Артрозвідка підрозділу "ARES" знищила танк і БМП-3 у тилу окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Підрозділ артилерійської розвідки "ARES" 57-ї окремої мотопіхотної бригади знищив важку броньовану техніку противника на Вовчанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці уразили танк та БМП-3, які перебували у тилових районах російських військ.

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Також під час руху безпілотники влучили у 4 легкові автівки та вантажівку рашистів.

Кадрами своєї бойової роботи воїни поділилися у телеграм-каналі підрозділу.

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