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Новини Операція США проти Ірану Допомога України країнам Близького Сходу
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США та країни Перської затоки ведуть переговори про купівлю українських дронів-перехоплювачів, - FT

OCTOPUS – український дрон-перехоплювач

США та щонайменше одна держава Перської затоки ведуть перемовини про закупівлю українських дронів-перехоплювачів для захисту від іранських безпілотників Shahed. Інтерес до них зріс через високу вартість ракет до системи MIM-104 Patriot, які країни регіону активно використовують для протидії атакам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times з посиланням на джерело в українській оборонній сфері.

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Після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану країни Перської затоки зіштовхнулися із загрозою ударів іранськими дронами типу Shahed, яких Тегеран накопичив десятки тисяч.

Нині близькосхідні країни хочуть отримати нові системи захисту, які будуть дешевшими за ракети до Patriot, адже "Шахед" коштує 30 тисяч доларів, тоді як вартість ракети-перехоплювача сягає понад 13,5 мільйона доларів.

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Один український чиновник назвав переговори з Пентагоном "чутливою" темою.

"Однак очевидно, що спостерігається сплеск інтересу до українських безпілотників-перехоплювачів, які можуть перехоплювати Shahed за дуже низькою ціною", — заявив співрозмовник журналістів.

Представник галузі заявив, що будь-який продаж українських систем, навіть тих, що виробляються за межами країни, треба погоджувати з Києвом.

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Виданням нагадує, що Україна першою почала використовувати серійні дрони-перехоплювачі вартістю кілька тисяч доларів для знищення російських версій "Шахедів", які запускаються проти українських міст у великих кількостях.

Раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже домовляється з партнерами про відправлення українських експертів на місця для допомоги у захисті від "Шахедів" на Близькому Сході та в регіоні Затоки

Автор: 

США (26719) Перська затока (58) перехоплювач (118)
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Топ коментарі
+20
У нас уже надлишок з'явився, і не можуть знайти їм застосування? Чи у нас грошей немає, щоб самим у себе купити?)
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05.03.2026 09:47 Відповісти
+18
Адміністрації Байдена можна надати їх безкоштовно, але її вже немає... а Трамп... Трамп нам відмовив в передачі зброї, а тільки продавав за кошти ЄС, навіть не все, що ми просили. Якщо ми їм допоможемо зараз економити ракети до Patriot, - це хіба збільшить кількість доступних для нас ракет? Якщо пообіцяють нам, хоча б продавати ракети MSE за кошти ЄС, то можна з ним спілкуватися за дрони-перехоплювачі і навчання. Інакше не можна, бо в нас тоді не буде вже карт, як любить казати трамп.
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05.03.2026 09:34 Відповісти
+15
а у нас е зайві дрони? як е то якого іх не використовуют для захисту України а як немае то про що розмова? нагадуе 32-33 роки, коли під час голодомору вивозила влада зерно з країни
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05.03.2026 10:02 Відповісти
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05.03.2026 09:31 Відповісти
Поїхавший КУКУХОЙ ЛІДОР арабам і дрони-перехоплювачі передасть , і спецов українських надішле ... в той час як над прифронтовими містами Неньки мацковитські шахеди вже вдень вільно літають як ворони ! Повний "квартал"!
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05.03.2026 11:52 Відповісти
Не с Фондом Стерненка, надеюсь? Какое-то портмоне выходит...
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05.03.2026 09:32 Відповісти
Ну а з ким ще? Хіба що з Притулою. 🤔 Ну не буде сам Зєлєнскій продавати.
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05.03.2026 09:37 Відповісти
Адміністрації Байдена можна надати їх безкоштовно, але її вже немає... а Трамп... Трамп нам відмовив в передачі зброї, а тільки продавав за кошти ЄС, навіть не все, що ми просили. Якщо ми їм допоможемо зараз економити ракети до Patriot, - це хіба збільшить кількість доступних для нас ракет? Якщо пообіцяють нам, хоча б продавати ракети MSE за кошти ЄС, то можна з ним спілкуватися за дрони-перехоплювачі і навчання. Інакше не можна, бо в нас тоді не буде вже карт, як любить казати трамп.
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05.03.2026 09:34 Відповісти
Набридло айфонами збивати консервні ********? Нарешті починають доходити очевидні істини?
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05.03.2026 09:39 Відповісти
у зєлічки є майже десяток чудових друзів-менеджерів. ті вже готові руки собі нагріти без подачі тепла ))
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05.03.2026 09:44 Відповісти
Коли є асфальт навіщо нам дрони, да Зевилупки тупорилі?
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05.03.2026 09:45 Відповісти
У нас уже надлишок з'явився, і не можуть знайти їм застосування? Чи у нас грошей немає, щоб самим у себе купити?)
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05.03.2026 09:47 Відповісти
Раптово, останнє.
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05.03.2026 10:40 Відповісти
Треба запропонували лише обмін. 10 дронів на 1 ракету до пєтріота.
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05.03.2026 09:47 Відповісти
Совместное производство надо строить. Но это требует времени.
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05.03.2026 09:50 Відповісти
Клоуни!
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05.03.2026 09:54 Відповісти
Домовлятися потрібно з міндічами, цукерманами і штілерманами. Тільки то не Ізрапїль, це Україна, просто в них прізвищі співзвучні з ізраїльськими.
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05.03.2026 10:02 Відповісти
а у нас е зайві дрони? як е то якого іх не використовуют для захисту України а як немае то про що розмова? нагадуе 32-33 роки, коли під час голодомору вивозила влада зерно з країни
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05.03.2026 10:02 Відповісти
А хто буде щось питати в українців? Голобородько аж бігом продасть, а то і віддасть безкоштовно перехоплювачі тим країнам, бо там його частина оточення і частинка общака. А якщо дасть перехоплювачі, то буде гарантія туди втекти, якщо буде в Україні шухер.
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05.03.2026 10:11 Відповісти
В обмін на томагавки, чи хоча би Атакамси які все одно списують. США вже в Ірани випробували заміну Атакамса.
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05.03.2026 10:04 Відповісти
Можна міняти на ракети до Петріота, взагалі без проблем.
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05.03.2026 10:09 Відповісти
один Пісюн - одна ракета Патріот , торг тут недоречний
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05.03.2026 10:09 Відповісти
Українські P1-SUN
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05.03.2026 10:10 Відповісти
https://t.me/voynareal/132439 ❗️Іранський Шахед атакував Азербайджан - в мережі публікують момент влучання ударного дрону Ірану в азербайджанському Нахічевані
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05.03.2026 10:14 Відповісти
Третя світова - це коли увесь світ воює проти одного Ірану.
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05.03.2026 10:41 Відповісти
Зеля спочатку Ірану контракт закриє. По зерну, і вже новий - по дронам.
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05.03.2026 10:37 Відповісти
@ (лексика збережена):
"Вони https://x.com/i/status/2028910350704263298 луплять томагавком за 2 млн доларів по 4-5 дронах, вартістю 50-100к доларів і бетонній площадці 3х3?
Потім цей помаранчевий дебіл розповідає як багато зброї дали Україні, яка не змогла її використати нормально.
Лол, повір, так всрато ЗСУ б ці ракети точно не використали."
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05.03.2026 11:03 Відповісти
Ой, я б не був таким категоричим. Я бачив у Ютюбі відео про український мінометний підрозділ. Випустили вони одну міну і солдат каже почекати, щоби подивитись куди лягла міна. А командир йому:" Є...бать, америкоси ще дадуть" і випутив решту 0 мін навіть не звіряючи приціл.
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05.03.2026 14:04 Відповісти
в умєрова і зе непочати край роботи з відмивання бабла
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05.03.2026 11:03 Відповісти
Правильно, все на хер продати.
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05.03.2026 11:07 Відповісти
Не продавати - тільки міняти на "Томагавки"!!!
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05.03.2026 11:21 Відповісти
Їм треба не дрони перехоплючі, а ТЦКунів пачку відправити, щоб навчили бусифікації
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05.03.2026 12:19 Відповісти
Украина может получить от них капитал для расширения производства и модернизации лабораторий и нужно их делать также при университетах, чтобы сразу там люди учились для работы, и там же и проводили исследования и экспериментировали и делали уличения и изобретали новую продукцию. Оборонка закупала тоже в основном даже и в перспективные исследования и стартапы инвестировала и чтобы инвесторы тоже инвестировали, и чтобы также и внутри там накапливался капитал для собственной работы. И чтобы технологический институт мог и сам финансировать проекты. Типа: MIT и DARPA. И нужно также налаживать кооперации и с другими университетами, как MIT и другие США и Великобритании и Германии и Франции и Японии и Канады и Австралии и других. Потому что по теории игр в кооперациях победа для формулы Дарвина эволюции. Сильные эволюционируют и размножаются, а слабые вымирают и исчезают.
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05.03.2026 13:51 Відповісти
Ну от і все. Навіщо Україну підтримувати зброєю, коли вона сама свою критично важливу зброю хоче продати? Є прекрасна нагода нагадати Рудому, що нього "немає карт". Нажаль так не вийде, бо Рудий не звик здаватись. Він "нагне" Україну використовуючи Європу, але сам особисто не попросить нічого в України. Україна була і є завжди в невигідному становищі. Усе завдяки легковажності влади , народу і "довгим язикам" медіа у 2022-2023. Була нагода добити кацапів тоді, але нагоду просрали (прокрали) у ті роки. Зараз уже пізно пити Боржомі, коли печінка розлізлася. Зараз нова нагода розпродати рештку що залишилоь від країни, перевести в офшори і злиняти з країни. І ніхто і ніколи їх не буде шукати і тим більше судити, бо нІкому буде це робити. Новий пропутінський уряд начхав на це (це якщо ще буде так звана Україна).
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05.03.2026 13:58 Відповісти
Хлопи і під Шахедами посидять які вже вільно серед білого дня літають, головне Зеле ще грошей заробити. Ну а Миколу забусярити та в окопи, кому він потрібен? Країна мрій.
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05.03.2026 14:07 Відповісти
Міняємо на ракети для Петріот, у пропорції 1:1
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05.03.2026 15:35 Відповісти
 
 