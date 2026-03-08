Рашист пытался затащить украинский БПЛА в свое укрытие, но взорвался вместе с ним. ВИДЕО
Российский оккупант взорвался вместе с украинским дроном в своем укрытии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, рашист пытался затащить в свою "нору" беспилотник, который не взорвался во время одной из атак Сил обороны.
В результате БПЛА загорелся и взорвался внутри укрытия.
Видео опубликовано в соцсетях.
Топ комментарии
+31 WRX WRX
показать весь комментарий08.03.2026 10:54 Ответить Ссылка
+22 Яр Холодний
показать весь комментарий08.03.2026 10:53 Ответить Ссылка
+18 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий08.03.2026 10:57 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.