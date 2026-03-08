Пограничники подразделения "Химери" поразили технику и укрытия врага в Брянской области РФ. ВИДЕО

Пограничники подразделения "Химера" 105-го пограничного отряда в Черниговской области нанесли удары по тылу врага в Брянской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, воины поразили военные цели противника на его территории.

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В частности, было уничтожено 6 автомобилей и 2 вражеских укрытия.

Кадрами подразделение поделилось в официальном телеграм-канале ГПСУ.

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