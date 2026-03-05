США та країни Перської затоки ведуть переговори про купівлю українських дронів-перехоплювачів, - FT

США та щонайменше одна держава Перської затоки ведуть перемовини про закупівлю українських дронів-перехоплювачів для захисту від іранських безпілотників Shahed. Інтерес до них зріс через високу вартість ракет до системи MIM-104 Patriot, які країни регіону активно використовують для протидії атакам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times з посиланням на джерело в українській оборонній сфері.

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Після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану країни Перської затоки зіштовхнулися із загрозою ударів іранськими дронами типу Shahed, яких Тегеран накопичив десятки тисяч.

Нині близькосхідні країни хочуть отримати нові системи захисту, які будуть дешевшими за ракети до Patriot, адже "Шахед" коштує 30 тисяч доларів, тоді як вартість ракети-перехоплювача сягає понад 13,5 мільйона доларів.

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Один український чиновник назвав переговори з Пентагоном "чутливою" темою.

"Однак очевидно, що спостерігається сплеск інтересу до українських безпілотників-перехоплювачів, які можуть перехоплювати Shahed за дуже низькою ціною", — заявив співрозмовник журналістів.

Представник галузі заявив, що будь-який продаж українських систем, навіть тих, що виробляються за межами країни, треба погоджувати з Києвом.

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Виданням нагадує, що Україна першою почала використовувати серійні дрони-перехоплювачі вартістю кілька тисяч доларів для знищення російських версій "Шахедів", які запускаються проти українських міст у великих кількостях.

Раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже домовляється з партнерами про відправлення українських експертів на місця для допомоги у захисті від "Шахедів" на Близькому Сході та в регіоні Затоки