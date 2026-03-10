США с начала операции "Эпическая ярость" поразили более 50 иранских кораблей. ИНФОГРАФИКА

Военные США во время операции "Эпическая ярость" поразили более 50 иранских кораблей.

Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По данным военных, США поразили более 5 тысяч целей, а также уничтожили или повредили более 50 кораблей Ирана.

Под ударами Штатов оказались, в частности, центры командования и управления, здания штаб-квартиры КВИР, разведывательные пункты КВИР, системы противовоздушной обороны, места пусков баллистических и противокорабельных ракет, корабли и подводные лодки ВМС Ирана, военные средства связи, производство баллистических ракет и беспилотников.







Удары по Ирану

