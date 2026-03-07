Пілоти "SIGNUM" збили 20 російських безпілотників. ВIДЕО
Оператори дронів батальйону "SIGNUM" 53-ї окремої механізованої бригади збили 20 ворожих безпілотників у смузі своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти системно знищують засоби повітряної розвідки противника, не даючи ворогу отримувати інформацію про позиції українських сил.
Зокрема було знищено:
- 9 БпЛА "Молнія";
- 4 КВО,
- 1 "Ланцет";
- 1 "Скальпель";
- 4 ZALA;
- 1 "Орлан".
Кадри бойової роботи бійці оприлюднили у соцмережах.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар07.03.2026 17:11 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
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