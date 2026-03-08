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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів
12 936 35

Рашист намагався затягнути український БпЛА до свого укриття, але вибухнув разом із ним. ВIДЕО

Російський окупант вибухнув разом з українським дроном у своєму укритті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашист намагався затягнути до своєї "нори" безпілотник, який не здетонував під час однієї з атак Сил оборони.

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В результаті БпЛА загорівся та вибухнув всередині укриття.

Відео опубліковано у соцмережах.

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армія рф (21271) знищення (10340) дрони (8433)
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Топ коментарі
+31
Наступного разу буде розумніше...
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08.03.2026 10:54 Відповісти
+22
Розумні люди завжди казали: "Не чіпай чужого!"...
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08.03.2026 10:53 Відповісти
+18
Дарвіну знов немає спокою-доведеться йти по чергову премію...
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08.03.2026 10:57 Відповісти
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Хотів запросити на вогник
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08.03.2026 10:53 Відповісти
...яке ж воно ...бнуте...
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08.03.2026 11:06 Відповісти
жадний який...

.
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08.03.2026 21:00 Відповісти
Розумні люди завжди казали: "Не чіпай чужого!"...
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08.03.2026 10:53 Відповісти
Наступного разу буде розумніше...
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08.03.2026 10:54 Відповісти
Дронофіл-збочинець одержав оргазм.
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08.03.2026 10:55 Відповісти
Дарвіну знов немає спокою-доведеться йти по чергову премію...
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08.03.2026 10:57 Відповісти
Та премію Дарвіна треба тупо дати країні масковії.
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08.03.2026 11:40 Відповісти
Казап у трампа забрав премію.
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09.03.2026 16:21 Відповісти
Типове орковрєдітєльство, щоб на московію не повертатися!!
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08.03.2026 10:58 Відповісти
давно кажу, треба оркам залишати "схованки" з отруйною горікою і все! це зброя масового знищення
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08.03.2026 11:07 Відповісти
Треба просто в горілку метанолу добавити.
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08.03.2026 11:16 Відповісти
Відрізнити метанол від етанолу без хімічного аналізу не можливо. Але його у вільному доступі не буває
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08.03.2026 11:47 Відповісти
Сколько угодно, для разжигсния гриля, мангала, только подкрашенный в красный цвет.
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08.03.2026 13:26 Відповісти
то іди і залишай
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08.03.2026 11:32 Відповісти
Тю, я давно про це писала..вони ж постійно грабують..то підкидувати їм бочки, цистерни з метиловим..он в курвську губернію можна було..
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08.03.2026 11:45 Відповісти
9 бутылок нормальных и 1 с метанолом. Даже зная это-они будуи=т рисквать и пить играя в рулетку. На вкус я так понимаю не различить
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09.03.2026 00:52 Відповісти
Може там не один кацап ховався.Будуть сердиться на тому світі що не вигнали з нори дебіла.
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08.03.2026 11:12 Відповісти
Я хз шо тут сказати, окрім - БРАВО!!!
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08.03.2026 11:19 Відповісти
Вогник..Вогник....Жарко....Жарко...
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08.03.2026 11:23 Відповісти
Дарвін ставить лайк 👍
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08.03.2026 11:23 Відповісти
Феєричний довбойоб
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08.03.2026 11:24 Відповісти
Причому в прямтму сенсі))
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08.03.2026 11:46 Відповісти
З унітазом поплутав? Жаль - до дому не відправив...
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08.03.2026 11:33 Відповісти
Ото звичка усе "с3,14здити" до добра не доводить
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08.03.2026 11:39 Відповісти
умничка
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08.03.2026 11:40 Відповісти
Погана звичка красти чуже.
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08.03.2026 11:41 Відповісти
і навіщо тягнув? а тому що це типова кацапська манера все тягнути до себе
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08.03.2026 11:46 Відповісти
Щур попався на капкан
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08.03.2026 12:09 Відповісти
Все - в дом! Все - в дом! 👍
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08.03.2026 12:32 Відповісти
Хазяйновитий кацап... був...
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08.03.2026 12:36 Відповісти
Дибіли, ***.
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08.03.2026 13:27 Відповісти
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08.03.2026 14:51 Відповісти
Премию Дарвина в студию
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08.03.2026 15:21 Відповісти
Ото гарно!
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09.03.2026 14:07 Відповісти
 
 