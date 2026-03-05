РУС
1 262 45

Украина готова обменять опыт борьбы с "Шахедами" на ракеты Patriot, - Зеленский

Опыт против "Шахедов" за ракеты Patriot

Украина может предоставить странам Ближнего Востока экспертную помощь в борьбе с дронами "Шахед" в обмен на ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Rai Italia.

Он заявил, что Украина получает запросы от стран Ближнего Востока об обмене опытом противодействия атакам иранских дронов-камикадзе. Отдельные соответствующие сигналы поступали от партнеров после атак беспилотников по гражданским объектам в регионе.

"У нас были сигналы от партнеров с Ближнего Востока. Были удары иранских "Шахедов" по гражданским в этих странах. Они хотят от нас экспертизу. Мы открыты. Если их представители приедут, мы экспертизу дадим", - сказал президент.

Запросы также поступают из Европы и США

По словам Зеленского, подобные обращения поступали и от западных партнеров. Украину просят поделиться опытом борьбы с такими атаками со странами Ближнего Востока.

В то же время президент подчеркнул, что сама Украина находится в состоянии войны и сталкивается с дефицитом некоторых видов вооружения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина отправит экспертов по противодействию БПЛА на Ближний Восток. Помощь не должна ослабить нашу оборону, - Зеленский

"Что касается оружия: мы сами находимся в состоянии войны. И я сказал абсолютно откровенно: у нас есть дефицит того, что есть у них. У них есть ракеты для Patriot, но ракетами для Patriot сотни или тысячи "Шахедов" они не сбивают: это дорогостояще", - отметил он.

Возможный обмен технологиями

Президент объяснил, что использование ракет к системам MIM-104 Patriot против массовых атак дронов является слишком дорогостоящим, а их количество у партнеров ограничено.

Поэтому, по его словам, для других стран могут быть полезны украинские разработки — в частности дроны-перехватчики. В то же время Украине не хватает ракет PAC-2 и PAC-3 для систем ПВО.

"Поэтому, если говорить об обмене технологиями, обмене оружием, я думаю, наша страна будет открыта для этого", — подытожил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США и страны Персидского залива ведут переговоры о покупке украинских дронов-перехватчиков, - FT

Зеленский Владимир (10718) Украина (5588) Patriot (305) перехватчик (13)
+20
Коли дурне думає, що воно хитре.
05.03.2026 12:49 Ответить
+10
КУКУХА остаточно поїхала ... ВОНО хоч знає - скільки коштує одна ракета до Петріота, щоб араби їх міняли на експерДів а-ля-Стерненко?
05.03.2026 12:52 Ответить
+10
Ідіот,вони через місяць самі навчаться,почнуть самі виробляти ще краще ніж в Україні,а ти зеЛайно як був ідіотом так їм і залишися.
05.03.2026 12:55 Ответить
Обміняти ракети для Петріот на банки з огірками...
05.03.2026 12:48 Ответить
Воно вже непритомне меле дичину!
05.03.2026 12:59 Ответить
Нехай ЛІДОР подзвонить Міндічу в Їзраїль , а вже той домовиться з Бібі про обмін Петріотів на експерДів на кшалт Стерненка!
05.03.2026 13:01 Ответить
Коли дурне думає, що воно хитре.
05.03.2026 12:49 Ответить
Можна ще і шашлики на обмін.
05.03.2026 12:50 Ответить
а практичний досвід тотальної корупції він ні на що не хоче обміняти?
05.03.2026 12:50 Ответить
"такая корова нужна самому"...
05.03.2026 13:37 Ответить
хочете сказати що в США відсутня корупція? Та вона там ще більша, тільки що узаконена - називається лобіювання, просто з хабаря платять податок. А от якщо не заплатив то кримінал
05.03.2026 13:43 Ответить
В Америке воруют с прибылей, а в Украине с убытков. Большая разница )
05.03.2026 13:58 Ответить
Ну ідея то правильна. Питання в реалізації. Хоча я би ще включив Тамагавки або Атакамси.
05.03.2026 12:51 Ответить
КУКУХА остаточно поїхала ... ВОНО хоч знає - скільки коштує одна ракета до Петріота, щоб араби їх міняли на експерДів а-ля-Стерненко?
05.03.2026 12:52 Ответить
у арабів вистачає власних тачанок з зу-23.
05.03.2026 13:06 Ответить
Підозрюю, що ніхто до нього не звертався, а все це "бла-бла-бла" - для шанувальників зеленого лайна, що ллється з "марафону".
05.03.2026 13:39 Ответить
Обміняти на вступ до ЄС, НАТи і далі за списком
05.03.2026 12:54 Ответить
Зараз самий час прийняти Україну до НАТО, поки рашка теряє своїх друзів
05.03.2026 13:27 Ответить
Ідіот,вони через місяць самі навчаться,почнуть самі виробляти ще краще ніж в Україні,а ти зеЛайно як був ідіотом так їм і залишися.
05.03.2026 12:55 Ответить
ну подивимося, як ви кажете через місяць!
05.03.2026 13:01 Ответить
в них нема Дерьмака, та Міндіча які двушечку на москву відправляти будуть.
Зроблять дуже швидко
05.03.2026 13:07 Ответить
Та ніхто там нічого швидко не зробить, американська бюрократія махровіша за українську. А ціна буде вдесятеро дорожча
05.03.2026 13:45 Ответить
Тобто євреїв в Ізраїлі нема...?
05.03.2026 13:46 Ответить
вони вже завтра почнуть виробляти дрони і фахівців вже давно запросили, а ми на п'ятий рік війни тільки додумалися лінії для виробництва деяких компонентів запустити, бо розікрали все.
05.03.2026 13:05 Ответить
Війна з 2014 року
05.03.2026 13:28 Ответить
Ви пропонуєте віддавати безкоштовно ?
05.03.2026 13:29 Ответить
а можна тебе обміняти на ракети петріот?
05.03.2026 12:58 Ответить
Даже на одну понадобится много зеленских.
05.03.2026 13:05 Ответить
В нас нема стільки Патріотів щоб віддати тому хто це безпорадне крадійкувате брехливе лайно до себе забере.
05.03.2026 13:07 Ответить
Можна обміняти на Міндіча
05.03.2026 12:58 Ответить
Баш на баш - досвід на ракети
05.03.2026 13:00 Ответить
За один досвід - одну ракету. Ракети в нас закінчяться, а досвід в них залишиться.
05.03.2026 13:09 Ответить
Володя, тебе ще тільки араби накуй не посилали.😂😂😂
05.03.2026 13:05 Ответить
А якщо не погодяться, чи якщо Петріоти закінчяться? Тоді коврові бомбардування неминучі. Своє ППО вбили у зародку.
05.03.2026 13:07 Ответить
Єврей він і в Африці єврей.Жила купи-продай в генах заложена.Цікаво,якщо не нададуть Petriot, досвід і дрони перехоплювачі надасть?В себе не все збиваємо
05.03.2026 13:13 Ответить
Ближній схід увесь КУПИ- ПРОДАЙ. Така географічна генетика- міжнародні торгови шляхи та землі на яких нічого не росте
05.03.2026 13:33 Ответить
Результатом боротьби з шахедами я вражений,особливо цієї зимим .Дрони-перхоплювачі ефективні тільки на відео.
05.03.2026 13:13 Ответить
потужний "міняла", курську область вже обміняв, тепер ще це ...
05.03.2026 13:13 Ответить
АМЕРИКАНЦІ ЗРОБИЛИ АНАЛОГ ШАХЕДІВ ЗА ПІВРОКУ. ЛУКАС, ВЗАГАЛІ ЦЕ РОЗРОБКА НІМЕЦІВ ДЛЯ ІЗРАЇЛЯ, А МИ ВЖЕ БУЛИ ЧЕМПІОНАМИ З БОРОТЬБИ З КОРОНОВІРУСОМ
05.03.2026 13:20 Ответить
05.03.2026 13:22 Ответить
Чого бідне? Бо дурне. Чого дурне? Бо бідне...
Але ж то навіть не смішно. Воно ж іпануте дозвіздитться, що ні досвіду ні Patriot...
05.03.2026 13:23 Ответить
Впевнений, що в першу чергу на ракети для Петріотів можна поміняти збірник потужно-незламних відеозвернень залізнояйцевого Черчілля 21-го сторіччя в англійському перекладі - це надихне колективний Захід на потужний опір іранським аятолам. В другу чергу можна обміняти розблені геніальними зеленими управлінцями плани діяльності різноманітних штабів та координаційних центрів для реалізації планів стійкості, потужності, незламності, могутності, непохитності, рішучості та міцності. І лише в третю чергу можна влаштувати обмін по схемі: одна експертна консультація тривалістю 1 година = одна ракета для Петріота, експертна консультація від просирського = десять ракет для Петріота, експерта консультація від найвеличнішого лідера ********** = сто ракет
05.03.2026 13:31 Ответить
Щось ти продешевив,зовсім не цінеш нашого потужного
05.03.2026 13:46 Ответить
Розумію, що навіть хвилина часу сонцесяйного потужника безцінна, однак для недолугих та нікчемних на його фоні західних політиків потрібно зробити дисконтну знижку
05.03.2026 13:53 Ответить
У арабів нема марафону,ефективності 90-95% не буде .
05.03.2026 13:33 Ответить
Ну хоч шашлики на 9 травня в них є?
05.03.2026 13:48 Ответить
У арабов и так хватает т.н. мобильных групп ПВО, а по факту пикапов с пулеметами)) Что ты им ещё предложить можешь. Китайские мавики и пердолетов с фанеры? Это они и сами купят у того же Китая. Денег там хватает. Они просит не будут. А да деньги все найдется. Это для тех кому бесплатно то дефицит)
05.03.2026 14:03 Ответить
 
 