Рашист пытался затащить украинский БПЛА в свое укрытие, но взорвался вместе с ним. ВИДЕО

Российский оккупант взорвался вместе с украинским дроном в своем укрытии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рашист пытался затащить в свою "нору" беспилотник, который не взорвался во время одной из атак Сил обороны.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В результате БПЛА загорелся и взорвался внутри укрытия.

Видео опубликовано в соцсетях.

Смотрите также: Авиация Сил обороны уничтожила ракетой российский "Шахед". ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты SIGNUM сбили 20 российских беспилотников. ВИДЕО