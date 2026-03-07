Росіяни почали застосовувати аналоги українських дронів "Vampire" на Слов’янському напрямку, - 81 ОАеМБр. ВIДЕО
На Слов’янському напрямку російські війська почали активно застосовувати важкі бомбери-гексокоптери, які є аналогами українських безпілотників типу "Vampire".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 81-шу окрему аеромобільну бригаду, останніми днями противник активізував засоби ураження, намагаючись відволікати увагу та ускладнювати проведення ефективної розвідки.
Водночас російські підрозділи намагаються інфільтруватися в райони оборони бригади, залучаючи для цього підрозділи забезпечення.
За останні кілька тижнів зафіксовано використання важких бомберів-гексокоптерів, які візуально дуже схожі на український "Vampire".
Зенітники 81-ї бригади вже знищили 5 таких БпЛА, однак військові не виключають подальшого зростання їх застосування.
Обстановка у смузі оборони залишається напруженою через високу активність ворожих дронів і артилерії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тому вгамуйся ,кацапе
як у рашки і Ірану
Подовжуйте і далі в цьому стилі.