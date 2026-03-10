Иран атаковал баллистикой германские войска в Иордании, - Spiegel

Иран атаковал баллистическими ракетами германскую часть иорданской авиабазы Аль-Азрак, где также размещены ВВС США.

Об этом пишет Spiegel, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Сообщается, что было поражено здание казарм, принадлежащих германскому контингенту.

Поскольку германские солдаты на момент атаки находились в укрытиях, никто не пострадал. Пока неясно, именно ракеты попали в базу или обломки ракет, перехваченные ПВО.

"Германские вооруженные силы постоянно дислоцируются в Аль-Азраке уже несколько лет; оттуда Воздушные силы поддерживают международную антитеррористическую коалицию с помощью самолетов-заправщиков. Из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке немецкие вооруженные силы уже превентивно сократили свой личный состав в Аль-Азраке; ранее там было размещено небольшое трехзначное количество солдат", - пишет издание.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.

Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

