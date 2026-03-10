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США від початку операції "Епічна лють" уразили понад 50 іранських кораблів. ІНФОГРАФІКА
Військові США під час операції "Епічна лють" уразили понад 50 іранських кораблів.
Про це повідомило Центральне командування збройних сил США (CENTCOM), передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За даними військових, США уразили понад 5 тисяч цілей, а також знищили або пошкодили понад 50 кораблів Ірану.
Під ударами Штатів опинилися, зокрема, центри командування та управління, будівлі штаб-квартири КВІР, розвідувальні пункти КВІР, системи протиповітряної оборони, місця пусків балістичних та протикорабельних ракет, кораблі та підводні човни ВМС Ірану, військові засоби зв'язку, виробництво балістичних ракет та безпілотників.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
- Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.
Топ коментарі
+2 Сліпий
показати весь коментар10.03.2026 09:44 Відповісти Посилання
+2 Serhiy Lonko
показати весь коментар10.03.2026 09:49 Відповісти Посилання
+2 Red_Sky_On
показати весь коментар10.03.2026 09:57 Відповісти Посилання
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Оголосити Трампа переможцем, дати медаль і можна повертатися додому, а то нафта вже по 93 $.