виписує агресору безлімітний чек на нові ракети, танки та найманців, просто ,,підкрутивши'' цінник на заправках по всьому світу. Це не план порятунку в боротьбі за мир, а це справжне розпалювання вогню війни через реанімацію російської економіки (яка підживлює російську військову машину ) яка вже почала серйозно кашляти через дефіцит і санкції..... Це пряма допомога агрессору і кривавому кремлівському диктатору..... Каже план у нього є.....Плановщик ти наш кремлівський.....
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09.03.2026 23:35 Відповісти
в нього є план по порятунку євреїв і власного збагачення. А скільки українців помруть від цього - йому начхати
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10.03.2026 01:02 Відповісти
Шо случілось - то і план!
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10.03.2026 00:00 Відповісти
Він передивився мультика "80 днів навколо світу"
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10.03.2026 05:46 Відповісти
"У мене є план!"
Як підвищіти до 300?
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10.03.2026 07:08 Відповісти
То карты, то козыри, то планы 🤪…
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10.03.2026 07:23 Відповісти
Свої ідеї по плану. Десь я вже чув таке.
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10.03.2026 08:14 Відповісти
Планіровщик хрінов...
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10.03.2026 09:16 Відповісти
 
 