США с начала операции "Эпическая ярость" поразили более 50 иранских кораблей. ИНФОГРАФИКА
Военные США во время операции "Эпическая ярость" поразили более 50 иранских кораблей.
Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По данным военных, США поразили более 5 тысяч целей, а также уничтожили или повредили более 50 кораблей Ирана.
Под ударами Штатов оказались, в частности, центры командования и управления, здания штаб-квартиры КВИР, разведывательные пункты КВИР, системы противовоздушной обороны, места пусков баллистических и противокорабельных ракет, корабли и подводные лодки ВМС Ирана, военные средства связи, производство баллистических ракет и беспилотников.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
Оголосити Трампа переможцем, дати медаль і можна повертатися додому, а то нафта вже по 93 $.