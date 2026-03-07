Операторы СБС уничтожили ЗРК С-300В, "Тор" и повредили ЗРГК "Панцирь". ВИДЕО

Операторы Сил беспилотных систем продолжают уничтожать средства противовоздушной обороны противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, утром 6 марта пилоты 414-й бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300В противника в Запорожской области.

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В то же время операторы 1-го отдельного центра СБС во время разведывательной миссии обнаружили позицию вражеских средств ПВО.

В результате удара уничтожен зенитный ракетный комплекс "Тор", а зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" поврежден.

"Каждая уничтоженная или поврежденная система ПВО противника ослабляет его антидроновую защиту и открывает больше возможностей для поражения техники, личного состава и военной инфраструктуры российских войск", - добавляют украинские защитники в комментариях к видео.

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