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Новости Видео Африканские наемники в РФ
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Украинские дроны до смерти загоняли в перелесок африканского наемника армии РФ. ВИДЕО

В сети обнародована видеозапись успешной работы украинских операторов беспилотных систем по наемнику российской армии. Как сообщает Цензор.НЕТ, объективом дрона зафиксирована ликвидация африканца, который прибыл воевать против Украины в составе армии РФ.

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Детали операции

  • Обнаружение: На кадрах видно, как иностранный наемник передвигается по лесополосе и замечает украинский дрон.

  • Попытка укрытия: Пытаясь спастись от атаки, боевик забегает в блиндаж. Через несколько мгновений зафиксировано попадание, после чего из укрытия начинает идти густой дым, а наемник выбирается наружу.

  • Финал: Следующие кадры демонстрируют наемника, лежащего среди кустов в посадке. К нему подлетает дрон-камикадзе и совершает точное попадание, что приводит к окончательной ликвидации цели.

Читайте: Украина готова предоставить Ботсване информацию о вербовке РФ ее граждан для войны, - Сибига

Контекст участия иностранных наемников

Привлечение граждан африканских стран к боевым действиям на стороне РФ стало системным явлением. Российское командование использует представителей "Африканского корпуса" преимущественно как штурмовую пехоту на самых горячих участках фронта, в частности на Донецком направлении.

"Донецкие шахтеры", наемники армии Путина из "Африканского корпуса", вполне могли остаться дома и охотиться на белок, а не лежать в украинской посадке с кислым лицом", - иронизируют авторы видео в сети.

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Комментарий редакции 

Использование иностранных наемников является попыткой Кремля компенсировать большие потери личного состава без объявления новой волны открытой мобилизации внутри России. Однако, как свидетельствуют кадры объективного контроля, уровень подготовки и выживаемости таких "добровольцев" на поле боя остается крайне низким.

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Автор: 

Африка (302) уничтожение (10009) Донецкая область (12432) наемники рф (2087)
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Топ комментарии
+16
Вот же ж дурень. Гнался бы сейчас голый по Африке с копьём за антилопой.. А в Украине он сам антилопа...
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05.03.2026 16:22 Ответить
+6
******* , більше не буде бігати і ховатись .
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05.03.2026 16:20 Ответить
+4
Павiан вже лежав подихав, три дрона забагато було.
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05.03.2026 16:40 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
******* , більше не буде бігати і ховатись .
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05.03.2026 16:20 Ответить
Вот же ж дурень. Гнался бы сейчас голый по Африке с копьём за антилопой.. А в Украине он сам антилопа...
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05.03.2026 16:22 Ответить
Треба було йому банана скинути, вони їх *******
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05.03.2026 16:26 Ответить
Отруєного...
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05.03.2026 17:00 Ответить
ні...але потрібен дуже потужний дрон, що підніме мавпу...банан підвішується в ящику з отвором в який ледь влазить рука...мавпа просуває руку і хватає банан...а витягти вже не може...і тоді дрон чіпляє ящика і тягне його в призначене місце разом з мавпою
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05.03.2026 20:35 Ответить
Ай-яй-яй-яй-яй! Убили негра, Убили негра, убили, Ай-яй-яй-яй-яй-яй,
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05.03.2026 19:54 Ответить
Що, апять?????
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05.03.2026 20:12 Ответить
Ну що, Сніжок, добігався?
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05.03.2026 16:29 Ответить
Баклажан!
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05.03.2026 17:02 Ответить
А чого воно там шукало між деревами чи на деревах?
Там бананів немає.... Зима!
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05.03.2026 16:36 Ответить
Павiан вже лежав подихав, три дрона забагато було.
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05.03.2026 16:40 Ответить
Отак от якийсь дурень вирішує заробити собі грошенят "по льогкому", а потім нам, таким розумним, доводиться витрачати гроші, час і натхнення на те щоб дурень отримав наслідки...
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05.03.2026 16:41 Ответить
Жив як чорний, помер як чорний...не расизм, виключно рашизм
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05.03.2026 16:56 Ответить
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05.03.2026 17:01 Ответить
Ще один ноусер...
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05.03.2026 17:16 Ответить
Пам'ятаю цей анекдот.
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05.03.2026 20:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Ik3ukZfgdhM А гвинеец Сэм Брук
https://www.youtube.com/watch?v=Ik3ukZfgdhM Обошел меня на круг
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05.03.2026 17:20 Ответить
Просто ліквідували . До смерті заганяли - це коли він сам помер від втоми .
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05.03.2026 17:30 Ответить
кцпський мо вже знає хоть трішки...то заспіває пісню Я люблю тебяя жизнь...з Іосіфом...експромтом
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05.03.2026 17:50 Ответить
Сафарі
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05.03.2026 18:04 Ответить
умом дебілів нЄ понЯть.. шо тобі тут треба було, тварина?..
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05.03.2026 20:16 Ответить
"мальчик" хоче до Тамбову??
так це не тут
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05.03.2026 22:18 Ответить
Придурок, лежав би під пальмою, їв банани...
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06.03.2026 05:43 Ответить
 
 