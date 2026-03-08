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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов
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Рашист пытался затащить украинский БПЛА в свое укрытие, но взорвался вместе с ним. ВИДЕО

Российский оккупант взорвался вместе с украинским дроном в своем укрытии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рашист пытался затащить в свою "нору" беспилотник, который не взорвался во время одной из атак Сил обороны.

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В результате БПЛА загорелся и взорвался внутри укрытия.

Видео опубликовано в соцсетях.

Смотрите также: Авиация Сил обороны уничтожила ракетой российский "Шахед". ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты SIGNUM сбили 20 российских беспилотников. ВИДЕО

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армия РФ (23053) уничтожение (10023) дроны (7361)
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Топ комментарии
+31
Наступного разу буде розумніше...
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08.03.2026 10:54 Ответить
+22
Розумні люди завжди казали: "Не чіпай чужого!"...
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08.03.2026 10:53 Ответить
+18
Дарвіну знов немає спокою-доведеться йти по чергову премію...
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08.03.2026 10:57 Ответить
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Хотів запросити на вогник
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08.03.2026 10:53 Ответить
...яке ж воно ...бнуте...
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08.03.2026 11:06 Ответить
жадний який...

.
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08.03.2026 21:00 Ответить
Розумні люди завжди казали: "Не чіпай чужого!"...
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08.03.2026 10:53 Ответить
Наступного разу буде розумніше...
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08.03.2026 10:54 Ответить
Дронофіл-збочинець одержав оргазм.
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08.03.2026 10:55 Ответить
Дарвіну знов немає спокою-доведеться йти по чергову премію...
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08.03.2026 10:57 Ответить
Та премію Дарвіна треба тупо дати країні масковії.
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08.03.2026 11:40 Ответить
Казап у трампа забрав премію.
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09.03.2026 16:21 Ответить
Типове орковрєдітєльство, щоб на московію не повертатися!!
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08.03.2026 10:58 Ответить
давно кажу, треба оркам залишати "схованки" з отруйною горікою і все! це зброя масового знищення
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08.03.2026 11:07 Ответить
Треба просто в горілку метанолу добавити.
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08.03.2026 11:16 Ответить
Відрізнити метанол від етанолу без хімічного аналізу не можливо. Але його у вільному доступі не буває
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08.03.2026 11:47 Ответить
Сколько угодно, для разжигсния гриля, мангала, только подкрашенный в красный цвет.
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08.03.2026 13:26 Ответить
то іди і залишай
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08.03.2026 11:32 Ответить
Тю, я давно про це писала..вони ж постійно грабують..то підкидувати їм бочки, цистерни з метиловим..он в курвську губернію можна було..
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08.03.2026 11:45 Ответить
9 бутылок нормальных и 1 с метанолом. Даже зная это-они будуи=т рисквать и пить играя в рулетку. На вкус я так понимаю не различить
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09.03.2026 00:52 Ответить
Може там не один кацап ховався.Будуть сердиться на тому світі що не вигнали з нори дебіла.
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08.03.2026 11:12 Ответить
Я хз шо тут сказати, окрім - БРАВО!!!
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08.03.2026 11:19 Ответить
Вогник..Вогник....Жарко....Жарко...
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08.03.2026 11:23 Ответить
Дарвін ставить лайк 👍
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08.03.2026 11:23 Ответить
Феєричний довбойоб
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08.03.2026 11:24 Ответить
Причому в прямтму сенсі))
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08.03.2026 11:46 Ответить
З унітазом поплутав? Жаль - до дому не відправив...
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08.03.2026 11:33 Ответить
Ото звичка усе "с3,14здити" до добра не доводить
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08.03.2026 11:39 Ответить
умничка
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08.03.2026 11:40 Ответить
Погана звичка красти чуже.
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08.03.2026 11:41 Ответить
і навіщо тягнув? а тому що це типова кацапська манера все тягнути до себе
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08.03.2026 11:46 Ответить
Щур попався на капкан
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08.03.2026 12:09 Ответить
Все - в дом! Все - в дом! 👍
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08.03.2026 12:32 Ответить
Хазяйновитий кацап... був...
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08.03.2026 12:36 Ответить
Дибіли, ***.
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08.03.2026 13:27 Ответить
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08.03.2026 14:51 Ответить
Премию Дарвина в студию
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08.03.2026 15:21 Ответить
Ото гарно!
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09.03.2026 14:07 Ответить
 
 