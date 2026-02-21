РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4285 посетителей онлайн
Новости Вербовка Россией
878 19

Россия использует завербованных кенийцев как дешевое пушечное мясо, - Сибига

сибига сибига о вербовке кенийцев

Незаконный рекрутинг России в Африке вызывает самые худшие ассоциации с колониальными практиками прошлого.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в ответ на сообщение о вербовке кенийцев Россией, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Украина призывает противодействовать незаконным схемам вербовки Кремля

Как он подчеркнул, Россия эксплуатирует уязвимость людей и относится к африканским наемникам как к "расходным солдатам" — без какой-либо ответственности, рассматривая их как дешевое пушечное мясо.

"Мы приветствуем повышение осведомленности о незаконных схемах вербовки России и усилия, направленные на их прекращение. Предупреждаем граждан стран Африки и других регионов, находящихся в зоне риска, особенно молодежь, от подписания каких-либо контрактов с российскими чиновниками или вербовщиками. Не дайте себя обмануть и втянуть в войну, к которой вы не имеете никакого отношения", - отметил украинский министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ обманом вербует граждан Бангладеш на войну против Украины, - AP

Что предшествовало?

Читайте: Премьер Эстонии Михал: России все труднее действовать в нашей стране, поэтому она вербует людей у себя

Автор: 

Кения (11) вербовка (77) Сибига Андрей (683)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Заплатіть нашим,хоча б половину депутатської,і у нас черги до військоматів будуть...
Як у 1922 р...
показать весь комментарий
21.02.2026 15:34 Ответить
+4
Що заважає робити так само? Напевно грошей шкода?
показать весь комментарий
21.02.2026 15:41 Ответить
+3
Так, дуже дорого виходить! Дешевше безкоштовно бусифікувати майбутніх героїв.
показать весь комментарий
21.02.2026 19:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хрю.
показать весь комментарий
21.02.2026 15:31 Ответить
а в мене запитання - чому він не бере участь в перемовинак, як учільник МЗС... Таке можливо в правовій державі?
показать весь комментарий
21.02.2026 16:36 Ответить
А кенійці, що тільки з дерев позлазили, і чекали, як нові члєни ********* на вдовиц орків з грошима від ******???
показать весь комментарий
21.02.2026 16:42 Ответить
Кенійці добре бігають але від дронів мадяра шансів нуль. Шкода що на мавп треба витрачати дрони.
показать весь комментарий
21.02.2026 15:24 Ответить
Заплатіть нашим,хоча б половину депутатської,і у нас черги до військоматів будуть...
Як у 1922 р...
показать весь комментарий
21.02.2026 15:34 Ответить
показать весь комментарий
21.02.2026 19:03 Ответить
Що заважає робити так само? Напевно грошей шкода?
показать весь комментарий
21.02.2026 15:41 Ответить
Так, дуже дорого виходить! Дешевше безкоштовно бусифікувати майбутніх героїв.
показать весь комментарий
21.02.2026 19:04 Ответить
Допомога йде на утримання чиновників і в офшори,а бидлу розповідають я якісь щити для Європи .
показать весь комментарий
21.02.2026 15:56 Ответить
а міндичі використоіують
МЗС для вирішування брудних справ
показать весь комментарий
21.02.2026 16:40 Ответить
а у кого дешевле? ведь кенийцам что то платитли
показать весь комментарий
21.02.2026 18:10 Ответить
 
 