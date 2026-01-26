"Воювати все одно доведеться: або за Україну, або проти неї": шлях бійця "Рейду" Крюгера – від бізнесмена до снайпера

Снайпер 413 полку СБС "Рейд" Юрій із позивним Крюгер

Із початком повномасштабного російського вторгнення підприємець Юрій закрив бізнес та пішов до армії. Багатодітний батько пройшов шлях від стрільця до снайпера та інструктора "Дроноциду" у 413 полку Сил безпілотних систем "Рейд".

Про свою історію він розповів "Рейду", передає Цензор.НЕТ.

Більше про шлях Юрія

Юрій із бойовим позивним Крюгер родом із Полтавщини — невеликого селища Машівка. До повномасштабної війни жив у Києві, мав власний бізнес із виготовлення меблів на замовлення у престижному торговельному центрі. Одружений, виховує чотирьох дітей.

Після початку повномасштабного вторгнення Юрій закрив бізнес, продав товар і ухвалив рішення піти у військо.

Однак потрапити до Сил оборони вдалося не одразу — понад місяць він щодня приходив до військкомату, "як на роботу". Після навчального центру його розподілили до 81-ї десантно-штурмової бригади, де він пройшов шлях від стрільця до снайпера.

Служба у "Рейді"

Згодом Крюгер займався вогневою підтримкою пілотів і споттерів у 14-му полку Сил безпілотних систем, а нині служить у підрозділі "Рейд". У полку його знають як сильного інструктора та фахівця своєї справи.

  • За словами Юрія, війна кардинально змінила його внутрішній стан і життєві цінності. Те, що нервувало в цивільному житті — фінанси, побут, навіть футбол, яким він займався раніше, — втратило значення. Головне зараз — зберегти життя побратимів і максимально підготувати їх до нестандартних бойових ситуацій.

Він переконаний: воювати все одно доведеться.

"Або ти будеш в Силах оборони України воювати за свою землю та країну, або опинишся на окупованих територіях і будеш йти проти українців у складі окупаційної армії", - наголошує боєць "Рейду".

Можливе зупинення бойових дій Крюгер розцінює лише як паузу для відновлення й підготовки ЗСУ до наступного етапу боротьби з Росію. Адже, за його словами, з таким сусідом розслаблятися не доводиться.

Службу в "Рейді" Юрій цінує за дружній колектив, взаємну підтримку та роботу на результат. Як інструктор курсу "Дроноцид" він спілкувався з бійцями різних підрозділів і каже: багато хто заздрить атмосфері в "Рейді", адже прискіпливий добір особового складу та адекватність командирів на всіх рівнях — рідкість для війська.

снайпери (372) Сили безпілотних систем (474) війна в Україні (8210)
Топ коментарі
+16
Ну, особисто я радий що ти виїхав. Жити в одній країні з таким як ти бидлом- не хотілося б. Еталонний герой кацапських анекдотів. Людина без гордості та Батьківщини. За шмат гнилої ковбаси і рідну матір продаси...
26.01.2026 18:20 Відповісти
+13
Судячи по амер. прапорцю, ти вже виїхав. Якого біса ти лізеш на український сайт і принижуєш тих, хто бореться. Я пішов добровільно на війну за виживання нації, ти втік за кордон. Я ж не пишу тим, хто втік в Америку, що вони чорти, втекли і втекли. А ти чому про якись третій варіант ляпаєш? Україна 4 роки веде тяжку страшну ОБОРОННУ війну. І ми витримаємо цей жах. А ти сиди собі за кордоном і забудь про Україну, ти ж вибрав третій варіант. Америці вітання🖐
26.01.2026 18:25 Відповісти
+10
Або ти будеш в Силах оборони України воювати за свою землю та країну, або опинишся на окупованих територіях і будеш йти проти українців у складі окупаційної армії",

Ну а є таке,коли люди не хочуть цієї країни,бо ж постійно виїжджають.
26.01.2026 18:27 Відповісти
Коментувати
Прямо як міндіч
26.01.2026 18:41 Відповісти
А кому ти нахрен потрібний?
26.01.2026 18:22 Відповісти
А чому воно тут має розглядатися? Любий варіант кожен сам собі хазяїн роглядати. Тут людина свою точку зору викладає, а хтось виїжджає, перепливає через Тису, блукає в горах поки врятують (може і не всіх встигають врятувати). Кожен обирає свій шлях самостійно…
26.01.2026 18:23 Відповісти
Воно то так. Але трошечки не так.
26.01.2026 18:29 Відповісти
Судячи по амер. прапорцю, ти вже виїхав. Якого біса ти лізеш на український сайт і принижуєш тих, хто бореться. Я пішов добровільно на війну за виживання нації, ти втік за кордон. Я ж не пишу тим, хто втік в Америку, що вони чорти, втекли і втекли. А ти чому про якись третій варіант ляпаєш? Україна 4 роки веде тяжку страшну ОБОРОННУ війну. І ми витримаємо цей жах. А ти сиди собі за кордоном і забудь про Україну, ти ж вибрав третій варіант. Америці вітання🖐
26.01.2026 18:25 Відповісти
Є варіант що пише він з ТОТ під американським проксі.
26.01.2026 18:30 Відповісти
До речі, є дуже велика ймовірність, що лапті викоритовують молодь з ТОТ в якості інтернет-тролів тому, що ті володіють українською мовою і не будуть писати про пекельні борошна, і плюс їх можна вербувати за "миску рису".
26.01.2026 19:55 Відповісти
І не тільки як тролів. Особисто допитував кацапського солдатика з Запоріжської області.
26.01.2026 20:08 Відповісти
а тому що він чоловік з великої літери
26.01.2026 18:26 Відповісти
А тому, що Юрій говорить про українців!
26.01.2026 18:28 Відповісти
це буде не справедливо по відношенню до тих, хто воював і хто зараз воює
26.01.2026 18:30 Відповісти
хоча дійсно є питання: за що ця війна (проти чого - і так зрозуміло)
26.01.2026 18:32 Відповісти
"Виїхать" КУДИ? "Колись читав одну сентенцію, яку приписують Черчілю, стосовно таких "непротивленців" - "виїжджателів". Там було десь таке : "Люди подібні, нагадують істот, які вважають за "правильне", закликать до миру, в надії, що крокодил наїсться, і до них не дійде черга..."
26.01.2026 18:34 Відповісти
>"Виїхать" КУДИ?

ідіотське запитання, виїхати можна хоч в зімбабве, хоч в Польщу.
26.01.2026 18:35 Відповісти
У Зімбабве війна "в"ялотекуча", триває вже десятки років... До Польщі доберуться, переступивши через трупи бійців ЗСУ. А там і до Нідерландів недалеко... Чи у тебе "Амстердам" - на березі "Истринского водохранилища"?
26.01.2026 18:41 Відповісти
Пояснюю ще раз: виїхати можна в будь-яку країну, хоч в Австралію.

>У Зімбабве війна "в"ялотекуча", триває вже десятки років

Але повномасштабної немає, отже вже краще.

>До Польщі доберуться, переступивши через трупи бійців ЗСУ.

у Польщі і рф є спільний кордон, раптово.

>А там і до Нідерландів недалеко... Чи у тебе "Амстердам" - на березі "Истринского водохранилища"?

А я взагалі в Україні.
26.01.2026 18:46 Відповісти
Я тобі дав змістовну відповідь...
Стосовно "я в Україні" - я вже "повірив"... Ти тепер напиши, що через "Старлінк", "прямо з окопу", пишеш - тому в тебе прапорець Нідерландів...
26.01.2026 18:50 Відповісти
український старлінк має, раптово, українську айпі адресу

а у мене VPN, може хочу японську чи американську обрати
26.01.2026 18:53 Відповісти
"Вірю"... От прямо "кривавими слізьми плачу" - але "вірю"...
26.01.2026 18:55 Відповісти
мені якось пофіг, я більше іншим користувачам пояснюю, бо VPN досить прикольна штука, ще й приховує, що ви скачуєте через торенти.
26.01.2026 18:58 Відповісти
В мене браузер Опера,автоматично ставить впн Нідерланди,але інтерфейс дуже зрозумілий,та ще й додаток ші є,провайдер український -це по смартфону.
Комп прямо видає укр.прапорець,без ніяких впн.
26.01.2026 19:41 Відповісти
А мені - тим більше... Якби ти тут не вів кацапську пропаганду "фсьопрапальства", та втечі - я-б на тебе і уваги не звернув (як не звертав до цього часу - коли ти займався більш-менш пустопорожньою болтологією).
26.01.2026 23:35 Відповісти
я веду пропаганду ядерної зброї і необхідності її створення задля існування незалежної України
26.01.2026 23:50 Відповісти
З палати №6?
26.01.2026 23:52 Відповісти
А проксі- то щоб інтернет не так швидко працював, бо з крісла здимає, чи паралельно вконтактік з одноглазніками моніториш?
26.01.2026 18:52 Відповісти
Проксі щоб зелені боти скавчали, бо їх шефа петрова скоро посадять 😁
26.01.2026 18:54 Відповісти
>чи паралельно вконтактік з одноглазніками моніториш?

я цим лайном (як і гойбуком) ще до заборони не користувався, зараз - тим більше. Хоча було би непогано зробити собі акк в однокласніках і тролити русню, але для цього наче треба мати росіянський номер телефону чи айпі.

>А проксі- то щоб інтернет не так швидко працював, бо з крісла здимає

VPN - для того, щоб не розголошувати мою реальну айпі адресу рандомним сайтам, на які я заходжу. Серед них й іміджборди, де я не хочу світитися.
26.01.2026 18:55 Відповісти
Ти називаєш того, хто захищає Україну зеленим пропагандистом. Розумієш до чого ти опустилось? Як ти думаєш, якщо СОУ припинять боротьбу, тільки тому, що гнила влада у нас, що тоді буде з усім українським народом?
26.01.2026 18:32 Відповісти
Спочатку "люди" наголосували ср@кою, а потім "не хочуть цієї країни". Є й таке .
26.01.2026 18:37 Відповісти
Є навіть таке,коли спеціально наголосували і втекли ще,перед великою війною.
26.01.2026 20:18 Відповісти
Є варіант попасти в Буковель і стояти в чергах на під'йомник
26.01.2026 20:46 Відповісти
Ті хто може поїхати в дорогий Буковель,може і в інші країни поїхати.
26.01.2026 21:22 Відповісти
Ти для себе цікавишся, чи так, спитать?
26.01.2026 18:45 Відповісти
За кого голосував? Аби не Порошенко?
26.01.2026 18:47 Відповісти
якщо відкрити кордони, то не залишиться тих, хто зможе приєднатися до ЗСУ -> русня з часом переб'є захисників і окупує всю Україну -> буде геноцид тих, хто залишиться тут.
26.01.2026 18:47 Відповісти
Треба поділити громадян на сорти, одних закрити і бусифікувати, інших відправити будувати сім'ї з європейцями, тоді точно буде перемога та процвітання, і після повторного нападу всі будуть рватись в бій.
Певно так думають коментарні ура патріоти.
27.01.2026 02:44 Відповісти
Що поганого в геноциді москворотих?
26.01.2026 18:55 Відповісти
Повага Юрію!
26.01.2026 18:45 Відповісти
Вибрати шлях воїна і його пройти не кожен здатен. Мета кожного воїна - загинути в бою і попасти в пантеон героїв.
Тут деякі обозні кошовари та асенізатори, які не захотіли стати воїнами та втікли - агітують інших стати героями.
Природжений бути воїном сам вибере свій шлях, без скавчання підворотніх сцикливих шавок.
26.01.2026 18:47 Відповісти
"Мета кожного воїна - загинути в бою"

А я, чомусь, завжди наївно думав, що мета кожного воїна - перемогти ворога....
27.01.2026 13:01 Відповісти
Це філософія. Без самопожертви не буде перемоги. Приклад- наказ Кловуна воїнам здатись в Маріуполі. Вони не стали героями і перестали бути воїнами. Ганебний шлях.
27.01.2026 13:09 Відповісти
Воювати має захід за те що вкрав Українську ядерну зброю, а ЗСУ мають його змусити. Оце і буде справжнім захистом нації.
26.01.2026 18:57 Відповісти
Наприклад ?
Бусифікувати "ненавчених воєвати" європейців і швейцарців і норвегів ? Чи ставити в приклад Ухілеса і оболтусів-дегражантів які двушку шлють
26.01.2026 20:33 Відповісти
Samson option.
https://en.wikipedia.org/wiki/Samson_Option
26.01.2026 21:19 Відповісти
Ох зараз ухилянти-ждуни розверещаться.
26.01.2026 19:08 Відповісти
Ухилянтів не існує. Є зраджені за будапештським меморандумом українці, що розраховували на мирне життя віддавши ядерку за обіцянки...
26.01.2026 19:10 Відповісти
Україна почала вивозити тактичну ядерну зброю ще у 1992 році. До травня 1992 року всі тактичні ядерні боєголовки вже були переміщені до Росії.
26.01.2026 20:12 Відповісти
Не Україна почала, а Україну зрадили керманичі-комсомольці, чиї зелені дітки зараз при владі, та у суддівській мафії.
26.01.2026 20:18 Відповісти
Тобто якби зараз у України була ядерка ти б був у окопі?
26.01.2026 20:29 Відповісти
Якби в України була ядерка війни б не було НІКОЛИ НІ З КИМ
26.01.2026 21:21 Відповісти
Індія і Пакистан не рахуються?
27.01.2026 10:15 Відповісти
Все це балачки. Захід поставив ціль зменшити кількість країн з ЯЗ, якими бусами та брязкальцями це вдалося зробити - вже історія і до справи не підшиєш.... У всіх рильце у пушку, комуністи ( кучма, кравчук, прем'єри та депутати ) НЕ діяли в інтересах будування Державності, це вже очевидний факт.
Хорвати теж хотіли мирного життя а не війни, та вони відстояли незалежність, Державність від ПГМ-двуголової🇷🇸 Сербії. І Грузини і Молдавани ..
26.01.2026 20:38 Відповісти
Населення сербії лише вдвічи більше Хорватії, і не мали ядерки. Це неспівставні речі.
26.01.2026 21:23 Відповісти
Коли поліція піде воювати? Вони єталонні ухилянти
26.01.2026 19:34 Відповісти
Дак любой прих....ет от такой переспективы. Если тебя не убъет кацап - тебя убъет солдат НАТО. Делайте свой выбор, шановні панове
26.01.2026 19:56 Відповісти
Наш вибір - ядерка.
26.01.2026 19:58 Відповісти
Я читал о проекте "Марс Один", там набирали добровольцев для полета на Красную планету в один конец, безвозвратно. Улетаешь и живёшь там до конца жизни. Вроде даже 26 украинцев согласились🥴. Если тут совсем запахнет керосином - украинцам следует рассмотреть вариант сбегания на Марс😆
На Марсе никто не достанет, это уж точно. И Орешник туда не добивает.
26.01.2026 20:18 Відповісти
Є мінус - повна залежність від Хазяїна станції. Умовний технофашист Ілона Маркс може диктувати все, коли в його лапах постачання кисню, води, їжі, енергії, зв'язку, інтернету, фільтрів, запчастин тощо тощо...
Ідеальна фашисто-утопія, абсолютне рабство, абсолбтна влада.
26.01.2026 20:42 Відповісти
До москви можна добратися і без балістики - диверсантами. За 4 роки нема політичної волі.
26.01.2026 19:47 Відповісти
Як би так принизити воїна-добровольця і шоб нє забанілі. Треба добре подумати перед висером, потьортиє комєнти говорят о мноґом🤔
26.01.2026 22:32 Відповісти
Чергова подібні інтерв'ю, отже знову "все погано".
26.01.2026 20:24 Відповісти
Щоб не забанили, можна злегка заперечити: не кожен може бути воїном по ряду причин,воїна треба виховувати,ос треба берегти,як зіницю ока.
І головне перемога над окупаційними військами,а не кожен там буде...
А як це зробити, мають скерувати гш і гк
26.01.2026 20:36 Відповісти
Воювати можна і в тилу з папірцями діловодом, а потім після війни бити себе в грудак "я воював!" Дивлячись на те скільки зараз людей сидить в тилу то звісно питань не виникає, прекрасно знають що в окопі без підтримки держави ти пристріляна мішень, скільки будеш жити , це тільки питання часу...Повинно додатково "гріти" і те скільки сьогодні двушок відправили в москву але воно чогось не виходить.
26.01.2026 20:43 Відповісти
Потужний заголовок! Головне уточнити, що це написано про бідняків, котрі пасивні до всього та пливуть за течією. Сини Гордона чомусь не будуть воювати, повнолітній син зам мера Харкова, котрого вбили в Відні за гори бабла, також не збирався воювати, всіляки Ханумаки зі слуг також обирають спокійне життя в стабільних країнах. Закриті кордони та обов'язки виключно за ознакою статі думаю хоч трохи заставлять задуматись сіру масу населення хто вони.
27.01.2026 02:51 Відповісти
 
 