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Новости Видео Уничтожение российской техники Боевіе действия на Запорожье Операторы дронов
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Операторы СБС уничтожили ЗРК С-300В, "Тор" и повредили ЗРГК "Панцирь". ВИДЕО

Операторы Сил беспилотных систем продолжают уничтожать средства противовоздушной обороны противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, утром 6 марта пилоты 414-й бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300В противника в Запорожской области.

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В то же время операторы 1-го отдельного центра СБС во время разведывательной миссии обнаружили позицию вражеских средств ПВО.

В результате удара уничтожен зенитный ракетный комплекс "Тор", а зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" поврежден.

"Каждая уничтоженная или поврежденная система ПВО противника ослабляет его антидроновую защиту и открывает больше возможностей для поражения техники, личного состава и военной инфраструктуры российских войск", - добавляют украинские защитники в комментариях к видео.

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Автор: 

армия РФ (23049) ПВО (3740) уничтожение (10021) Запорожская область (4445) дроны (7358) ЗРК (285) Силы беспилотных систем (522) 414 Птахи Мадяра (201)
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Круто, молодці. Сподіваюся "уражені" відремонтувати не вдасться або це розтягнеться на тривалий термін.
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07.03.2026 10:03 Ответить
По Панциру, швидше за все, промах, бо не показали відео до моменту влучання.
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07.03.2026 11:25 Ответить
 
 