Оператори СБС знищили ЗРК С-300В, "Тор" та пошкодили ЗРГК "Панцир". ВIДЕО

Оператори Сил безпілотних систем продовжують знищувати засоби протиповітряної оборони противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вранці 6 березня пілоти 414-ї бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" знищили зенітний ракетний комплекс С-300В противника у Запорізькій області.

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Водночас оператори 1-го окремого центру СБС під час розвідувальної місії виявили позицію ворожих засобів ППО.

У результаті удару знищено зенітний ракетний комплекс "Тор", а зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир" пошкоджено.

"Кожна знищена або пошкоджена система ППО противника послаблює його антидроновий захист і відкриває більше можливостей для ураження техніки, особового складу та військової інфраструктури російських військ", - додають українські захисники у коментарях до відео.

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