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Новини Відео Знищення російських безпілотників
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Наземний робот СБУ знищив двох окупантів та два ворожі дрони-ждуни на Донеччині. ВIДЕО

Спецпризначенці Служби безпеки України продемонстрували ефективність використання наземних роботизованих комплексів (НРК) у реальному бою. Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці підрозділу Disney Squad за допомогою дистанційно керованої платформи ліквідували живу силу та техніку ворога на одній із ділянок Донецького напрямку.

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Деталі бойового зіткнення

  • Знищення БпЛА: Український наземний робот, оснащений кулеметним модулем, виявив та знищив вогнем два російські FPV-дрони типу "ждун", які перебували в режимі очікування на позиціях.

  • Ліквідація піхоти: Після нейтралізації повітряної загрози комплекс відкрив вогонь по двох російських піхотинцях. Обидва окупанти були ліквідовані.

Також дивіться: Спецпризначенці 3-го полку ССО ліквідували групу противника та евакуювали бійця ЗСУ наземним роботом. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21275) СБУ (13961) знищення (10348) Донецька область (11334) дрони (8440) НРК наземний роботизований комплекс (140)
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Топ коментарі
+14
НА.ХУ.Я це показувати, щоб рашиські ****** швидше вчились та масштабування?
В#бали й в#бали, нехай би гадали як.... так ні "треба" все у мережу скидати.....
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09.03.2026 09:41 Відповісти
+3
пагіплі в барьбє с робатамі.
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09.03.2026 10:02 Відповісти
+3
Здохли москальські орки і добренько!!!
Одні в СБУ, захищають Українську державу, а другі, гадять їй????
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09.03.2026 10:13 Відповісти
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НА.ХУ.Я це показувати, щоб рашиські ****** швидше вчились та масштабування?
В#бали й в#бали, нехай би гадали як.... так ні "треба" все у мережу скидати.....
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09.03.2026 09:41 Відповісти
Давно не секрет.Хартія ще позаминулий рік показала штурм села тільки з допомогою коптерів і нрк.У кацапів такі самі нрк.
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09.03.2026 09:52 Відповісти
Та у вас все "не секрет".... рашисти вже аналог "Вампіра склепали"..... з засрашки "двушки на Київ" не ходять , та й ресурсів більше у рашистов, місяць два й рашиськіх важких бомберів буде як ФПВ..... все "не секрет".....
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09.03.2026 11:58 Відповісти
аналог вампіра це питання часу, що не залежало від того показували і розказували про нього чи ні, десь отримали трофейний чи збитий і зкопіювали,
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09.03.2026 12:36 Відповісти
Lex то зрозуміло що все - питання часу.... тільки навіщо прискорювати час за допомогою відео.....
хоча аналог Шахеду ЗЕкоМанда й досі не виготовляє у паритетних розмірах з рашистами.
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09.03.2026 15:51 Відповісти
Я ці Вампіри ще влітку 22 бачив.Це не що інше як великі агродрони.Теж мені вундервафля.На війні любий секрет живе декілька днів,але звідки тобі знать.Це тільки диванні онолітєги думають що кацапи тупі і лопатами воюють.
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09.03.2026 15:16 Відповісти
Британія хломавши кодировку Німецьку ще десятки років після 2ї світової тримали у таємниці що зламали..... мабудь "диванні" експерти Британії були.....🤣🤣🤣
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09.03.2026 17:43 Відповісти
Ти лох диванний,де воював? У UK прибиральником.
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09.03.2026 18:37 Відповісти
Бидло - ПНХ. Лохів у Британію не впускають чучело. Не віриш? Спробуй потрапити.
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09.03.2026 23:20 Відповісти
То якого ти тут квакєш,британський ухилянт? За воєнним кораблем катай,сцикун диванний.Ти війну тільки на YouTube бачило.Сиди нишком,бэженэц.
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10.03.2026 07:15 Відповісти
Андрій Собченко ти бадаболка обоснована. Я не біженець й не "ухілянт" , більше не роби висновки про незнайомих людей й не "спалишся" що ти балаболка.
П. С. Більше відповіді не буде, з балаболками довгих розмов не веду.
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10.03.2026 09:57 Відповісти
Я ветеран війни,а ти британський ухилянт. Інтернетна,диванна,нікчема.
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10.03.2026 10:56 Відповісти
щоб показати, що в нас пісюн на 0,0001мм. довший ніж у іншого підрозділу
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09.03.2026 16:08 Відповісти
пагіплі в барьбє с робатамі.
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09.03.2026 10:02 Відповісти
Здохли москальські орки і добренько!!!
Одні в СБУ, захищають Українську державу, а другі, гадять їй????
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09.03.2026 10:13 Відповісти
ну так, у нас суспільство поділене на дві частини, одна з яких поділена в свою чергу ще на дві. Це стало очевидно ще у 19-му році? То що вас дивує?
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09.03.2026 10:31 Відповісти
ви цих "інших" мали на увазі у вашому коменті?
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09.03.2026 11:54 Відповісти
 
 