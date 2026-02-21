Россия использует завербованных кенийцев как дешевое пушечное мясо, - Сибига
Незаконный рекрутинг России в Африке вызывает самые худшие ассоциации с колониальными практиками прошлого.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в ответ на сообщение о вербовке кенийцев Россией, информирует Цензор.НЕТ.
Украина призывает противодействовать незаконным схемам вербовки Кремля
Как он подчеркнул, Россия эксплуатирует уязвимость людей и относится к африканским наемникам как к "расходным солдатам" — без какой-либо ответственности, рассматривая их как дешевое пушечное мясо.
"Мы приветствуем повышение осведомленности о незаконных схемах вербовки России и усилия, направленные на их прекращение. Предупреждаем граждан стран Африки и других регионов, находящихся в зоне риска, особенно молодежь, от подписания каких-либо контрактов с российскими чиновниками или вербовщиками. Не дайте себя обмануть и втянуть в войну, к которой вы не имеете никакого отношения", - отметил украинский министр.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ заявили, что Россия завербовала более тысячи кенийцев для войны против Украины.
- С 2022 года Россия завербовала 202 гражданина Индии для участия в войне против Украины.
- Российские вербовщики под видом предложений гражданской работы заманивают граждан Бангладеш в Россию, а затем принудительно отправляют их на войну против Украины.
