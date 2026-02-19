Росія завербувала понад тисячу кенійців для війни проти України, – ЗМІ
У парламенті Кенії заявили про масштабну схему вербування РФ громадян для участі у війні проти України: за даними влади, понад тисячу осіб могли бути залучені до російської армії через туристичні поїздки та посередників.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила Le Monde.
"На сьогодні понад 1000 кенійців були завербовані та пішли воювати в російсько-українській війні", - заявив у вівторок депутат Кімані Ічунгвах у парламенті Кенії, посилаючись на спільний звіт розвідувальних служб та управління кримінальних розслідувань. Ця цифра значно вища за 200 кенійців, про яких раніше згадувала влада.
Схема через туристичні візи й обіцянки зарплат
Він пояснив, що "новобранці" залишають країну за туристичними візами, щоб вступити до російської армії через Стамбул (Туреччина) та Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати). Кенійці, які працюють за кордоном, також їдуть до Росії зі своїх країн перебування. Депутат стверджує, що багато з них підписали військові контракти, згідно з якими їм обіцяно щомісячну зарплату від 920 до 2400 євро в Росії від кадрового агентства в Найробі.
Також дивіться: Україна закликає країни Африки протидіяти російським схемам вербування молоді на війну, - МЗС
Подальша доля завербованих
Згідно з лютневими підрахунками:
- 28 новобранців зникли безвісти,
- 35 перебувають у таборах або на військових базах,
- 89 перебувають на передовій і
- 39 госпіталізовані,
- 30 кенійців було репатрійовано.
Повідомляється, що агентства з вербування співпрацюють з корумпованими працівниками аеропорту Найробі, а також з національними службами зайнятості та співробітниками посольства Росії в Найробі й посольства Кенії в Москві.
Росія вербує іноземців. Що відомо?
У січні 2024 року президент Путін підписав указ № 10, який надає іноземцям, що уклали контракт на військову службу в російській армії або у військових формуваннях під час "спеціальної військової операції", право подавати заяву на російське громадянство.
У липні 2025 року Росія ухвалила указ, який дозволяє іноземцям служити в армії РФ не лише під час надзвичайного стану чи військового стану, а й під час мобілізації.
Аналізи показують, що рекрутинг відбувається не лише серед громадян країн‑пострадянського простору, а й серед азійських, африканських країн.
Згідно з розслідуваннями, понад 1 500 іноземних "найманців" з 48 країн були залучені до служби в російській армії чи контрактах між квітнем 2023 р. і травнем 2024 р.
З 2022 року Росія завербувала 202 громадян Індії для участі у війні проти України.
Російські вербувальники під виглядом пропозицій цивільної роботи заманюють громадян Бангладеш до Росії, а потім примусово відправляють їх на війну проти України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Населення: 56,43 мільйона (2024)
Більше тисячі найманців (разом з найобаними).
Потужності дні так на два вистачить.
Переклад просто епічний.
- гроші
- розгалужену і кваліфіковану систему вербування
в нас з усього світу в Україну за життям
Е, з цього місця попрошу докладніше.
З якого світу і за яким життям?
Який ще "брак робочої сили"? 150 мільйонів же, і тільки утилізація непотребу.
І з "усього світу" навіть в росію не їдуть, тільки з чумардосій, де взагалі жерти нічого.
Щось не чув, щоб поляки до росії на заробітки їхали замість Німеччини.
***** не буде воювати лише чужими руками, як тут хочуть навіяти. Не вийде.
Чому ніхто не рахує покидьків з окупованих територій які без всілякого примусу воюють проти України ?