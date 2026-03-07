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Пілоти "SIGNUM" збили 20 російських безпілотників. ВIДЕО

Оператори дронів батальйону "SIGNUM" 53-ї окремої механізованої бригади збили 20 ворожих безпілотників у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти системно знищують засоби повітряної розвідки противника, не даючи ворогу отримувати інформацію про позиції українських сил.

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Зокрема було знищено:

  • 9 БпЛА "Молнія";
  • 4 КВО,
  • 1 "Ланцет";
  • 1 "Скальпель";
  • 4 ZALA;
  • 1 "Орлан".

Кадри бойової роботи бійці оприлюднили у соцмережах.

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Ріжте до повного знищення кацапських потвор!!!
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07.03.2026 17:11 Відповісти
 
 