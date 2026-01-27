РФ обманом вербує громадян Бангладеш на війну проти України, - AP

Російські вербувальники під виглядом пропозицій цивільної роботи заманюють громадян Бангладеш до Росії, а потім примусово відправляють їх на війну проти України.

Про це йдеться в розслідуванні Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

Свідчення втікачів

Журналісти AP провели інтерв'ю з трьома громадянами Бангладеш, які зуміли втекти з російської армії та повернутися на батьківщину.

Один з них, чоловік на ім'я Рахман, розповів про свій досвід. Він шукав роботу за кордоном, коли рекрутер запропонував йому вакансію прибиральника у військовому таборі на території Росії. Агент обіцяв зарплату 1000-1500 доларів на місяць і можливість отримання посвідки на постійне проживання.

Прибуття до Росії та примус

Рахман прибув до Москви у грудні 2024 року разом з групою інших бангладешських робітників. Там їм запропонували підписати документи російською мовою, які згодом виявилися військовими контрактами, а не трудовими угодами.

Після підписання їх відвезли до військового табору, де почали навчати управлінню безпілотниками, медичній евакуації та іншим бойовим навичкам.

За словами Рахмана, він відмовлявся служити, але російський командир через додаток-перекладач пояснив, що агент фактично "продав" їх військовим структурам. Щоб змусити бангладешців воювати, їм погрожували 10-річним тюремним терміном і застосовували фізичне насильство.

Використання на фронті

Троє бангладешців, з якими розмовляли журналісти, повідомили про свій досвід на лінії фронту. Під час бойових дій їх систематично відправляли попереду основних російських військових підрозділів.

Їм доручали:

Транспортування боєприпасів до позицій

Евакуацію поранених російських солдатів

Вивезення тіл загиблих військовослужбовців

Поранення та втеча

Зрештою Рахман отримав поранення ноги під час бойових дій. Його відправили на лікування до медичного закладу поблизу Москви.

Перебуваючи у лікарні, він зумів втекти та дістатися посольства Бангладеш у російській столиці. Там йому видали проїзний документ, який дозволив покинути країну.

Документальні підтвердження

Журналісти AP підтвердили розповіді бангладешців численними документами:

Проїзні квитки та візи

Російські військові контракти

Медичні довідки з описом бойових травм

Поліцейські звіти

Фотографії з місць служби

Армійські жетони

AP також провело інтерв'ю з родинами інших громадян Бангладеш, чиї родичі виїхали на заробітки до РФ, були завербовані до російської армії і зникли безвісти на війні. Вони надали документи, що підтверджують факти вербування.

Перевірка контрактів

Отримані військові контракти агентство передало на експертизу двом російським організаціям, які допомагають російським громадянам ухилятися від мобілізації або звільнятися з військової служби.

У всіх досліджених документах виявилися підписи майора Володимира Ялцева - керівника Костромського регіонального центру набору на контрактну військову службу.

Зниклі безвісти

Видання також наводить інформацію про двох чоловіків, які встигли повідомити родичам, що їх силоміць везуть на фронт в Україну. Після цього будь-які контакти з ними припинилися.

Їхні сім'ї подали офіційну скаргу до поліції в столиці Бангладеш Дацці. Вони тричі їздили до урядових установ, намагаючись змусити владу втрутитися в ситуацію.

Родини зниклих також заявили, що не отримали жодних грошей, які нібито "заробили" їхні близькі в Росії.

Наприкінці 2024 року родини звернулися до організації BRAC, яка захищає права бангладешських трудових мігрантів. Вони повідомили, що втратили зв'язок зі своїми родичами в Російській Федерації.

Організація провела власне незалежне розслідування та виявила щонайменше 10 чоловіків, які зникли безвісти за подібних обставин.

Викриття мережі торгівлі людьми

Поліція регіону Лакшміпурі встановила, що місцевий агент направляв потенційних працівників до головного рекрутера, пов'язаного з компанією SP Global.

Компанія не відповіла на запити Associated Press. Слідчі з'ясували, що вона припинила свою офіційну діяльність у 2025 році.

У січні 2025 року до Бангладеш повернувся чоловік, який заявив, що його обманом змусили воювати в російській армії. Після цього бангладешська поліція викрила розгалужену мережу торгівлі людьми до Росії.

За даними правоохоронців, подібні мережі керуються бангладешськими посередниками, які мають зв'язки з представниками російського уряду. В результаті поліцейського розслідування було ідентифіковано ще дев'ять осіб, яких заманили на війну під приводом цивільної роботи.

Масштаби проблеми

Точна кількість громадян Бангладеш, які були обманом завербовані до Росії, залишається невідомою.

Представники поліції Бангладеш повідомили Associated Press, що близько 40 громадян країни, ймовірно, загинули під час війни проти України.

При цьому правоохоронці зазначають, що деякі бангладешці їдуть на війну добровільно, оскільки їм обіцяють високу грошову винагороду, яку важко заробити в їхній країні з низьким рівнем доходів.

