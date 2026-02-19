Россия завербовала более тысячи кенийцев для войны против Украины, – СМИ

В парламенте Кении заявили о масштабной схеме вербовки РФ граждан для участия в войне против Украины: по данным властей, более тысячи человек могли быть привлечены в российскую армию через туристические поездки и посредников.

"На сегодняшний день более 1000 кенийцев были завербованы и ушли воевать в российско-украинской войне", - заявил во вторник депутат Кимани Ичунгвах в парламенте Кении, ссылаясь на совместный отчет разведывательных служб и управления уголовных расследований. Эта цифра значительно выше 200 кенийцев, о которых ранее упоминали власти.

Схема через туристические визы и обещания зарплат

Он пояснил, что "новобранцы" покидают страну по туристическим визам, чтобы вступить в российскую армию через Стамбул (Турция) и Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Кенийцы, работающие за рубежом, также едут в Россию из своих стран пребывания. Депутат утверждает, что многие из них подписали военные контракты, согласно которым им обещана ежемесячная зарплата от 920 до 2400 евро в России от кадрового агентства в Найроби.

Дальнейшая судьба завербованных

Согласно февральским подсчетам:

28 новобранцев пропали без вести,

35 находятся в лагерях или на военных базах,

89 находятся на передовой,

39 госпитализированы,

30 кенийцев были репатриированы.

Сообщается, что агентства по вербовке сотрудничают с коррумпированными работниками аэропорта Найроби, а также с национальными службами занятости и сотрудниками посольства России в Найроби и посольства Кении в Москве.

Россия вербует иностранцев. Что известно?

В январе 2024 года президент Путин подписал указ № 10, который предоставляет иностранцам, заключившим контракт на военную службу в российской армии или в воинских формированиях во время "специальной военной операции", право подавать заявление на российское гражданство.

В июле 2025 года Россия приняла указ, который позволяет иностранцам служить в армии РФ не только во время чрезвычайного положения или военного положения, но и во время мобилизации.

Анализы показывают, что рекрутинг происходит не только среди граждан стран постсоветского пространства, но и среди азиатских, африканских стран.

Согласно расследованиям, более 1 500 иностранных "наемников" из 48 стран были привлечены к службе в российской армии или контрактам между апрелем 2023 года и маем 2024 года.

С 2022 года Россия завербовала 202 гражданина Индии для участия в войне против Украины.

Российские вербовщики под видом предложений гражданской работы заманивают граждан Бангладеш в Россию, а затем принудительно отправляют их на войну против Украины.