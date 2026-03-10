Украина в прошлом году предлагала США защиту от "шахедов", но там предложение отвергли, - Axios

Индустрия дронов

В августе 2025 года Украина предложила Штатам свою проверенную в боях технологию сбивания ударных беспилотников иранского производства. Однако США отвергли ее.

Об этом пишет издание Axios, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

По данным издания, была подготовлена презентация Power Point, где демонстрировалось, как это можно защитить американские войска и их союзников в войне на Ближнем Востоке.

Администрация Трампа отклонила предложение, однако на прошлой неделе изменила мнение из-за увеличения ударов иранских БПЛА.

"Отклонение предложения Украины считается одним из крупнейших тактических просчетов администрации с начала бомбардировок Ирана 28 февраля", - говорят американские чиновники.

Axios напоминает, что дешевые иранские БПЛА "Шахед" стали причиной гибели семи американских военнослужащих, а их перехват стоил США и их друзьям в регионе миллионы долларов.

"Если была какая-то тактическая ошибка или промах, который мы сделали накануне этого (операции в Иране), то это была именно она", - признал американский чиновник.

Что было в презентации?

Там рассматривалась идея создания "центров борьбы с беспилотниками" в Турции, Иордании и странах Персидского залива, где расположены базы США, для борьбы с угрозой со стороны Ирана и его союзников.

Отмечается, что 18 августа во время закрытой встречи Владимир Зеленский предложил Трампу беспилотники-перехватчики.

"На той встрече... в августе Трамп попросил свою команду поработать над этим, но они ничего не сделали", - говорит украинский чиновник.

Что предшествовало?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получает запросы от стран Ближнего Востока об обмене опытом противодействия атакам иранских дронов-камикадзе. В частности, соответствующие сигналы поступали от партнеров после атак беспилотников по гражданским объектам в регионе.

Украина может предоставить странам Ближнего Востока экспертную помощь в борьбе с дронами "Шахед" в обмен на ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.

Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

