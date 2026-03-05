РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11456 посетителей онлайн
Новости Удары США по Ирану Помощь Украины странам Ближнего Востока
1 827 22

США и страны Персидского залива ведут переговоры о покупке украинских дронов-перехватчиков, - FT

OCTOPUS – украинский дрон-перехватчик

США и по меньшей мере одно государство Персидского залива ведут переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков для защиты от иранских беспилотников Shahed. Интерес к ним вырос из-за высокой стоимости ракет к системе MIM-104 Patriot, которые страны региона активно используют для противодействия атакам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на источник в украинской оборонной сфере.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

После начала операции США и Израиля против Ирана страны Персидского залива столкнулись с угрозой ударов иранскими дронами типа Shahed, которых Тегеран накопил десятки тысяч.

Сейчас ближневосточные страны хотят получить новые системы защиты, которые будут дешевле ракет Patriot, ведь "Шахед" стоит 30 тысяч долларов, тогда как стоимость ракеты-перехватчика достигает более 13,5 миллиона долларов.

Читайте также: Азербайджан стягивает войска и ПВО к границе с Ираном

Один украинский чиновник назвал переговоры с Пентагоном "чувствительной" темой.

"Однако очевидно, что наблюдается всплеск интереса к украинским беспилотникам-перехватчикам, которые могут перехватывать Shahed по очень низкой цене", — заявил собеседник журналистов.

Представитель отрасли заявил, что любая продажа украинских систем, даже тех, которые производятся за пределами страны, должна согласовываться с Киевом.

Читайте также: Советники Трампа предлагают объявить победу и завершить кампанию против Ирана как можно скорее, - CNN

Издание напоминает, что Украина первой начала использовать серийные дроны-перехватчики стоимостью несколько тысяч долларов для уничтожения российских версий "Шахедов", которые запускаются против украинских городов в больших количествах.

Ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже договаривается с партнерами об отправке украинских экспертов на места для помощи в защите от "Шахедов" на Ближнем Востоке и в регионе Залива.

Автор: 

США (7178) Персидский залив (2) перехватчик (13)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Адміністрації Байдена можна надати їх безкоштовно, але її вже немає... а Трамп... Трамп нам відмовив в передачі зброї, а тільки продавав за кошти ЄС, навіть не все, що ми просили. Якщо ми їм допоможемо зараз економити ракети до Patriot, - це хіба збільшить кількість доступних для нас ракет? Якщо пообіцяють нам, хоча б продавати ракети MSE за кошти ЄС, то можна з ним спілкуватися за дрони-перехоплювачі і навчання. Інакше не можна, бо в нас тоді не буде вже карт, як любить казати трамп.
показать весь комментарий
05.03.2026 09:34 Ответить
+3
У нас уже надлишок з'явився, і не можуть знайти їм застосування? Чи у нас грошей немає, щоб самим у себе купити?)
показать весь комментарий
05.03.2026 09:47 Ответить
+2
Можна міняти на ракети до Петріота, взагалі без проблем.
показать весь комментарий
05.03.2026 10:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Для їхнього клімату це краще підходить.
показать весь комментарий
05.03.2026 09:31 Ответить
Не с Фондом Стерненка, надеюсь? Какое-то портмоне выходит...
показать весь комментарий
05.03.2026 09:32 Ответить
Ну а з ким ще? Хіба що з Притулою. 🤔 Ну не буде сам Зєлєнскій продавати.
показать весь комментарий
05.03.2026 09:37 Ответить
Адміністрації Байдена можна надати їх безкоштовно, але її вже немає... а Трамп... Трамп нам відмовив в передачі зброї, а тільки продавав за кошти ЄС, навіть не все, що ми просили. Якщо ми їм допоможемо зараз економити ракети до Patriot, - це хіба збільшить кількість доступних для нас ракет? Якщо пообіцяють нам, хоча б продавати ракети MSE за кошти ЄС, то можна з ним спілкуватися за дрони-перехоплювачі і навчання. Інакше не можна, бо в нас тоді не буде вже карт, як любить казати трамп.
показать весь комментарий
05.03.2026 09:34 Ответить
Набридло айфонами збивати консервні ********? Нарешті починають доходити очевидні істини?
показать весь комментарий
05.03.2026 09:39 Ответить
у зєлічки є майже десяток чудових друзів-менеджерів. ті вже готові руки собі нагріти без подачі тепла ))
показать весь комментарий
05.03.2026 09:44 Ответить
Коли є асфальт навіщо нам дрони, да Зевилупки тупорилі?
показать весь комментарий
05.03.2026 09:45 Ответить
У нас уже надлишок з'явився, і не можуть знайти їм застосування? Чи у нас грошей немає, щоб самим у себе купити?)
показать весь комментарий
05.03.2026 09:47 Ответить
Раптово, останнє.
показать весь комментарий
05.03.2026 10:40 Ответить
Треба запропонували лише обмін. 10 дронів на 1 ракету до пєтріота.
показать весь комментарий
05.03.2026 09:47 Ответить
Совместное производство надо строить. Но это требует времени.
показать весь комментарий
05.03.2026 09:50 Ответить
Клоуни!
показать весь комментарий
05.03.2026 09:54 Ответить
Домовлятися потрібно з міндічами, цукерманами і штілерманами. Тільки то не Ізрапїль, це Україна, просто в них прізвищі співзвучні з ізраїльськими.
показать весь комментарий
05.03.2026 10:02 Ответить
а у нас е зайві дрони? як е то якого іх не використовуют для захисту України а як немае то про що розмова? нагадуе 32-33 роки, коли під час голодомору вивозила влада зерно з країни
показать весь комментарий
05.03.2026 10:02 Ответить
А хто буде щось питати в українців? Голобородько аж бігом продасть, а то і віддасть безкоштовно перехоплювачі тим країнам, бо там його частина оточення і частинка общака. А якщо дасть перехоплювачі, то буде гарантія туди втекти, якщо буде в Україні шухер.
показать весь комментарий
05.03.2026 10:11 Ответить
В обмін на томагавки, чи хоча би Атакамси які все одно списують. США вже в Ірани випробували заміну Атакамса.
показать весь комментарий
05.03.2026 10:04 Ответить
Можна міняти на ракети до Петріота, взагалі без проблем.
показать весь комментарий
05.03.2026 10:09 Ответить
один Пісюн - одна ракета Патріот , торг тут недоречний
показать весь комментарий
05.03.2026 10:09 Ответить
Українські P1-SUN
показать весь комментарий
05.03.2026 10:10 Ответить
https://t.me/voynareal/132439 ❗️Іранський Шахед атакував Азербайджан - в мережі публікують момент влучання ударного дрону Ірану в азербайджанському Нахічевані
показать весь комментарий
05.03.2026 10:14 Ответить
Третя світова - це коли увесь світ воює проти одного Ірану.
показать весь комментарий
05.03.2026 10:41 Ответить
Зеля спочатку Ірану контракт закриє. По зерну, і вже новий - по дронам.
показать весь комментарий
05.03.2026 10:37 Ответить
 
 