Наземный робот СБУ уничтожил двух оккупантов и два вражеских дрона-ждуна на Донетчине. ВИДЕО
Спецназовцы Службы безопасности Украины продемонстрировали эффективность использования наземных роботизированных комплексов (НРК) в реальном бою. Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы подразделения Disney Squad с помощью дистанционно управляемой платформы ликвидировали живую силу и технику врага на одном из участков Донецкого направления.
Детали боевого столкновения
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Уничтожение БПЛА: Украинский наземный робот, оснащенный пулеметным модулем, обнаружил и уничтожил огнем два российских FPV-дрона типа "ждун", которые находились в режиме ожидания на позициях.
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Ликвидация пехоты: После нейтрализации воздушной угрозы комплекс открыл огонь по двум российским пехотинцам. Оба оккупанта были ликвидированы.
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+14 Oleksii Pilevych #582021
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В#бали й в#бали, нехай би гадали як.... так ні "треба" все у мережу скидати.....
хоча аналог Шахеду ЗЕкоМанда й досі не виготовляє у паритетних розмірах з рашистами.
П. С. Більше відповіді не буде, з балаболками довгих розмов не веду.
Одні в СБУ, захищають Українську державу, а другі, гадять їй????