Новости Удары США по Ирану
689 4

США с начала операции "Эпическая ярость" поразили более 50 иранских кораблей. ИНФОГРАФИКА

США поразили более 50 кораблей Ирана: что известно?

Военные США во время операции "Эпическая ярость" поразили более 50 иранских кораблей.

Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По данным военных, США поразили более 5 тысяч целей, а также уничтожили или повредили более 50 кораблей Ирана.

Под ударами Штатов оказались, в частности, центры командования и управления, здания штаб-квартиры КВИР, разведывательные пункты КВИР, системы противовоздушной обороны, места пусков баллистических и противокорабельных ракет, корабли и подводные лодки ВМС Ирана, военные средства связи, производство баллистических ракет и беспилотников.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Автор: 

Ну що, підходимо до підбиття підсумків епічної люті.
Оголосити Трампа переможцем, дати медаль і можна повертатися додому, а то нафта вже по 93 $.
10.03.2026 09:30 Ответить
В них підводних човнів ще багато, маленьких в основному. Вони можуть створювати загрозу для кораблів, які зайдуть розблоковувати протоку. Ці малі підводні човни також треба винищити.
10.03.2026 09:30 Ответить
для кораблів у протоці головна загроза це берегова лінія Ірану, там протока в найвужчому місці десь 50 км а фарватер ще вужче, тож ніякі підводні човники непотрібні, можна чим завгодно валити по танкерах (дронами, рсзв, та хоч польовою артилерією)... прикрити з повітря у випадку масованого нальоту буде дуже важко
10.03.2026 09:44 Ответить
Ніхто вже нікуди не пливе - французи обіцяли Ормузьку протоку наладнати а то баржі бояться шниряти туди - сюди
10.03.2026 09:32 Ответить
 
 