Украина в прошлом году предлагала США защиту от "шахедов", но там предложение отвергли, - Axios

Индустрия дронов

Украина ранее предлагала США систему против шахидов: подробности

В августе 2025 года Украина предложила Штатам свою проверенную в боях технологию сбивания ударных беспилотников иранского производства. Однако США отвергли ее.

Об этом пишет издание Axios, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

По данным издания, была подготовлена презентация Power Point, где демонстрировалось, как это можно защитить американские войска и их союзников в войне на Ближнем Востоке.

Администрация Трампа отклонила предложение, однако на прошлой неделе изменила мнение из-за увеличения ударов иранских БПЛА.

"Отклонение предложения Украины считается одним из крупнейших тактических просчетов администрации с начала бомбардировок Ирана 28 февраля", - говорят американские чиновники.

Axios напоминает, что дешевые иранские БПЛА "Шахед" стали причиной гибели семи американских военнослужащих, а их перехват стоил США и их друзьям в регионе миллионы долларов.

"Если была какая-то тактическая ошибка или промах, который мы сделали накануне этого (операции в Иране), то это была именно она", - признал американский чиновник.

Что было в презентации?

Там рассматривалась идея создания "центров борьбы с беспилотниками" в Турции, Иордании и странах Персидского залива, где расположены базы США, для борьбы с угрозой со стороны Ирана и его союзников.

Отмечается, что 18 августа во время закрытой встречи Владимир Зеленский предложил Трампу беспилотники-перехватчики.

"На той встрече... в августе Трамп попросил свою команду поработать над этим, но они ничего не сделали", - говорит украинский чиновник.

Что предшествовало?

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получает запросы от стран Ближнего Востока об обмене опытом противодействия атакам иранских дронов-камикадзе. В частности, соответствующие сигналы поступали от партнеров после атак беспилотников по гражданским объектам в регионе.
  • Украина может предоставить странам Ближнего Востока экспертную помощь в борьбе с дронами "Шахед" в обмен на ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Иран (986) США (7234) дроны (4901) Шахед (1737)
Топ комментарии
+8
Дебіли пихаті та зарозумілі.
10.03.2026 14:14 Ответить
+8
Ми обмежені в фінансах. Співпраця з США розширить наші ж можливості щодо виробництва дронів і їх покращення.
10.03.2026 14:19 Ответить
+3
Це точно...

ЗАГОРДИЛАСЬ

(Грицько Бойко)

Серед кращих учениць
В обласній газеті
Усміхалась читачам
Оля на портреті.

Цілу дюжину газет
Накупила Оля -
Дарувала всім своїм
Подругам у школі.

А сестричка по селу
Довго щебетала:
«Нашу Олечку тепер
Вся країна взнала!»

Запишалося дівча,
Подруг сторониться.
Стала Олечка на всіх
Звисока дивиться.

Йде, а кирпа догори,-
Загордилась дуже...
Ми гукнули:- Подивись,
Ти зайшла в калюжу!
10.03.2026 14:29 Ответить
Всім пропонуємо, а самі гинемо. Мабуть керівництво про свою значимість думає більше чим про народ України
10.03.2026 14:15 Ответить
Ми обмежені в фінансах. Співпраця з США розширить наші ж можливості щодо виробництва дронів і їх покращення.
10.03.2026 14:19 Ответить
Возможности конечно расширяться, только чьи ? Говорят что сыны Трампа хотят купить украинских производителей дронов.
10.03.2026 14:31 Ответить
Можливості української оборонки. Що там бажають сини Трампа - це інша справа.
10.03.2026 14:36 Ответить
Інвестувати та купити - то різні речі.
10.03.2026 14:38 Ответить
Так вірно!
Твоє ***** продало раzzєюшку жовтосраким і вузькооким за ламаний юань ))))
10.03.2026 15:00 Ответить
Вони нас стільки зневажають, але самі стали жертвою свого ставлення. "Не плюй в колодець". Чули про таке?
10.03.2026 14:17 Ответить
Дело в том, что дружбан Трампона }{уйло обещал по территории Штатов Шахедами не бить. Правда, он ему не уточнил, что бить ими может Иран, и не по территории Штатов, а всего лишь по их посольствам и т.п. А то, что посольство США- это территория США Трампон не знает.
10.03.2026 14:20 Ответить
Axios нагадує, що дешеві іранські БпЛА "Шахед" стали причиною загибелі семи американських військовослужбовців, а їхнє перехоплення коштувало США та їхнім друзям у регіоні мільйони доларів.

Та які такі дешеві? Іран їх випустив багато І Україна збиває ці безпілотники часто дорогими і наданими засобами.

Та які такі дешеві? Іран їх випустив багато І Україна збиває ці безпілотники часто дорогими і наданими засобами.
10.03.2026 14:23 Ответить
Україна різними засобами збиває, у тому числі і відносно дешевими дронами. Відносно дешевими - це не 100 грн, а, скажімо, 3000 доларів. Порівняно з ракетами - дешево. 100% гарантії немає, тому збиваємо з усього, що маємо.
10.03.2026 14:39 Ответить
Так я знаю.
10.03.2026 14:50 Ответить
Ще нічого не доїхало.Іран он в рази менше всього пускає.
10.03.2026 14:25 Ответить
2025 Україно, в тебе не має карт!
2026 Україно, допоможи бо я зібрав флеш не тієї масті.
10.03.2026 15:05 Ответить
А хтось бачив, щоб адміністрація США офіційно в Зелупи щось просила? Черговий фейк.
10.03.2026 15:29 Ответить
Україна минулого року пропонувала США захист від "шахедів", але там пропозицію відкинули, - Axios

Напевно поступила пропозиція від союзника Трампа Путіна...
10.03.2026 15:32 Ответить
 
 