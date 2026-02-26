Гана просит Зеленского освободить из плена своих граждан, которые воевали на стороне РФ
Министр иностранных дел Ганы Самуэль Окудзето Аблаква попросил президента Украины Владимира Зеленского посодействовать освобождению двух граждан Ганы, которые попали в плен и воевали на стороне страны-агрессора России против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Самуэль Окудзето Аблаква на своей странице в Facebook рассказал, что пытался добиться освобождения граждан африканской страны, которые воевали за Россию, а сейчас находятся в плену.
"Мы провели плодотворные дискуссии, сосредоточенные на обращении Ганы по гуманитарным соображениям об освобождении двух наших граждан", — заявил он.
Отмечается, что встреча состоялась в среду, 25 февраля
В Bloomberg отметили, что по всей Африке растет беспокойство по поводу вербовки африканцев для участия в войне на стороне России, которая испытывает дефицит солдат. Кения и Южная Африка заявили, что недавно добились репатриации граждан, которых обманом заставили подписать контракты с армией РФ.
Некоммерческая исследовательская организация Inpact сообщила в феврале, что из 1417 африканцев, которых она идентифицировала как воюющих за Россию наемников, 234 являются ганцами. Больше африканцев воюют за Россию только из Египта и Камеруна.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
треба ставити свої вимоги
Під камери світової преси, з інтерв'ю "щасливих заробітчан" про всі прєлєсті заработка на сво та історії про те, як власне потрапив до рук "укрофашістов".