Пограничники подразделения "Химери" поразили технику и укрытия врага в Брянской области РФ. ВИДЕО
Пограничники подразделения "Химера" 105-го пограничного отряда в Черниговской области нанесли удары по тылу врага в Брянской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, воины поразили военные цели противника на его территории.
В частности, было уничтожено 6 автомобилей и 2 вражеских укрытия.
Кадрами подразделение поделилось в официальном телеграм-канале ГПСУ.
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