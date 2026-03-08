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Новости Видео Уничтожение российской техники Боевые действия на Харьковщине Наземные роботизированные комплексы НРК
8 375 14

Бойцы подразделения НРК "NC13" вслепую взорвали танк вместе с оккупантами внутри. ВИДЕО

Бойцы Третьей штурмовой бригады во время техноштурма в Харьковской области уничтожили российский танк, который противник использовал в качестве укрытия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время движения наземных роботизированных комплексов-камикадзе на рубеж противник начал хаотичную атаку сбросами и FPV-дронами.

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В результате нескольких ударов камеры двух роботов почти одновременно вышли из строя.

Несмотря на это, операторы подразделения ударных НРК "NC13" продолжили выполнение задания, ориентируясь только по трансляции с одного из беспилотников "Mavic" в воздухе.

Роботы удалось подвести вплотную к танку, после чего он был уничтожен.

Видео боевой работы обнародовано в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (23053) танк (2369) уничтожение (10023) дроны (7361) Харьковская область (2781) Третий армейский корпус (143) НРК наземный роботизированный комплекс (135)
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Топ комментарии
+11
Записуйся в той кол-центр, теж там будеш. Але щось бажаючих не густо, а коли тцк ловлять то одразу понос по ляжкам "не хочу на штурм".
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08.03.2026 17:42 Ответить
+6
Звичайний фпв несе 1.5-2кг.А там 2-3 ТМки підірвали.Військові не дурніші від тебе.Знають що роблять.
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08.03.2026 18:32 Ответить
+4
Хай хлопцям щастить!!!
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08.03.2026 17:15 Ответить
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Дуже гарне влучання, а така кількість людей навкруги, це колл-центр? А кажуть що військових не вистачає, у нас шо, знову колективний разум?
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08.03.2026 17:02 Ответить
"Гуртом і батька легше бити..."
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08.03.2026 17:19 Ответить
Записуйся в той кол-центр, теж там будеш. Але щось бажаючих не густо, а коли тцк ловлять то одразу понос по ляжкам "не хочу на штурм".
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08.03.2026 17:42 Ответить
Здається, що підірвали просто кусок чермету. Хоча може я і помиляюсь.
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08.03.2026 17:15 Ответить
Там дуже вдала була схованка оркосвиней. Але, як з'ясувалось, вже не дуже вдала.
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08.03.2026 17:20 Ответить
Хай хлопцям щастить!!!
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08.03.2026 17:15 Ответить
я нуб і не зрозумів🤔
чому не використати для цього звичайну FPVшку?
яка в 20 разів дешевша і в >50швидша...🤷‍♂️
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08.03.2026 18:12 Ответить
Звичайний фпв несе 1.5-2кг.А там 2-3 ТМки підірвали.Військові не дурніші від тебе.Знають що роблять.
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08.03.2026 18:32 Ответить
В?%;бали тим, що було під руками. Головне що кацап дохлий і більше не буде вбивати українців.
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08.03.2026 19:21 Ответить
там бліндаж викопаний під підбитим танком, тому fpv там до сракикаріочі.
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08.03.2026 19:52 Ответить
Ну вот наконец кто-то пояснил, а то такое описание, типа они внутри, т.е. в самом танке, и я все пытался понять как это - снег не тронут, внутри их не видно, да и вообще зачем залезать в танк без башни, это не защитит от дрона...
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08.03.2026 21:55 Ответить
З опису, в новині, нічого не зрозумів, але відео було дуже цікаве. Якщо кацапів знищили то молодці.
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08.03.2026 22:57 Ответить
 
 