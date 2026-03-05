Украинские дроны до смерти загоняли в перелесок африканского наемника армии РФ. ВИДЕО
В сети обнародована видеозапись успешной работы украинских операторов беспилотных систем по наемнику российской армии. Как сообщает Цензор.НЕТ, объективом дрона зафиксирована ликвидация африканца, который прибыл воевать против Украины в составе армии РФ.
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Детали операции
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Обнаружение: На кадрах видно, как иностранный наемник передвигается по лесополосе и замечает украинский дрон.
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Попытка укрытия: Пытаясь спастись от атаки, боевик забегает в блиндаж. Через несколько мгновений зафиксировано попадание, после чего из укрытия начинает идти густой дым, а наемник выбирается наружу.
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Финал: Следующие кадры демонстрируют наемника, лежащего среди кустов в посадке. К нему подлетает дрон-камикадзе и совершает точное попадание, что приводит к окончательной ликвидации цели.
Контекст участия иностранных наемников
Привлечение граждан африканских стран к боевым действиям на стороне РФ стало системным явлением. Российское командование использует представителей "Африканского корпуса" преимущественно как штурмовую пехоту на самых горячих участках фронта, в частности на Донецком направлении.
"Донецкие шахтеры", наемники армии Путина из "Африканского корпуса", вполне могли остаться дома и охотиться на белок, а не лежать в украинской посадке с кислым лицом", - иронизируют авторы видео в сети.
Комментарий редакции
Использование иностранных наемников является попыткой Кремля компенсировать большие потери личного состава без объявления новой волны открытой мобилизации внутри России. Однако, как свидетельствуют кадры объективного контроля, уровень подготовки и выживаемости таких "добровольцев" на поле боя остается крайне низким.
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https://www.youtube.com/watch?v=Ik3ukZfgdhM Обошел меня на круг
так це не тут