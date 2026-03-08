Рашист намагався затягнути український БпЛА до свого укриття, але вибухнув разом із ним. ВIДЕО
Російський окупант вибухнув разом з українським дроном у своєму укритті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашист намагався затягнути до своєї "нори" безпілотник, який не здетонував під час однієї з атак Сил оборони.
В результаті БпЛА загорівся та вибухнув всередині укриття.
Відео опубліковано у соцмережах.
Топ коментарі
+31 WRX WRX
показати весь коментар08.03.2026 10:54 Відповісти Посилання
+22 Яр Холодний
показати весь коментар08.03.2026 10:53 Відповісти Посилання
+18 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар08.03.2026 10:57 Відповісти Посилання
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