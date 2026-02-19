УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10808 відвідувачів онлайн
Новини Вербування Росією
1 616 41

Росія завербувала понад тисячу кенійців для війни проти України, – ЗМІ

Кенія: понад 200 громадян на боці Росії у війні проти України

У парламенті Кенії заявили про масштабну схему вербування РФ громадян для участі у війні проти України: за даними влади, понад тисячу осіб могли бути залучені до російської армії через туристичні поїздки та посередників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила Le Monde.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"На сьогодні понад 1000 кенійців були завербовані та пішли воювати в російсько-українській війні", - заявив у вівторок депутат Кімані Ічунгвах у парламенті Кенії, посилаючись на спільний звіт розвідувальних служб та управління кримінальних розслідувань. Ця цифра значно вища за 200 кенійців, про яких раніше згадувала влада.

Схема через туристичні візи й обіцянки зарплат

Він пояснив, що "новобранці" залишають країну за туристичними візами, щоб вступити до російської армії через Стамбул (Туреччина) та Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати). Кенійці, які працюють за кордоном, також їдуть до Росії зі своїх країн перебування. Депутат стверджує, що багато з них підписали військові контракти, згідно з якими їм обіцяно щомісячну зарплату від 920 до 2400 євро в Росії від кадрового агентства в Найробі.

Також дивіться: Україна закликає країни Африки протидіяти російським схемам вербування молоді на війну, - МЗС

Подальша доля завербованих

Згідно з лютневими підрахунками:

  • 28 новобранців зникли безвісти,
  • 35 перебувають у таборах або на військових базах,
  • 89 перебувають на передовій і
  • 39 госпіталізовані,
  • 30 кенійців було репатрійовано.

Також дивіться: Російського найманця з Кенії ліквідовано на Донеччині, - ГУР. ФОТОрепортаж

Повідомляється, що агентства з вербування співпрацюють з корумпованими працівниками аеропорту Найробі, а також з національними службами зайнятості та співробітниками посольства Росії в Найробі й посольства Кенії в Москві.

Росія вербує іноземців. Що відомо?

У січні 2024 року президент Путін підписав указ № 10, який надає іноземцям, що уклали контракт на військову службу в російській армії або у військових формуваннях під час "спеціальної військової операції", право подавати заяву на російське громадянство.

У липні 2025 року Росія ухвалила указ, який дозволяє іноземцям служити в армії РФ не лише під час надзвичайного стану чи військового стану, а й під час мобілізації.

Аналізи показують, що рекрутинг відбувається не лише серед громадян країн‑пострадянського простору, а й серед азійських, африканських країн.

Згідно з розслідуваннями, понад 1 500 іноземних "найманців" з 48 країн були залучені до служби в російській армії чи контрактах між квітнем 2023 р. і травнем 2024 р.

З 2022 року Росія завербувала 202 громадян Індії для участі у війні проти України.

Російські вербувальники під виглядом пропозицій цивільної роботи заманюють громадян Бангладеш до Росії, а потім примусово відправляють їх на війну проти України.

Автор: 

Кенія (41) росія (70171) вербування (305)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Лохи, ні щоб по класиці " своїх" в бусики запихати, вони по всьому світу найманців шукають. Не те що в нас з усього світу в Україну за життям, а українців в окопи. Так мило🐱
показати весь коментар
19.02.2026 16:02 Відповісти
+2
https://www.youtube.com/watch?v=nwl2e9-8s0Q Дацик з Третьої штурмової допитує африканця.
Переклад просто епічний.
показати весь коментар
19.02.2026 15:51 Відповісти
+1
А шо, в Кенії бананів нема?
показати весь коментар
19.02.2026 15:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
19.02.2026 15:36 Відповісти
Схоже, жарти про двох рабів для військових ЗСУ стануть правдою.
показати весь коментар
19.02.2026 15:37 Відповісти
В них десятки безкоштовних мільйонів рабів, готових вмирати за царя, а вони кенійців вишукують, от тупі.
показати весь коментар
19.02.2026 15:41 Відповісти
Кенія
Населення: 56,43 мільйона (2024)
Більше тисячі найманців (разом з найобаними).
Потужності дні так на два вистачить.
показати весь коментар
19.02.2026 15:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nwl2e9-8s0Q Дацик з Третьої штурмової допитує африканця.
Переклад просто епічний.
показати весь коментар
19.02.2026 15:51 Відповісти
А шо, в Кенії бананів нема?
показати весь коментар
19.02.2026 15:57 Відповісти
Лохи, ні щоб по класиці " своїх" в бусики запихати, вони по всьому світу найманців шукають. Не те що в нас з усього світу в Україну за життям, а українців в окопи. Так мило🐱
показати весь коментар
19.02.2026 16:02 Відповісти
Для того, щоб шукати (і знаходити) найманців по всьому світу, треба мати
- гроші
- розгалужену і кваліфіковану систему вербування
в нас з усього світу в Україну за життям
Е, з цього місця попрошу докладніше.
З якого світу і за яким життям?
показати весь коментар
19.02.2026 16:18 Відповісти
Ну скільки разів влада " прощупувала" щодо необхідності мігрантів для роботи в Україні. Ці всі вкиди не просто аби поговори
показати весь коментар
19.02.2026 16:40 Відповісти
За життям і за роботою - різні речі.
показати весь коментар
19.02.2026 16:41 Відповісти
Ви думаєте умовні індуси тут не осядуть. В будь-якому випадку для мене це нонсенс. Правду кажуть путін утилізує все в Україні, а Україна втрачає...
показати весь коментар
19.02.2026 16:44 Відповісти
Через брак робочої сили до Росії прибуває все більше працівників з Індії, - Reuters
Який ще "брак робочої сили"? 150 мільйонів же, і тільки утилізація непотребу.
показати весь коментар
19.02.2026 16:46 Відповісти
Брак, бо напевно на тіж заводи по бпла за умовні копійки. Взагалі за розвал їхньої економіки - дай Бог, чи вірю я в це нажаль ні. То й же СРСР конав більше 50 років напевно та в нього був під боком голодний Китай, а не то що зараз. Не кажучи вже про інші країни, місцями ще й ЄС та США.
показати весь коментар
19.02.2026 16:50 Відповісти
Видання розповіло про 23-річного Сахіла, який працює на фермі у Сергієвському, що біля Москви. Там використовують індійців для обробки та пакування овочів за середню зарплату близько 50 000 рублів (660 доларів).
показати весь коментар
19.02.2026 16:57 Відповісти
Ага, так де тоді в них все погано коли заробітчанину по 660 баксів платять, чи ви хочете сказати що москвичі пішли на фронт і нікому пакувати овочі? А тоді для кого ті овочі? Вирощують під москвою для експорту?
показати весь коментар
19.02.2026 17:00 Відповісти
Під мАцквою платять, але чомусь "ліміта" не сильно їде на такі непогані, за мірками глубінкі, гроші.
показати весь коментар
19.02.2026 17:02 Відповісти
Може тому що вся ця глубінка відверта алкашня, а той же мамуд паше як кінь та невибагливий.
показати весь коментар
19.02.2026 17:04 Відповісти
Не такий вже й невибагливий. 660 доларів - теж гроші відчутні.
показати весь коментар
19.02.2026 17:05 Відповісти
Так той же ванька з зауралу до першої зарплатні і далі все.... В мене дід царство небесне працював на цілені в Казахстані та ще тоді бачили які робітники з кацапів, пропивали все, техніку не берегли, а потім бігали:" хахол адалжи дєнєг дамой нада".
показати весь коментар
19.02.2026 17:09 Відповісти
Все-таки індус в росію їде не за життям, а за доларами.
І з "усього світу" навіть в росію не їдуть, тільки з чумардосій, де взагалі жерти нічого.
Щось не чув, щоб поляки до росії на заробітки їхали замість Німеччини.
показати весь коментар
19.02.2026 17:13 Відповісти
Та я вважаю що тих же чумазих Україні було б теж профітно залучати як найманців.
показати весь коментар
19.02.2026 17:24 Відповісти
Гончаренко якось знайшов пʼятьох (не памʼятаю звідки, здається з Південної Америки). Було б бажання. Просто влада думає що вивезе на внутрішньому капіталі.
показати весь коментар
19.02.2026 16:55 Відповісти
Пишуть, що Мордор лише у 2025 році завербував щонайменше 18 тисяч найманців з 126 країн світу - вбивати українців, і це ж рахунок без обліку тисяч недотварин, яких відправляв у 2024-2025 рр. вбивати українців з Північої Кореї шизоїдний товстун Кім Чен, траханий чучхе, Ин.
показати весь коментар
19.02.2026 16:05 Відповісти
На місяць-півтора вистачило, а далі?
показати весь коментар
19.02.2026 16:20 Відповісти
добре б було, якби їх усіх утилізували якнайшидше, але їх навіщось у полон беруть, а Х-уйло за гроші купує на усіх континентах все нових вбивць, аби вбивали безцінних для українських родин рідних людей, і світу якось це байдуже, ООН взагалі начхати, якщо судити за реакцією на війну протягом 4 років
показати весь коментар
19.02.2026 16:29 Відповісти
І як світ може цьому завадити? Наглухо перекрити кордон з росією? Їздитимуть через Китай.
показати весь коментар
19.02.2026 16:32 Відповісти
я констатую факт, а не пропоную ліки для цього хворого світу
показати весь коментар
19.02.2026 16:36 Відповісти
Я констатую інший факт: цього вистачить максимум на півтора місяці.
показати весь коментар
19.02.2026 16:38 Відповісти
вербування Х-уйлом іноземців, це збільшення вбитих українців, яких вони вбили і вбивають, не рахуючи вбивць, що вбили і вбивають українців з підвладного йому поголів'я, теж факт
показати весь коментар
19.02.2026 16:44 Відповісти
Один факт інший не скасовує.
***** не буде воювати лише чужими руками, як тут хочуть навіяти. Не вийде.
показати весь коментар
19.02.2026 16:47 Відповісти
полемізуйте на цю тему з тими, хто це вам доводив, у Х-уйла більше 100 підвладних народів, які він пов'язав спільними злочинами проти українців, українці це знають і дуже не скоро забудуть, обговорювати цю аксіому нецікаво
показати весь коментар
19.02.2026 16:56 Відповісти
Вони всі - громадяни рф, а не якісь ліві тіла, від втрати яких всередині росії нічого не змінюється.
показати весь коментар
19.02.2026 17:00 Відповісти
для Х-уйла утилізація нацменів, що йдуть вбивати українців, це подвійна радість, хом мені на них начхати, вони все одно вбивці, як і пацаки-вбивці, що вважають себе чистим панівним етносом
показати весь коментар
19.02.2026 17:15 Відповісти
В лавах ЗСУ чимало етнічних росіян. Радіти їх смерті, чи що?
показати весь коментар
19.02.2026 17:20 Відповісти
у вас хаос в думках, радіти треба, що українські громадяни російського походження вбивають окупантів, і досить перескакувати з теми на тему, якщо у вас вдосталь часу, то у мене зараз є інші справи
показати весь коментар
19.02.2026 17:26 Відповісти
2000 ФПВ дронів (по 2 на кожного кенійського гусара) з бойовим зарядом була би адекватною відповіддю
показати весь коментар
19.02.2026 16:12 Відповісти
це тих, яких жид годував нашим збіжжям аж всирався?
показати весь коментар
19.02.2026 16:25 Відповісти
Десь півтори тисячі мудаків з 56 мільйонів населення Кенії - це потужно.
показати весь коментар
19.02.2026 16:36 Відповісти
Руський мір нємного почєрнєєт і станєт болєє замєтний зімой...
показати весь коментар
19.02.2026 16:36 Відповісти
Тисяча кенійців і такий галас.
Чому ніхто не рахує покидьків з окупованих територій які без всілякого примусу воюють проти України ?
показати весь коментар
19.02.2026 18:30 Відповісти
 
 