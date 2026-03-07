Артрозвідка підрозділу "ARES" знищила танк і БМП-3 у тилу окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО
Підрозділ артилерійської розвідки "ARES" 57-ї окремої мотопіхотної бригади знищив важку броньовану техніку противника на Вовчанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці уразили танк та БМП-3, які перебували у тилових районах російських військ.
Також під час руху безпілотники влучили у 4 легкові автівки та вантажівку рашистів.
Кадрами своєї бойової роботи воїни поділилися у телеграм-каналі підрозділу.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Більше не кидатиме КАБи."