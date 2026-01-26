"Воювати все одно доведеться: або за Україну, або проти неї": шлях бійця "Рейду" Крюгера – від бізнесмена до снайпера

Із початком повномасштабного російського вторгнення підприємець Юрій закрив бізнес та пішов до армії. Багатодітний батько пройшов шлях від стрільця до снайпера та інструктора "Дроноциду" у 413 полку Сил безпілотних систем "Рейд".

Про свою історію він розповів "Рейду", передає Цензор.НЕТ.

Юрій із бойовим позивним Крюгер родом із Полтавщини — невеликого селища Машівка. До повномасштабної війни жив у Києві, мав власний бізнес із виготовлення меблів на замовлення у престижному торговельному центрі. Одружений, виховує чотирьох дітей.

Після початку повномасштабного вторгнення Юрій закрив бізнес, продав товар і ухвалив рішення піти у військо.

Однак потрапити до Сил оборони вдалося не одразу — понад місяць він щодня приходив до військкомату, "як на роботу". Після навчального центру його розподілили до 81-ї десантно-штурмової бригади, де він пройшов шлях від стрільця до снайпера.

Служба у "Рейді"

Згодом Крюгер займався вогневою підтримкою пілотів і споттерів у 14-му полку Сил безпілотних систем, а нині служить у підрозділі "Рейд". У полку його знають як сильного інструктора та фахівця своєї справи.

За словами Юрія, війна кардинально змінила його внутрішній стан і життєві цінності. Те, що нервувало в цивільному житті — фінанси, побут, навіть футбол, яким він займався раніше, — втратило значення. Головне зараз — зберегти життя побратимів і максимально підготувати їх до нестандартних бойових ситуацій.

Він переконаний: воювати все одно доведеться.

"Або ти будеш в Силах оборони України воювати за свою землю та країну, або опинишся на окупованих територіях і будеш йти проти українців у складі окупаційної армії", - наголошує боєць "Рейду".

Можливе зупинення бойових дій Крюгер розцінює лише як паузу для відновлення й підготовки ЗСУ до наступного етапу боротьби з Росію. Адже, за його словами, з таким сусідом розслаблятися не доводиться.

Службу в "Рейді" Юрій цінує за дружній колектив, взаємну підтримку та роботу на результат. Як інструктор курсу "Дроноцид" він спілкувався з бійцями різних підрозділів і каже: багато хто заздрить атмосфері в "Рейді", адже прискіпливий добір особового складу та адекватність командирів на всіх рівнях — рідкість для війська.

