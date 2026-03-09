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Новости Видео Уничтожение российских БПЛА Днепропетровщина
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Наземный робот СБУ уничтожил двух оккупантов и два вражеских дрона-ждуна на Донетчине. ВИДЕО

Спецназовцы Службы безопасности Украины продемонстрировали эффективность использования наземных роботизированных комплексов (НРК) в реальном бою. Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы подразделения Disney Squad с помощью дистанционно управляемой платформы ликвидировали живую силу и технику врага на одном из участков Донецкого направления.

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Детали боевого столкновения

  • Уничтожение БПЛА: Украинский наземный робот, оснащенный пулеметным модулем, обнаружил и уничтожил огнем два российских FPV-дрона типа "ждун", которые находились в режиме ожидания на позициях.

  • Ликвидация пехоты: После нейтрализации воздушной угрозы комплекс открыл огонь по двум российским пехотинцам. Оба оккупанта были ликвидированы.

Смотрите также: Спецназовцы 3-го полка ССО ликвидировали группу противника и эвакуировали бойца ВСУ наземным роботом. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23057) СБУ (20766) уничтожение (10031) Донецкая область (12453) дроны (7368) НРК наземный роботизированный комплекс (135)
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Топ комментарии
+14
НА.ХУ.Я це показувати, щоб рашиські ****** швидше вчились та масштабування?
В#бали й в#бали, нехай би гадали як.... так ні "треба" все у мережу скидати.....
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09.03.2026 09:41 Ответить
+3
пагіплі в барьбє с робатамі.
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09.03.2026 10:02 Ответить
+3
Здохли москальські орки і добренько!!!
Одні в СБУ, захищають Українську державу, а другі, гадять їй????
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09.03.2026 10:13 Ответить
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НА.ХУ.Я це показувати, щоб рашиські ****** швидше вчились та масштабування?
В#бали й в#бали, нехай би гадали як.... так ні "треба" все у мережу скидати.....
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09.03.2026 09:41 Ответить
Давно не секрет.Хартія ще позаминулий рік показала штурм села тільки з допомогою коптерів і нрк.У кацапів такі самі нрк.
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09.03.2026 09:52 Ответить
Та у вас все "не секрет".... рашисти вже аналог "Вампіра склепали"..... з засрашки "двушки на Київ" не ходять , та й ресурсів більше у рашистов, місяць два й рашиськіх важких бомберів буде як ФПВ..... все "не секрет".....
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09.03.2026 11:58 Ответить
аналог вампіра це питання часу, що не залежало від того показували і розказували про нього чи ні, десь отримали трофейний чи збитий і зкопіювали,
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09.03.2026 12:36 Ответить
Lex то зрозуміло що все - питання часу.... тільки навіщо прискорювати час за допомогою відео.....
хоча аналог Шахеду ЗЕкоМанда й досі не виготовляє у паритетних розмірах з рашистами.
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09.03.2026 15:51 Ответить
Я ці Вампіри ще влітку 22 бачив.Це не що інше як великі агродрони.Теж мені вундервафля.На війні любий секрет живе декілька днів,але звідки тобі знать.Це тільки диванні онолітєги думають що кацапи тупі і лопатами воюють.
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09.03.2026 15:16 Ответить
Британія хломавши кодировку Німецьку ще десятки років після 2ї світової тримали у таємниці що зламали..... мабудь "диванні" експерти Британії були.....🤣🤣🤣
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09.03.2026 17:43 Ответить
Ти лох диванний,де воював? У UK прибиральником.
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09.03.2026 18:37 Ответить
Бидло - ПНХ. Лохів у Британію не впускають чучело. Не віриш? Спробуй потрапити.
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09.03.2026 23:20 Ответить
То якого ти тут квакєш,британський ухилянт? За воєнним кораблем катай,сцикун диванний.Ти війну тільки на YouTube бачило.Сиди нишком,бэженэц.
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10.03.2026 07:15 Ответить
Андрій Собченко ти бадаболка обоснована. Я не біженець й не "ухілянт" , більше не роби висновки про незнайомих людей й не "спалишся" що ти балаболка.
П. С. Більше відповіді не буде, з балаболками довгих розмов не веду.
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10.03.2026 09:57 Ответить
Я ветеран війни,а ти британський ухилянт. Інтернетна,диванна,нікчема.
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10.03.2026 10:56 Ответить
щоб показати, що в нас пісюн на 0,0001мм. довший ніж у іншого підрозділу
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09.03.2026 16:08 Ответить
пагіплі в барьбє с робатамі.
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09.03.2026 10:02 Ответить
Здохли москальські орки і добренько!!!
Одні в СБУ, захищають Українську державу, а другі, гадять їй????
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09.03.2026 10:13 Ответить
ну так, у нас суспільство поділене на дві частини, одна з яких поділена в свою чергу ще на дві. Це стало очевидно ще у 19-му році? То що вас дивує?
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09.03.2026 10:31 Ответить
ви цих "інших" мали на увазі у вашому коменті?
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09.03.2026 11:54 Ответить
 
 