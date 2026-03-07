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Новини Відео Знищення російської техніки Бойові дії на Запорізькому напрямку Оператори дронів
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Оператори СБС знищили ЗРК С-300В, "Тор" та пошкодили ЗРГК "Панцир". ВIДЕО

Оператори Сил безпілотних систем продовжують знищувати засоби протиповітряної оборони противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вранці 6 березня пілоти 414-ї бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" знищили зенітний ракетний комплекс С-300В противника у Запорізькій області.

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Водночас оператори 1-го окремого центру СБС під час розвідувальної місії виявили позицію ворожих засобів ППО.

У результаті удару знищено зенітний ракетний комплекс "Тор", а зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир" пошкоджено.

"Кожна знищена або пошкоджена система ППО противника послаблює його антидроновий захист і відкриває більше можливостей для ураження техніки, особового складу та військової інфраструктури російських військ", - додають українські захисники у коментарях до відео.

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Автор: 

армія рф (21267) ППО (4181) знищення (10338) Запорізька область (4968) дрони (8429) ЗРК (290) Сили безпілотних систем (528) 414 Птахи Мадяра (202)
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Круто, молодці. Сподіваюся "уражені" відремонтувати не вдасться або це розтягнеться на тривалий термін.
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07.03.2026 10:03 Відповісти
По Панциру, швидше за все, промах, бо не показали відео до моменту влучання.
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07.03.2026 11:25 Відповісти
 
 