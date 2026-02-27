Украина готова предоставить Ботсване информацию о вербовке РФ ее граждан для войны, - Сибига
Украина отреагировала на заявление Ботсваны относительно сообщений о вербовке Россией граждан Ботсваны для участия в войне РФ против Украины.
Об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
Украина открыта к диалогу
"Украина приняла во внимание заявление, обнародованное Министерством международных отношений Республики Ботсвана 26 февраля, о сообщениях о гражданах Ботсваны, завербованных для участия в войне России против Украины. Мы приветствуем усилия правительства Ботсваны по взаимодействию с соответствующими органами. Украина остается открытой к двустороннему диалогу по этому вопросу", - говорится в сообщении.
Украина готова предоставить информацию
Также Сибига призвал Министерство международных отношений Ботсваны официально поднять этот вопрос перед украинской стороной в соответствии с устоявшейся практикой Ботсваны проводить консультации со всеми заинтересованными сторонами.
Он заверил, что Украина готова предоставить имеющуюся информацию и оценки, основанные на наших разведывательных данных, которые могут дополнить информацию, полученную из других источников.
Иностранные наемники РФ
"Позиция Украины остается неизменной: участие иностранных граждан в агрессивной войне России имеет серьезные и часто фатальные последствия. Кроме того, участие граждан Ботсваны в иностранных вооруженных конфликтах в качестве наемников запрещено национальным законодательством Ботсваны", - добавил Сибига.
