"Воювати все одно доведеться: або за Україну, або проти неї": шлях бійця "Рейду" Крюгера – від бізнесмена до снайпера
Із початком повномасштабного російського вторгнення підприємець Юрій закрив бізнес та пішов до армії. Багатодітний батько пройшов шлях від стрільця до снайпера та інструктора "Дроноциду" у 413 полку Сил безпілотних систем "Рейд".
Про свою історію він розповів "Рейду", передає Цензор.НЕТ.
Більше про шлях Юрія
Юрій із бойовим позивним Крюгер родом із Полтавщини — невеликого селища Машівка. До повномасштабної війни жив у Києві, мав власний бізнес із виготовлення меблів на замовлення у престижному торговельному центрі. Одружений, виховує чотирьох дітей.
Після початку повномасштабного вторгнення Юрій закрив бізнес, продав товар і ухвалив рішення піти у військо.
Однак потрапити до Сил оборони вдалося не одразу — понад місяць він щодня приходив до військкомату, "як на роботу". Після навчального центру його розподілили до 81-ї десантно-штурмової бригади, де він пройшов шлях від стрільця до снайпера.
Служба у "Рейді"
Згодом Крюгер займався вогневою підтримкою пілотів і споттерів у 14-му полку Сил безпілотних систем, а нині служить у підрозділі "Рейд". У полку його знають як сильного інструктора та фахівця своєї справи.
- За словами Юрія, війна кардинально змінила його внутрішній стан і життєві цінності. Те, що нервувало в цивільному житті — фінанси, побут, навіть футбол, яким він займався раніше, — втратило значення. Головне зараз — зберегти життя побратимів і максимально підготувати їх до нестандартних бойових ситуацій.
Він переконаний: воювати все одно доведеться.
"Або ти будеш в Силах оборони України воювати за свою землю та країну, або опинишся на окупованих територіях і будеш йти проти українців у складі окупаційної армії", - наголошує боєць "Рейду".
Можливе зупинення бойових дій Крюгер розцінює лише як паузу для відновлення й підготовки ЗСУ до наступного етапу боротьби з Росію. Адже, за його словами, з таким сусідом розслаблятися не доводиться.
Службу в "Рейді" Юрій цінує за дружній колектив, взаємну підтримку та роботу на результат. Як інструктор курсу "Дроноцид" він спілкувався з бійцями різних підрозділів і каже: багато хто заздрить атмосфері в "Рейді", адже прискіпливий добір особового складу та адекватність командирів на всіх рівнях — рідкість для війська.
ідіотське запитання, виїхати можна хоч в зімбабве, хоч в Польщу.
>У Зімбабве війна "в"ялотекуча", триває вже десятки років
Але повномасштабної немає, отже вже краще.
>До Польщі доберуться, переступивши через трупи бійців ЗСУ.
у Польщі і рф є спільний кордон, раптово.
>А там і до Нідерландів недалеко... Чи у тебе "Амстердам" - на березі "Истринского водохранилища"?
А я взагалі в Україні.
Стосовно "я в Україні" - я вже "повірив"... Ти тепер напиши, що через "Старлінк", "прямо з окопу", пишеш - тому в тебе прапорець Нідерландів...
а у мене VPN, може хочу японську чи американську обрати
Комп прямо видає укр.прапорець,без ніяких впн.
я цим лайном (як і гойбуком) ще до заборони не користувався, зараз - тим більше. Хоча було би непогано зробити собі акк в однокласніках і тролити русню, але для цього наче треба мати росіянський номер телефону чи айпі.
>А проксі- то щоб інтернет не так швидко працював, бо з крісла здимає
VPN - для того, щоб не розголошувати мою реальну айпі адресу рандомним сайтам, на які я заходжу. Серед них й іміджборди, де я не хочу світитися.
Ну а є таке,коли люди не хочуть цієї країни,бо ж постійно виїжджають.
Певно так думають коментарні ура патріоти.
Тут деякі обозні кошовари та асенізатори, які не захотіли стати воїнами та втікли - агітують інших стати героями.
Природжений бути воїном сам вибере свій шлях, без скавчання підворотніх сцикливих шавок.
А я, чомусь, завжди наївно думав, що мета кожного воїна - перемогти ворога....
Бусифікувати "ненавчених воєвати" європейців і швейцарців і норвегів ? Чи ставити в приклад Ухілеса і оболтусів-дегражантів які двушку шлють
https://en.wikipedia.org/wiki/Samson_Option
Хорвати теж хотіли мирного життя а не війни, та вони відстояли незалежність, Державність від ПГМ-двуголової🇷🇸 Сербії. І Грузини і Молдавани ..
На Марсе никто не достанет, это уж точно. И Орешник туда не добивает.
Ілона Марксможе диктувати все, коли в його лапах постачання кисню, води, їжі, енергії, зв'язку, інтернету, фільтрів, запчастин тощо тощо...
Ідеальна фашисто-утопія, абсолютне рабство, абсолбтна влада.
І головне перемога над окупаційними військами,а не кожен там буде...
А як це зробити, мають скерувати гш і гк