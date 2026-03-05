Украинские дроны до смерти загоняли в перелесок африканского наемника армии РФ. ВИДЕО

В сети обнародована видеозапись успешной работы украинских операторов беспилотных систем по наемнику российской армии. Как сообщает Цензор.НЕТ, объективом дрона зафиксирована ликвидация африканца, который прибыл воевать против Украины в составе армии РФ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали операции

Обнаружение: На кадрах видно, как иностранный наемник передвигается по лесополосе и замечает украинский дрон.

Попытка укрытия: Пытаясь спастись от атаки, боевик забегает в блиндаж. Через несколько мгновений зафиксировано попадание, после чего из укрытия начинает идти густой дым, а наемник выбирается наружу.

Финал: Следующие кадры демонстрируют наемника, лежащего среди кустов в посадке. К нему подлетает дрон-камикадзе и совершает точное попадание, что приводит к окончательной ликвидации цели.

Читайте: Украина готова предоставить Ботсване информацию о вербовке РФ ее граждан для войны, - Сибига

Контекст участия иностранных наемников

Привлечение граждан африканских стран к боевым действиям на стороне РФ стало системным явлением. Российское командование использует представителей "Африканского корпуса" преимущественно как штурмовую пехоту на самых горячих участках фронта, в частности на Донецком направлении.

"Донецкие шахтеры", наемники армии Путина из "Африканского корпуса", вполне могли остаться дома и охотиться на белок, а не лежать в украинской посадке с кислым лицом", - иронизируют авторы видео в сети.

Смотрите также: Африканский наемник армии РФ на коленях тщетно молит о жизни украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО

Комментарий редакции

Использование иностранных наемников является попыткой Кремля компенсировать большие потери личного состава без объявления новой волны открытой мобилизации внутри России. Однако, как свидетельствуют кадры объективного контроля, уровень подготовки и выживаемости таких "добровольцев" на поле боя остается крайне низким.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гана просит Зеленского освободить из плена своих граждан, которые воевали на стороне РФ