Операторы СБС уничтожили ЗРК С-300В, "Тор" и повредили ЗРГК "Панцирь". ВИДЕО
Операторы Сил беспилотных систем продолжают уничтожать средства противовоздушной обороны противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, утром 6 марта пилоты 414-й бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300В противника в Запорожской области.
В то же время операторы 1-го отдельного центра СБС во время разведывательной миссии обнаружили позицию вражеских средств ПВО.
В результате удара уничтожен зенитный ракетный комплекс "Тор", а зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" поврежден.
"Каждая уничтоженная или поврежденная система ПВО противника ослабляет его антидроновую защиту и открывает больше возможностей для поражения техники, личного состава и военной инфраструктуры российских войск", - добавляют украинские защитники в комментариях к видео.
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