Трамп про підвищення цін на нафту по $100 за барель: "У мене є план на все"

Президент США Дональд Трамп на тлі зростання цін на нафту у понад $100 за барель заявив, що він має план для врегулювання ситуації.

Про це американський лідер сказав в інтерв'ю таблоїду New York Post, інформує Цензор.НЕТ.

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Оптимістична заява Трампа

На десятий день американсько-ізраїльської операції проти Ірану ціна за барель нафти збільшилася на 65% з 28 лютого.

9 березня Трамп сказав щодо нафтових цін: "У мене є план на все. Ви будете дуже задоволені".

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Лідер Штатів не навів додаткових подробиць. Водночас у нього є різні варіанти, включно з використанням нафти зі стратегічних резервів, зауважує NYP.

Що передувало?

Незадовго до цього інтерв'ю світовий еталонний сорт нафти Brent досяг $119,5 за барель, після чого ціновий стрибок впав до рівня вище $100. Востаннє така ціна була у 2022 році. За день до початку війни в Ірані ф'ючерси на Brent торгувались за $72,48.

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