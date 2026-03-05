США и страны Персидского залива ведут переговоры о покупке украинских дронов-перехватчиков, - FT

США и по меньшей мере одно государство Персидского залива ведут переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков для защиты от иранских беспилотников Shahed. Интерес к ним вырос из-за высокой стоимости ракет к системе MIM-104 Patriot, которые страны региона активно используют для противодействия атакам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на источник в украинской оборонной сфере.

После начала операции США и Израиля против Ирана страны Персидского залива столкнулись с угрозой ударов иранскими дронами типа Shahed, которых Тегеран накопил десятки тысяч.

Сейчас ближневосточные страны хотят получить новые системы защиты, которые будут дешевле ракет Patriot, ведь "Шахед" стоит 30 тысяч долларов, тогда как стоимость ракеты-перехватчика достигает более 13,5 миллиона долларов.

Один украинский чиновник назвал переговоры с Пентагоном "чувствительной" темой.

"Однако очевидно, что наблюдается всплеск интереса к украинским беспилотникам-перехватчикам, которые могут перехватывать Shahed по очень низкой цене", — заявил собеседник журналистов.

Представитель отрасли заявил, что любая продажа украинских систем, даже тех, которые производятся за пределами страны, должна согласовываться с Киевом.

Издание напоминает, что Украина первой начала использовать серийные дроны-перехватчики стоимостью несколько тысяч долларов для уничтожения российских версий "Шахедов", которые запускаются против украинских городов в больших количествах.

Ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже договаривается с партнерами об отправке украинских экспертов на места для помощи в защите от "Шахедов" на Ближнем Востоке и в регионе Залива.