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Новини Допомога України країнам Близького Сходу
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Україна готова обміняти досвід боротьби з "Шахедами" на ракети Patriot, - Зеленський

Досвід проти "Шахедів" за ракети Patriot

Україна може надати країнам Близького Сходу експертну допомогу у боротьбі з дронами "Шахед" в обмін на ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський заявив  в інтерв’ю Rai Italia.

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Він заявив, що Україна отримує запити від країн Близького Сходу щодо обміну досвідом протидії атакам іранських дронів-камікадзе. окрема,  відповідні сигнали надходили від партнерів після атак безпілотників по цивільних об’єктах у регіоні.

"У нас були сигнали від партнерів з Близького Сходу. Були удари іранських "Шахедів" по цивільних у цих країнах. Вони хочуть від нас експертизу. Ми відкриті. Якщо їхні представники приїдуть, ми експертизу дамо", - сказав президент.

Запити також надходять від Європи та США

За словами Зеленського, подібні звернення надходили і від західних партнерів. Україну просять поділитися досвідом боротьби з такими атаками з країнами Близького Сходу.

Водночас президент наголосив, що сама Україна перебуває у стані війни і стикається з дефіцитом деяких видів озброєння.

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"Що стосується зброї: ми самі перебуваємо у війні. І я сказав абсолютно відверто: у нас є дефіцит того, що є в них. У них є ракети для Patriot, але ракетами для Patriot сотні або тисячі "Шахедів" вони не зіб’ють: це дороговартісно", — зазначив він.

Можливий обмін технологіями

Президент пояснив, що використання ракет до систем MIM-104 Patriot проти масових атак дронів є занадто дорогим, а їх кількість у партнерів обмежена.

Тому, за його словами, для інших країн можуть бути корисними українські розробки — зокрема дрони-перехоплювачі. Водночас Україні бракує ракет PAC-2 та PAC-3 для систем ППО.

"Тому, якщо говорити про обмін технологіями, обмін зброєю, я думаю, наша країна буде відкрита для цього", — підсумував Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28000) Україна (7389) Patriot (497) перехоплювач (122)
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Топ коментарі
+25
Коли дурне думає, що воно хитре.
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05.03.2026 12:49 Відповісти
+17
КУКУХА остаточно поїхала ... ВОНО хоч знає - скільки коштує одна ракета до Петріота, щоб араби їх міняли на експерДів а-ля-Стерненко?
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05.03.2026 12:52 Відповісти
+14
Ідіот,вони через місяць самі навчаться,почнуть самі виробляти ще краще ніж в Україні,а ти зеЛайно як був ідіотом так їм і залишися.
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05.03.2026 12:55 Відповісти
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Обміняти ракети для Петріот на банки з огірками...
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05.03.2026 12:48 Відповісти
Воно вже непритомне меле дичину!
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05.03.2026 12:59 Відповісти
Нехай ЛІДОР подзвонить Міндічу в Їзраїль , а вже той домовиться з Бібі про обмін Петріотів на експерДів на кшалт Стерненка!
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05.03.2026 13:01 Відповісти
Коли дурне думає, що воно хитре.
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05.03.2026 12:49 Відповісти
Можна ще і шашлики на обмін.
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05.03.2026 12:50 Відповісти
а практичний досвід тотальної корупції він ні на що не хоче обміняти?
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05.03.2026 12:50 Відповісти
"такая корова нужна самому"...
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05.03.2026 13:37 Відповісти
хочете сказати що в США відсутня корупція? Та вона там ще більша, тільки що узаконена - називається лобіювання, просто з хабаря платять податок. А от якщо не заплатив то кримінал
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05.03.2026 13:43 Відповісти
В Америке воруют с прибылей, а в Украине с убытков. Большая разница )
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05.03.2026 13:58 Відповісти
Ну ідея то правильна. Питання в реалізації. Хоча я би ще включив Тамагавки або Атакамси.
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05.03.2026 12:51 Відповісти
КУКУХА остаточно поїхала ... ВОНО хоч знає - скільки коштує одна ракета до Петріота, щоб араби їх міняли на експерДів а-ля-Стерненко?
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05.03.2026 12:52 Відповісти
у арабів вистачає власних тачанок з зу-23.
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05.03.2026 13:06 Відповісти
Підозрюю, що ніхто до нього не звертався, а все це "бла-бла-бла" - для шанувальників зеленого лайна, що ллється з "марафону".
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05.03.2026 13:39 Відповісти
Обміняти на вступ до ЄС, НАТи і далі за списком
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05.03.2026 12:54 Відповісти
Зараз самий час прийняти Україну до НАТО, поки рашка теряє своїх друзів
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05.03.2026 13:27 Відповісти
Ідіот,вони через місяць самі навчаться,почнуть самі виробляти ще краще ніж в Україні,а ти зеЛайно як був ідіотом так їм і залишися.
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05.03.2026 12:55 Відповісти
ну подивимося, як ви кажете через місяць!
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05.03.2026 13:01 Відповісти
в них нема Дерьмака, та Міндіча які двушечку на москву відправляти будуть.
Зроблять дуже швидко
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05.03.2026 13:07 Відповісти
Та ніхто там нічого швидко не зробить, американська бюрократія махровіша за українську. А ціна буде вдесятеро дорожча
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05.03.2026 13:45 Відповісти
Тобто євреїв в Ізраїлі нема...?
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05.03.2026 13:46 Відповісти
вони вже завтра почнуть виробляти дрони і фахівців вже давно запросили, а ми на п'ятий рік війни тільки додумалися лінії для виробництва деяких компонентів запустити, бо розікрали все.
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05.03.2026 13:05 Відповісти
Війна з 2014 року
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05.03.2026 13:28 Відповісти
Ви пропонуєте віддавати безкоштовно ?
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05.03.2026 13:29 Відповісти
Все Зеленський правильно каже, за кожен місяць без нормальної ппо від шахедів, ті країни втрачатимуть мільярди доларів від атак шахедів. А якщо їм винесуть всю нафтову промисловість, то ціна питання буде в трильйонах вимірюватися. Шейхи рахувати вміють і дати за все декілька десятків ракет mse можуть спокійно.
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05.03.2026 15:15 Відповісти
а можна тебе обміняти на ракети петріот?
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05.03.2026 12:58 Відповісти
Даже на одну понадобится много зеленских.
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05.03.2026 13:05 Відповісти
В нас нема стільки Патріотів щоб віддати тому хто це безпорадне крадійкувате брехливе лайно до себе забере.
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05.03.2026 13:07 Відповісти
Можна обміняти на Міндіча
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05.03.2026 12:58 Відповісти
Баш на баш - досвід на ракети
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05.03.2026 13:00 Відповісти
За один досвід - одну ракету. Ракети в нас закінчяться, а досвід в них залишиться.
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05.03.2026 13:09 Відповісти
Володя, тебе ще тільки араби накуй не посилали.😂😂😂
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05.03.2026 13:05 Відповісти
А якщо не погодяться, чи якщо Петріоти закінчяться? Тоді коврові бомбардування неминучі. Своє ППО вбили у зародку.
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05.03.2026 13:07 Відповісти
Єврей він і в Африці єврей.Жила купи-продай в генах заложена.Цікаво,якщо не нададуть Petriot, досвід і дрони перехоплювачі надасть?В себе не все збиваємо
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05.03.2026 13:13 Відповісти
Ближній схід увесь КУПИ- ПРОДАЙ. Така географічна генетика- міжнародні торгови шляхи та землі на яких нічого не росте
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05.03.2026 13:33 Відповісти
Результатом боротьби з шахедами я вражений,особливо цієї зимим .Дрони-перхоплювачі ефективні тільки на відео.
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05.03.2026 13:13 Відповісти
потужний "міняла", курську область вже обміняв, тепер ще це ...
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05.03.2026 13:13 Відповісти
АМЕРИКАНЦІ ЗРОБИЛИ АНАЛОГ ШАХЕДІВ ЗА ПІВРОКУ. ЛУКАС, ВЗАГАЛІ ЦЕ РОЗРОБКА НІМЕЦІВ ДЛЯ ІЗРАЇЛЯ, А МИ ВЖЕ БУЛИ ЧЕМПІОНАМИ З БОРОТЬБИ З КОРОНОВІРУСОМ
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05.03.2026 13:20 Відповісти
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05.03.2026 13:22 Відповісти
Чого бідне? Бо дурне. Чого дурне? Бо бідне...
Але ж то навіть не смішно. Воно ж іпануте дозвіздитться, що ні досвіду ні Patriot...
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05.03.2026 13:23 Відповісти
Впевнений, що в першу чергу на ракети для Петріотів можна поміняти збірник потужно-незламних відеозвернень залізнояйцевого Черчілля 21-го сторіччя в англійському перекладі - це надихне колективний Захід на потужний опір іранським аятолам. В другу чергу можна обміняти розблені геніальними зеленими управлінцями плани діяльності різноманітних штабів та координаційних центрів для реалізації планів стійкості, потужності, незламності, могутності, непохитності, рішучості та міцності. І лише в третю чергу можна влаштувати обмін по схемі: одна експертна консультація тривалістю 1 година = одна ракета для Петріота, експертна консультація від просирського = десять ракет для Петріота, експерта консультація від найвеличнішого лідера ********** = сто ракет
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05.03.2026 13:31 Відповісти
Щось ти продешевив,зовсім не цінеш нашого потужного
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05.03.2026 13:46 Відповісти
Розумію, що навіть хвилина часу сонцесяйного потужника безцінна, однак для недолугих та нікчемних на його фоні західних політиків потрібно зробити дисконтну знижку
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05.03.2026 13:53 Відповісти
У арабів нема марафону,ефективності 90-95% не буде .
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05.03.2026 13:33 Відповісти
Ну хоч шашлики на 9 травня в них є?
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05.03.2026 13:48 Відповісти
У арабов и так хватает т.н. мобильных групп ПВО, а по факту пикапов с пулеметами)) Что ты им ещё предложить можешь. Китайские мавики и пердолетов с фанеры? Это они и сами купят у того же Китая. Денег там хватает. Они просит не будут. А да деньги все найдется. Это для тех кому бесплатно то дефицит)
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05.03.2026 14:03 Відповісти
Вони як справжні тупі араби купують у американців все в три рази дорожче. Не віддадуть куплене за мільярди доларів.
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05.03.2026 14:19 Відповісти
Це по суті хабарі, щоб Захід їх не чіпав.
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05.03.2026 14:21 Відповісти
точно, відправимо їм кращих спеціалістів, Стерненко, Флеша, ну Арістовіч вже десь там.
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05.03.2026 14:24 Відповісти
І яке відношення до українців, які керують нашими дронами має чотирижди ухилянт і сотвлрітєль мародерів міндичів?
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05.03.2026 16:06 Відповісти
 
 