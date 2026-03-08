Дрон подразделения "Срібна трійка" ювелирно попал в ствол вражеской пушки. ВИДЕО

Операторы дронов пограничного подразделения "Срібна трійка" бригады "Помста" поразили вражескую пушку и блиндаж на Лиманском направлении.

Как сообщаетЦензор.НЕТ, FPV-дрон защитников ювелирно попал прямо в ствол пушки, другой - эффектно "нырнул" в глубоко замаскированный блиндаж.

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В результате точных попаданий по позициям рашистов уничтожена артиллерийская позиция, укрытие и ликвидирована живая сила противника.

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