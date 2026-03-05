Украина готова обменять опыт борьбы с "Шахедами" на ракеты Patriot, - Зеленский

Украина может предоставить странам Ближнего Востока экспертную помощь в борьбе с дронами "Шахед" в обмен на ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Rai Italia.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он заявил, что Украина получает запросы от стран Ближнего Востока об обмене опытом противодействия атакам иранских дронов-камикадзе. Отдельные соответствующие сигналы поступали от партнеров после атак беспилотников по гражданским объектам в регионе.

"У нас были сигналы от партнеров с Ближнего Востока. Были удары иранских "Шахедов" по гражданским в этих странах. Они хотят от нас экспертизу. Мы открыты. Если их представители приедут, мы экспертизу дадим", - сказал президент.

Запросы также поступают из Европы и США

По словам Зеленского, подобные обращения поступали и от западных партнеров. Украину просят поделиться опытом борьбы с такими атаками со странами Ближнего Востока.

В то же время президент подчеркнул, что сама Украина находится в состоянии войны и сталкивается с дефицитом некоторых видов вооружения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина отправит экспертов по противодействию БПЛА на Ближний Восток. Помощь не должна ослабить нашу оборону, - Зеленский

"Что касается оружия: мы сами находимся в состоянии войны. И я сказал абсолютно откровенно: у нас есть дефицит того, что есть у них. У них есть ракеты для Patriot, но ракетами для Patriot сотни или тысячи "Шахедов" они не сбивают: это дорогостояще", - отметил он.

Возможный обмен технологиями

Президент объяснил, что использование ракет к системам MIM-104 Patriot против массовых атак дронов является слишком дорогостоящим, а их количество у партнеров ограничено.

Поэтому, по его словам, для других стран могут быть полезны украинские разработки — в частности дроны-перехватчики. В то же время Украине не хватает ракет PAC-2 и PAC-3 для систем ПВО.

"Поэтому, если говорить об обмене технологиями, обмене оружием, я думаю, наша страна будет открыта для этого", — подытожил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США и страны Персидского залива ведут переговоры о покупке украинских дронов-перехватчиков, - FT