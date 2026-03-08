Рашист намагався затягнути український БпЛА до свого укриття, але вибухнув разом із ним. ВIДЕО

Російський окупант вибухнув разом з українським дроном у своєму укритті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашист намагався затягнути до своєї "нори" безпілотник, який не здетонував під час однієї з атак Сил оборони.

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В результаті БпЛА загорівся та вибухнув всередині укриття.

Відео опубліковано у соцмережах.

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