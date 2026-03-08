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Бойцы подразделения НРК "NC13" вслепую взорвали танк вместе с оккупантами внутри. ВИДЕО
Бойцы Третьей штурмовой бригады во время техноштурма в Харьковской области уничтожили российский танк, который противник использовал в качестве укрытия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время движения наземных роботизированных комплексов-камикадзе на рубеж противник начал хаотичную атаку сбросами и FPV-дронами.
В результате нескольких ударов камеры двух роботов почти одновременно вышли из строя.
Несмотря на это, операторы подразделения ударных НРК "NC13" продолжили выполнение задания, ориентируясь только по трансляции с одного из беспилотников "Mavic" в воздухе.
Роботы удалось подвести вплотную к танку, после чего он был уничтожен.
Видео боевой работы обнародовано в соцсетях.
Топ комментарии
+11 Yuri I #427530
показать весь комментарий08.03.2026 17:42 Ответить Ссылка
+6 Андрій Собченко #592866
показать весь комментарий08.03.2026 18:32 Ответить Ссылка
+4 Владислав Сварчевський
показать весь комментарий08.03.2026 17:15 Ответить Ссылка
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чому не використати для цього звичайну FPVшку?
яка в 20 разів дешевша і в >50швидша...🤷♂️