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Новини Операція США проти Ірану
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США від початку операції "Епічна лють" уразили понад 50 іранських кораблів. ІНФОГРАФІКА

США уразили понад 50 кораблів Ірану: що відомо?

Військові США під час операції "Епічна лють" уразили понад 50 іранських кораблів.

Про це повідомило Центральне командування збройних сил США (CENTCOM), передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними військових, США уразили понад 5 тисяч цілей, а також знищили або пошкодили понад 50 кораблів Ірану.

Під ударами Штатів опинилися, зокрема, центри командування та управління, будівлі штаб-квартири КВІР, розвідувальні пункти КВІР, системи протиповітряної оборони, місця пусків балістичних та протикорабельних ракет, кораблі та підводні човни ВМС Ірану, військові засоби зв'язку, виробництво балістичних ракет та безпілотників.

США уразили понад 50 іранських кораблів: подробиці
США уразили понад 50 іранських кораблів: подробиці
США уразили понад 50 іранських кораблів: подробиці

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Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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Автор: 

Іран (3507) США (26755)
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Топ коментарі
+2
для кораблів у протоці головна загроза це берегова лінія Ірану, там протока в найвужчому місці десь 50 км а фарватер ще вужче, тож ніякі підводні човники непотрібні, можна чим завгодно валити по танкерах (дронами, рсзв, та хоч польовою артилерією)... прикрити з повітря у випадку масованого нальоту буде дуже важко
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10.03.2026 09:44 Відповісти
+2
У трампа зараз з цим "епік" у який він здуру вліз простий вибір. Або припинити військові дії не досягнув мети повалення режиму рушників, тобто програвши відповзти, або продовжуючи бойові дії створити світову економічну кризу у результаті якої проміжні вибори у США будуть гарантовано програні республіканцями і на нього не менш гарантовано чекає імпічмент. Догрейтився егейн...
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10.03.2026 09:49 Відповісти
+2
Шановний, не живіть ілюзіями- імпічмент нікого не чекає в будь-якому випадку. Імпічмент- це 2/3 голосів, які зібрати буде просто нереально.
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10.03.2026 09:57 Відповісти
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Ну що, підходимо до підбиття підсумків епічної люті.
Оголосити Трампа переможцем, дати медаль і можна повертатися додому, а то нафта вже по 93 $.
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10.03.2026 09:30 Відповісти
А пам'ятаєте до війни нафта по 120, а потім до 40-ка впала і хоча би одна заправка ціну бенза опустила хоча би на пару процентів не кажу про в три рази
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10.03.2026 11:29 Відповісти
В них підводних човнів ще багато, маленьких в основному. Вони можуть створювати загрозу для кораблів, які зайдуть розблоковувати протоку. Ці малі підводні човни також треба винищити.
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10.03.2026 09:30 Відповісти
для кораблів у протоці головна загроза це берегова лінія Ірану, там протока в найвужчому місці десь 50 км а фарватер ще вужче, тож ніякі підводні човники непотрібні, можна чим завгодно валити по танкерах (дронами, рсзв, та хоч польовою артилерією)... прикрити з повітря у випадку масованого нальоту буде дуже важко
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10.03.2026 09:44 Відповісти
Ніхто вже нікуди не пливе - французи обіцяли Ормузьку протоку наладнати а то баржі бояться шниряти туди - сюди
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10.03.2026 09:32 Відповісти
У трампа зараз з цим "епік" у який він здуру вліз простий вибір. Або припинити військові дії не досягнув мети повалення режиму рушників, тобто програвши відповзти, або продовжуючи бойові дії створити світову економічну кризу у результаті якої проміжні вибори у США будуть гарантовано програні республіканцями і на нього не менш гарантовано чекає імпічмент. Догрейтився егейн...
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10.03.2026 09:49 Відповісти
Шановний, не живіть ілюзіями- імпічмент нікого не чекає в будь-якому випадку. Імпічмент- це 2/3 голосів, які зібрати буде просто нереально.
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10.03.2026 09:57 Відповісти
З трампом усе реально, ви пане просто недооцінюєте його видатні спроможності влазити у халепи.
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10.03.2026 09:59 Відповісти
скоріше я реально оцінюю його вміння виходити чистим з будь- якого лайна куди він дуже ******** влазити.....
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10.03.2026 10:12 Відповісти
У любому випадку, скоро усе буде видно з його вибором.
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10.03.2026 10:19 Відповісти
Та по биріку свою доньку Іванку назначить наступнецею, там вже немає демократії він все розвалив як і наш бідоносець
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10.03.2026 11:32 Відповісти
 
 