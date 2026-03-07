Оператори СБС знищили ЗРК С-300В, "Тор" та пошкодили ЗРГК "Панцир". ВIДЕО
Оператори Сил безпілотних систем продовжують знищувати засоби протиповітряної оборони противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вранці 6 березня пілоти 414-ї бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" знищили зенітний ракетний комплекс С-300В противника у Запорізькій області.
Водночас оператори 1-го окремого центру СБС під час розвідувальної місії виявили позицію ворожих засобів ППО.
У результаті удару знищено зенітний ракетний комплекс "Тор", а зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир" пошкоджено.
"Кожна знищена або пошкоджена система ППО противника послаблює його антидроновий захист і відкриває більше можливостей для ураження техніки, особового складу та військової інфраструктури російських військ", - додають українські захисники у коментарях до відео.
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