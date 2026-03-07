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Новини Відео Знищення російської техніки Оператори дронів Бої на Вовчанському напрямку
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Артрозвідка підрозділу "ARES" знищила танк і БМП-3 у тилу окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Підрозділ артилерійської розвідки "ARES" 57-ї окремої мотопіхотної бригади знищив важку броньовану техніку противника на Вовчанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці уразили танк та БМП-3, які перебували у тилових районах російських військ.

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Також під час руху безпілотники влучили у 4 легкові автівки та вантажівку рашистів.

Кадрами своєї бойової роботи воїни поділилися у телеграм-каналі підрозділу.

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Автор: 

армія рф (21267) танк (2189) знищення (10338) 57 окрема мотопіхотна бригада (128) дрони (8429) БМП (435) Вовчанськ (557) Харківська область (2831) Чугуївський район (402)
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@ "Попередньо: Су-34 долітався над Бєлгородською областю.
Більше не кидатиме КАБи."
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07.03.2026 13:54 Відповісти
 
 