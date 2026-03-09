Наземний робот СБУ знищив двох окупантів та два ворожі дрони-ждуни на Донеччині. ВIДЕО
Спецпризначенці Служби безпеки України продемонстрували ефективність використання наземних роботизованих комплексів (НРК) у реальному бою. Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці підрозділу Disney Squad за допомогою дистанційно керованої платформи ліквідували живу силу та техніку ворога на одній із ділянок Донецького напрямку.
Деталі бойового зіткнення
-
Знищення БпЛА: Український наземний робот, оснащений кулеметним модулем, виявив та знищив вогнем два російські FPV-дрони типу "ждун", які перебували в режимі очікування на позиціях.
-
Ліквідація піхоти: Після нейтралізації повітряної загрози комплекс відкрив вогонь по двох російських піхотинцях. Обидва окупанти були ліквідовані.
Топ коментарі
+14 Oleksii Pilevych #582021
показати весь коментар09.03.2026 09:41 Відповісти Посилання
+3 Urs
показати весь коментар09.03.2026 10:02 Відповісти Посилання
+3 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар09.03.2026 10:13 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В#бали й в#бали, нехай би гадали як.... так ні "треба" все у мережу скидати.....
хоча аналог Шахеду ЗЕкоМанда й досі не виготовляє у паритетних розмірах з рашистами.
П. С. Більше відповіді не буде, з балаболками довгих розмов не веду.
Одні в СБУ, захищають Українську державу, а другі, гадять їй????