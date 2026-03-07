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Росіяни почали застосовувати аналоги українських дронів "Vampire" на Слов’янському напрямку, - 81 ОАеМБр. ВIДЕО

На Слов’янському напрямку російські війська почали активно застосовувати важкі бомбери-гексокоптери, які є аналогами українських безпілотників типу "Vampire".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 81-шу окрему аеромобільну бригаду, останніми днями противник активізував засоби ураження, намагаючись відволікати увагу та ускладнювати проведення ефективної розвідки.

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Водночас російські підрозділи намагаються інфільтруватися в райони оборони бригади, залучаючи для цього підрозділи забезпечення.

За останні кілька тижнів зафіксовано використання важких бомберів-гексокоптерів, які візуально дуже схожі на український "Vampire".

Зенітники 81-ї бригади вже знищили 5 таких БпЛА, однак військові не виключають подальшого зростання їх застосування.

Обстановка у смузі оборони залишається напруженою через високу активність ворожих дронів і артилерії.

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Автор: 

армія рф (21267) знищення (10338) Донецька область (11323) 81 окрема аеромобільна бригада (106) дрони (8429) Краматорський район (1268) Слов’янськ (831)
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Топ коментарі
+13
Кацапам таваріщі допомагають,а таваріщі України тільки занепокоюються, встромляють палки в колеса та примушують до капітуляції.
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07.03.2026 11:16 Відповісти
+10
Кітайскіє таваріщі памаглі? Бо самі настільки криворукі, що лише на "молнію" з гівна та палок мозжечку вистачає.
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07.03.2026 11:11 Відповісти
+7
наші розробки орки масштабують. А ми не можемо
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07.03.2026 11:15 Відповісти
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Кітайскіє таваріщі памаглі? Бо самі настільки криворукі, що лише на "молнію" з гівна та палок мозжечку вистачає.
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07.03.2026 11:11 Відповісти
Кацапам таваріщі допомагають,а таваріщі України тільки занепокоюються, встромляють палки в колеса та примушують до капітуляції.
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07.03.2026 11:16 Відповісти
Ти б зараз шашликом і асфальтом посадку штурмував ,якби не західні союзники України
Тому вгамуйся ,кацапе
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07.03.2026 13:47 Відповісти
Та в дупу йди,придурок. Куколд дірявий.
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07.03.2026 13:54 Відповісти
Часто не просто аналоги, а наші українські, що впали. Болгери про це наші з сумом пишуть, з відповідними відео.
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07.03.2026 11:13 Відповісти
наші розробки орки масштабують. А ми не можемо
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07.03.2026 11:15 Відповісти
А тут верещали про "інертність мислення"... Чому "шахєди" не копіюємо, чому ще щось не робимо... Кацапи прекрасно розуміли ефективнісь "Вімпірі" - а скопіювать змогли тільки зараз... (До речі, кацапи вже виють про застосування нами аналогів "шахєдів", на о'бєкти РФ)...
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07.03.2026 11:15 Відповісти
навіть у США, є аналог.
як у рашки і Ірану
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07.03.2026 11:45 Відповісти
планер планером, начінка інша...
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07.03.2026 12:08 Відповісти
"Аналог" і "масове виробництво - РІЗНІ РЕЧІ... Скопіювать "одиничний екземпляр", чи навіть "дослідну серію" - це одне... Серійний випуск - це випуск у тисячі, а то й сотні тисяч екземплярів. А це - різні обсяги, сотні не тільки цехів, але й цілих заводів. І ціна масовості - теж своя...
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07.03.2026 12:09 Відповісти
якась звивовуха, що казали казлять?
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07.03.2026 11:50 Відповісти
Коли вже кацапам - рабам х7йла набридне подихати.....
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07.03.2026 23:49 Відповісти
Бачите? Хвальба в медіа дає свої результати.
Подовжуйте і далі в цьому стилі.
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09.03.2026 01:06 Відповісти
 
 