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Пограничники подразделения "Химери" поразили технику и укрытия врага в Брянской области РФ. ВИДЕО

Пограничники подразделения "Химера" 105-го пограничного отряда в Черниговской области нанесли удары по тылу врага в Брянской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, воины поразили военные цели противника на его территории.

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В частности, было уничтожено 6 автомобилей и 2 вражеских укрытия.

Кадрами подразделение поделилось в официальном телеграм-канале ГПСУ.

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армия РФ (23053) Госпогранслужба (7167) пограничники (1716) уничтожение (10023) дроны (7361)
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...розклалися, як у себе вдома...чорти на лапах
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08.03.2026 14:40 Ответить
Пишуть, що в Донецьку "пагибло много героєв наваросии"...
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08.03.2026 14:49 Ответить
де саме, в дапі?
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08.03.2026 15:12 Ответить
Были в ДАПе, стали в дупе!
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08.03.2026 15:25 Ответить
Хімери? Крім них і свідків нема...
Хай повиздихають, разом буханками.... Від Кёнігсбергу до Пєвєку!
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08.03.2026 15:12 Ответить
 
 