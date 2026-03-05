Україна готова обміняти досвід боротьби з "Шахедами" на ракети Patriot, - Зеленський

Україна може надати країнам Близького Сходу експертну допомогу у боротьбі з дронами "Шахед" в обмін на ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Rai Italia.

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Він заявив, що Україна отримує запити від країн Близького Сходу щодо обміну досвідом протидії атакам іранських дронів-камікадзе. окрема, відповідні сигнали надходили від партнерів після атак безпілотників по цивільних об’єктах у регіоні.

"У нас були сигнали від партнерів з Близького Сходу. Були удари іранських "Шахедів" по цивільних у цих країнах. Вони хочуть від нас експертизу. Ми відкриті. Якщо їхні представники приїдуть, ми експертизу дамо", - сказав президент.

Запити також надходять від Європи та США

За словами Зеленського, подібні звернення надходили і від західних партнерів. Україну просять поділитися досвідом боротьби з такими атаками з країнами Близького Сходу.

Водночас президент наголосив, що сама Україна перебуває у стані війни і стикається з дефіцитом деяких видів озброєння.

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"Що стосується зброї: ми самі перебуваємо у війні. І я сказав абсолютно відверто: у нас є дефіцит того, що є в них. У них є ракети для Patriot, але ракетами для Patriot сотні або тисячі "Шахедів" вони не зіб’ють: це дороговартісно", — зазначив він.

Можливий обмін технологіями

Президент пояснив, що використання ракет до систем MIM-104 Patriot проти масових атак дронів є занадто дорогим, а їх кількість у партнерів обмежена.

Тому, за його словами, для інших країн можуть бути корисними українські розробки — зокрема дрони-перехоплювачі. Водночас Україні бракує ракет PAC-2 та PAC-3 для систем ППО.

"Тому, якщо говорити про обмін технологіями, обмін зброєю, я думаю, наша країна буде відкрита для цього", — підсумував Зеленський.

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