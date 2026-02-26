РУС
2 936 34

Гана просит Зеленского освободить из плена своих граждан, которые воевали на стороне РФ

В Киеве состоялись переговоры по поводу пленных граждан Ганы

Министр иностранных дел Ганы Самуэль Окудзето Аблаква попросил президента Украины Владимира Зеленского посодействовать освобождению двух граждан Ганы, которые попали в плен и воевали на стороне страны-агрессора России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Самуэль Окудзето Аблаква на своей странице в Facebook рассказал, что пытался добиться освобождения граждан африканской страны, которые воевали за Россию, а сейчас находятся в плену.

"Мы провели плодотворные дискуссии, сосредоточенные на обращении Ганы по гуманитарным соображениям об освобождении двух наших граждан", — заявил он.

Отмечается, что встреча состоялась в среду, 25 февраля

В Bloomberg отметили, что по всей Африке растет беспокойство по поводу вербовки африканцев для участия в войне на стороне России, которая испытывает дефицит солдат. Кения и Южная Африка заявили, что недавно добились репатриации граждан, которых обманом заставили подписать контракты с армией РФ.

Некоммерческая исследовательская организация Inpact сообщила в феврале, что из 1417 африканцев, которых она идентифицировала как воюющих за Россию наемников, 234 являются ганцами. Больше африканцев воюют за Россию только из Египта и Камеруна.

+19
Звільнити , Якщо ГАНА ПОВЕРНЕ СВОЇХ ГРОМАДЯН ІЗ РАШИ і введе кримінальну відповідальність за участь у російських військах
треба ставити свої вимоги
треба ставити свої вимоги
показать весь комментарий
26.02.2026 15:19 Ответить
+11
Отрубить правые руки и вернуть.
показать весь комментарий
26.02.2026 15:13 Ответить
+11
В сенсі звільнити? Вони прийшли вбивати нас! Розчленувати і зкормити свиням, щоб наступні думали
показать весь комментарий
26.02.2026 15:25 Ответить
Отрубить правые руки и вернуть.
показать весь комментарий
26.02.2026 15:13 Ответить
І хвости.
показать весь комментарий
26.02.2026 17:23 Ответить
Не треба калічити! В нас тисячі людей на діалізі, вирізати по нирці, та хай їдуть додому!
показать весь комментарий
26.02.2026 15:32 Ответить
показать весь комментарий
26.02.2026 15:14 Ответить
+100500.
показать весь комментарий
26.02.2026 15:18 Ответить
І ще каструвати , щоб ідіотів не плодили
показать весь комментарий
26.02.2026 15:20 Ответить
по самі вуха
показать весь комментарий
26.02.2026 15:39 Ответить
Гана голосувала за резолюцію ООН щодо миру в Україні.
показать весь комментарий
26.02.2026 15:15 Ответить
Звільнити , Якщо ГАНА ПОВЕРНЕ СВОЇХ ГРОМАДЯН ІЗ РАШИ і введе кримінальну відповідальність за участь у російських військах
треба ставити свої вимоги
треба ставити свої вимоги
показать весь комментарий
26.02.2026 15:19 Ответить
можемо тільки поміняти на державний контракт постачання папаї та маракуї у ЗСУ терміном до закінчення воєнного стану.
показать весь комментарий
26.02.2026 15:20 Ответить
В сенсі звільнити? Вони прийшли вбивати нас! Розчленувати і зкормити свиням, щоб наступні думали
показать весь комментарий
26.02.2026 15:25 Ответить
Чого це? Нехай мавпи в зоопарку посидять.
показать весь комментарий
26.02.2026 15:29 Ответить
Як у них все просто
показать весь комментарий
26.02.2026 15:29 Ответить
А що тут складного? Звільнити - і одразу закопати.
показать весь комментарий
26.02.2026 16:23 Ответить
Віддати.
Під камери світової преси, з інтерв'ю "щасливих заробітчан" про всі прєлєсті заработка на сво та історії про те, як власне потрапив до рук "укрофашістов".
показать весь комментарий
26.02.2026 15:38 Ответить
легко, за кожного ганійського уйобка Гана дає двух кацапських уйобків, але кращє шо б ці тварі сдохли в тюрьмі показово, що б іншим уйбкам з 3х країн не хотілося ту саму долю
показать весь комментарий
26.02.2026 15:42 Ответить
Як це відпустить? Понять і простіть? Ваша Гана балувана.
показать весь комментарий
26.02.2026 15:44 Ответить
зеля ще зерно і олію відправить бідним неграм...головне щоб вони не похуділи...
показать весь комментарий
26.02.2026 15:47 Ответить
То нехай Гана обміняє їх на тих, хто їх завербував...
показать весь комментарий
26.02.2026 15:56 Ответить
Можна. Тільки виконати африканський обряд - відрубати або руку або ногу )))))
показать весь комментарий
26.02.2026 15:58 Ответить
З Гани одна система Петріот.
показать весь комментарий
26.02.2026 16:00 Ответить
За кожного полоненого
показать весь комментарий
26.02.2026 16:03 Ответить
Щось мають дати на обмін. Безплатні раби на дорозі не валяються.
показать весь комментарий
26.02.2026 16:00 Ответить
це вбивці
показать весь комментарий
26.02.2026 16:07 Ответить
подумаешь, немножко убивали украинцев. просто нашкодившие чистые души. Понять, простить и освободить.
показать весь комментарий
26.02.2026 16:10 Ответить
Обміняти на зброю.
показать весь комментарий
26.02.2026 16:43 Ответить
мої побажання вже будуть зайві. Кого небудь, та й повторять. Тому не буду.
показать весь комментарий
26.02.2026 17:21 Ответить
Н-да ... Важка доля у президентів - такі складні морально-політичні проблєми вирішують.
показать весь комментарий
26.02.2026 19:01 Ответить
Тоді немає сенсу негрів у полон брати. Ніякої користі немає геть.
показать весь комментарий
26.02.2026 19:11 Ответить
 
 