Бойцы подразделения НРК "NC13" вслепую взорвали танк вместе с оккупантами внутри. ВИДЕО

Бойцы Третьей штурмовой бригады во время техноштурма в Харьковской области уничтожили российский танк, который противник использовал в качестве укрытия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время движения наземных роботизированных комплексов-камикадзе на рубеж противник начал хаотичную атаку сбросами и FPV-дронами.

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В результате нескольких ударов камеры двух роботов почти одновременно вышли из строя.

Несмотря на это, операторы подразделения ударных НРК "NC13" продолжили выполнение задания, ориентируясь только по трансляции с одного из беспилотников "Mavic" в воздухе.

Роботы удалось подвести вплотную к танку, после чего он был уничтожен.

Видео боевой работы обнародовано в соцсетях.

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