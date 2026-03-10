РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8953 посетителя онлайн
Новости Удары США по Ирану
2 430 23

Иран атаковал баллистикой германские войска в Иордании, - Spiegel

Иран нанес удар по немецким войскам в Иордании: что известно?

Иран атаковал баллистическими ракетами германскую часть иорданской авиабазы Аль-Азрак, где также размещены ВВС США.

Об этом пишет Spiegel, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Сообщается, что было поражено здание казарм, принадлежащих германскому контингенту.

Поскольку германские солдаты на момент атаки находились в укрытиях, никто не пострадал. Пока неясно, именно ракеты попали в базу или обломки ракет, перехваченные ПВО.

"Германские вооруженные силы постоянно дислоцируются в Аль-Азраке уже несколько лет; оттуда Воздушные силы поддерживают международную антитеррористическую коалицию с помощью самолетов-заправщиков. Из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке немецкие вооруженные силы уже превентивно сократили свой личный состав в Аль-Азраке; ранее там было размещено небольшое трехзначное количество солдат", - пишет издание.

Читайте: Иран готов открыть Ормузский пролив для стран, которые вышлют послов США и Израиля

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Читайте также: Советники Трампа призывают его найти выход из войны с Ираном, - WSJ

Автор: 

Германия (1846) Иран (986) обстрел (15239)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Іран в прямому сенсі бикує, а точніше скоює терористичні дії. Консультаці і плани дій надають друзі із москви.
показать весь комментарий
10.03.2026 10:43 Ответить
+2
~ 900 км до іранського кордону ... далеченько пульнули. Ще не все ізраїльтяни і США знайшли та знищили 🤔
показать весь комментарий
10.03.2026 10:45 Ответить
+2
цікаво, хто дав геолокацію у режимі онлайна та навів ракети аятол?
чиї це були супутники?
показать весь комментарий
10.03.2026 10:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Іран в прямому сенсі бикує, а точніше скоює терористичні дії. Консультаці і плани дій надають друзі із москви.
показать весь комментарий
10.03.2026 10:43 Ответить
Я думаю, війна з Іраном майже завершена - Трамп
показать весь комментарий
10.03.2026 10:44 Ответить
Верим. Трамп никогда не врет.
показать весь комментарий
10.03.2026 11:01 Ответить
Іран може й бикує., але на мій погляд це Анкорідж в дії. Вся ця трамбонівська маячня на користь лише *****
показать весь комментарий
10.03.2026 10:59 Ответить
~ 900 км до іранського кордону ... далеченько пульнули. Ще не все ізраїльтяни і США знайшли та знищили 🤔
показать весь комментарий
10.03.2026 10:45 Ответить
без сухопутної операції усе знайти та знищити нереально
показать весь комментарий
10.03.2026 10:49 Ответить
Виробництво балістичних ракет - то складне виробництво, яке потребує як мінімум електрики. Ще тиждень і овцейобам розвалять всі заводи, які це можуть робити, і всі електростанції. І все. Ізраїль почав гатити по ніфтогазовому комплексу, який Трампон хотів прибрати до рук. Думаю, якщо ізраїлітяни будуть бачити, що зі зміною режиму нічого не виходить, то вони ********* Іран в камʼяний вік без нафти, газу, електрики і будь якого виробництва.
показать весь комментарий
10.03.2026 10:58 Ответить
в теорії всю комплектовку може підігнати китай, а вівцелюбам залишитсья лише скрутити до купи у своїх тоннелях.
проте тут виникає закономірне питання: а чи потрібна самим китайцям блокада протоки? їм же теж якось харчуватись треба.
показать весь комментарий
10.03.2026 11:04 Ответить
Що німецькі війська роблять в Йорданії?
показать весь комментарий
10.03.2026 10:46 Ответить
Статтю прочитати релігія не дозволяє?
показать весь комментарий
10.03.2026 10:48 Ответить
Які терористи нападають на Німеччину? Мабуть ті ж самі що і на сша.
показать весь комментарий
10.03.2026 10:57 Ответить
Не війська. У Німеччині немає армії.
показать весь комментарий
10.03.2026 10:51 Ответить
А де ж служать німецькі військові якщо армії нема?
показать весь комментарий
10.03.2026 10:59 Ответить
Створюють видимість. Ви коли-небудь чули щоб німецька армія збиралася більше 50-100 солдатів? Армія-фейк.
показать весь комментарий
10.03.2026 11:03 Ответить
цікаво, хто дав геолокацію у режимі онлайна та навів ракети аятол?
чиї це були супутники?
показать весь комментарий
10.03.2026 10:48 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2026 10:52 Ответить
На йорданську авіабазу? Гуглмапс 😉
показать весь комментарий
10.03.2026 10:53 Ответить
особливо у режимі онлайн на гуглмапс добре видно новоприбулі літаки впс США
показать весь комментарий
10.03.2026 10:54 Ответить
Ну уразили німецьку казарму а вона не сильно "новоприбула" та і на гуглмапс добре видно місця для стоянки з літаками як транспортними так і винищувачами, тож навіть якщо в сліпу пуляти то велика вірогідність що в щось та попадеш
показать весь комментарий
10.03.2026 10:59 Ответить
Кацапи. Хто ж ще. Відволікають світ від України. Їм треба розпорошити світову увагу та допомогу від війни в Україні.
показать весь комментарий
10.03.2026 10:53 Ответить
Інтереси співпали: кацапам потрібно відволікти увагу від України, Донні - відволікти увагу від файлів Епштейна (бо там вже зовсім небезпечна інформація полізла). Ще й обом потрібен привід для зняття санкцій з нафти.

- Чи є у вас план, містер Фікс!
- А як же! Гарний, міцний! Перша партія була з Венесуели, а зараз іранська!
показать весь комментарий
10.03.2026 11:14 Ответить
класна тактика "превентивно скорочувати особовий склад в зоні бойових дій"
показать весь комментарий
10.03.2026 11:04 Ответить
 
 