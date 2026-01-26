РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7603 посетителя онлайн
Новости Результаты работы подразделений СБС
5 770 81

"Воевать все равно придется: либо за Украину, либо против нее": путь бойца "Рейда" Крюгера — от бизнесмена до снайпера

Снайпер 413 полка СБС "Рейд" Юрий с позывным Крюгер

С началом полномасштабного российского вторжения предприниматель Юрий закрыл бизнес и ушел в армию. Многодетный отец прошел путь от стрелка до снайпера и инструктора "Дроноцида" в 413-м полку Сил беспилотных систем "Рейд".

О своей истории он рассказал "Рейду", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Больше о пути Юрия

Юрий с боевым позывным Крюгер родом из Полтавщины — небольшого поселка Машевка. До полномасштабной войны жил в Киеве, имел собственный бизнес по изготовлению мебели на заказ в престижном торговом центре. Женат, воспитывает четверых детей.

После начала полномасштабного вторжения Юрий закрыл бизнес, продал товар и принял решение пойти в армию.

Однако попасть в Силы обороны удалось не сразу — более месяца он ежедневно приходил в военкомат, "как на работу". После учебного центра его распределили в 81-ю десантно-штурмовую бригаду, где он прошел путь от стрелка до снайпера.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы беспилотных систем "Мадяра" уничтожили ЗРК, РСЗО, склады и подстанции врага. ВИДЕО

Служба в "Рейде"

Впоследствии Крюгер занимался огневой поддержкой пилотов и споттеров в 14-м полку Сил беспилотных систем, а сейчас служит в подразделении "Рейд". В полку его знают как сильного инструктора и специалиста своего дела.

  • По словам Юрия, война кардинально изменила его внутреннее состояние и жизненные ценности. То, что нервировало в гражданской жизни — финансы, быт, даже футбол, которым он занимался раньше, — потеряло значение. Главное сейчас — сохранить жизнь побратимов и максимально подготовить их к нестандартным боевым ситуациям.

Он убежден: воевать все равно придется.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны 413-го подразделения попали в пусковые части ЗРК "Стрела-10" и вывели вражеский комплекс из строя. ВИДЕО

"Или ты будешь в Силах обороны Украины воевать за свою землю и страну, или окажешься на оккупированных территориях и будешь идти против украинцев в составе оккупационной армии", — подчеркивает боец "Рейда".

Возможную остановку боевых действий Крюгер расценивает лишь как паузу для восстановления и подготовки ВСУ к следующему этапу борьбы с Россией. Ведь, по его словам, с таким соседом расслабляться не приходится.

Службу в "Рейде" Юрий ценит за дружный коллектив, взаимную поддержку и работу на результат. Как инструктор курса "Дроноцид" он общался с бойцами разных подразделений и говорит: многие завидуют атмосфере в "Рейде", ведь тщательный отбор личного состава и адекватность командиров на всех уровнях — редкость для войска.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы 413-го полка "Рейд" уничтожили 136 единиц техники оккупантов за месяц. ВИДЕО

Автор: 

снайперы (492) Силы беспилотных систем (471) война в Украине (8151)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Ну, особисто я радий що ти виїхав. Жити в одній країні з таким як ти бидлом- не хотілося б. Еталонний герой кацапських анекдотів. Людина без гордості та Батьківщини. За шмат гнилої ковбаси і рідну матір продаси...
показать весь комментарий
26.01.2026 18:20 Ответить
+13
Судячи по амер. прапорцю, ти вже виїхав. Якого біса ти лізеш на український сайт і принижуєш тих, хто бореться. Я пішов добровільно на війну за виживання нації, ти втік за кордон. Я ж не пишу тим, хто втік в Америку, що вони чорти, втекли і втекли. А ти чому про якись третій варіант ляпаєш? Україна 4 роки веде тяжку страшну ОБОРОННУ війну. І ми витримаємо цей жах. А ти сиди собі за кордоном і забудь про Україну, ти ж вибрав третій варіант. Америці вітання🖐
показать весь комментарий
26.01.2026 18:25 Ответить
+10
Або ти будеш в Силах оборони України воювати за свою землю та країну, або опинишся на окупованих територіях і будеш йти проти українців у складі окупаційної армії",

Ну а є таке,коли люди не хочуть цієї країни,бо ж постійно виїжджають.
показать весь комментарий
26.01.2026 18:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну, особисто я радий що ти виїхав. Жити в одній країні з таким як ти бидлом- не хотілося б. Еталонний герой кацапських анекдотів. Людина без гордості та Батьківщини. За шмат гнилої ковбаси і рідну матір продаси...
показать весь комментарий
26.01.2026 18:20 Ответить
Прямо як міндіч
показать весь комментарий
26.01.2026 18:41 Ответить
А кому ти нахрен потрібний?
показать весь комментарий
26.01.2026 18:22 Ответить
А чому воно тут має розглядатися? Любий варіант кожен сам собі хазяїн роглядати. Тут людина свою точку зору викладає, а хтось виїжджає, перепливає через Тису, блукає в горах поки врятують (може і не всіх встигають врятувати). Кожен обирає свій шлях самостійно…
показать весь комментарий
26.01.2026 18:23 Ответить
Воно то так. Але трошечки не так.
показать весь комментарий
26.01.2026 18:29 Ответить
Судячи по амер. прапорцю, ти вже виїхав. Якого біса ти лізеш на український сайт і принижуєш тих, хто бореться. Я пішов добровільно на війну за виживання нації, ти втік за кордон. Я ж не пишу тим, хто втік в Америку, що вони чорти, втекли і втекли. А ти чому про якись третій варіант ляпаєш? Україна 4 роки веде тяжку страшну ОБОРОННУ війну. І ми витримаємо цей жах. А ти сиди собі за кордоном і забудь про Україну, ти ж вибрав третій варіант. Америці вітання🖐
показать весь комментарий
26.01.2026 18:25 Ответить
Є варіант що пише він з ТОТ під американським проксі.
показать весь комментарий
26.01.2026 18:30 Ответить
До речі, є дуже велика ймовірність, що лапті викоритовують молодь з ТОТ в якості інтернет-тролів тому, що ті володіють українською мовою і не будуть писати про пекельні борошна, і плюс їх можна вербувати за "миску рису".
показать весь комментарий
26.01.2026 19:55 Ответить
І не тільки як тролів. Особисто допитував кацапського солдатика з Запоріжської області.
показать весь комментарий
26.01.2026 20:08 Ответить
а тому що він чоловік з великої літери
показать весь комментарий
26.01.2026 18:26 Ответить
А тому, що Юрій говорить про українців!
показать весь комментарий
26.01.2026 18:28 Ответить
це буде не справедливо по відношенню до тих, хто воював і хто зараз воює
показать весь комментарий
26.01.2026 18:30 Ответить
хоча дійсно є питання: за що ця війна (проти чого - і так зрозуміло)
показать весь комментарий
26.01.2026 18:32 Ответить
"Виїхать" КУДИ? "Колись читав одну сентенцію, яку приписують Черчілю, стосовно таких "непротивленців" - "виїжджателів". Там було десь таке : "Люди подібні, нагадують істот, які вважають за "правильне", закликать до миру, в надії, що крокодил наїсться, і до них не дійде черга..."
показать весь комментарий
26.01.2026 18:34 Ответить
>"Виїхать" КУДИ?

ідіотське запитання, виїхати можна хоч в зімбабве, хоч в Польщу.
показать весь комментарий
26.01.2026 18:35 Ответить
У Зімбабве війна "в"ялотекуча", триває вже десятки років... До Польщі доберуться, переступивши через трупи бійців ЗСУ. А там і до Нідерландів недалеко... Чи у тебе "Амстердам" - на березі "Истринского водохранилища"?
показать весь комментарий
26.01.2026 18:41 Ответить
Пояснюю ще раз: виїхати можна в будь-яку країну, хоч в Австралію.

>У Зімбабве війна "в"ялотекуча", триває вже десятки років

Але повномасштабної немає, отже вже краще.

>До Польщі доберуться, переступивши через трупи бійців ЗСУ.

у Польщі і рф є спільний кордон, раптово.

>А там і до Нідерландів недалеко... Чи у тебе "Амстердам" - на березі "Истринского водохранилища"?

А я взагалі в Україні.
показать весь комментарий
26.01.2026 18:46 Ответить
Я тобі дав змістовну відповідь...
Стосовно "я в Україні" - я вже "повірив"... Ти тепер напиши, що через "Старлінк", "прямо з окопу", пишеш - тому в тебе прапорець Нідерландів...
показать весь комментарий
26.01.2026 18:50 Ответить
український старлінк має, раптово, українську айпі адресу

а у мене VPN, може хочу японську чи американську обрати
показать весь комментарий
26.01.2026 18:53 Ответить
"Вірю"... От прямо "кривавими слізьми плачу" - але "вірю"...
показать весь комментарий
26.01.2026 18:55 Ответить
мені якось пофіг, я більше іншим користувачам пояснюю, бо VPN досить прикольна штука, ще й приховує, що ви скачуєте через торенти.
показать весь комментарий
26.01.2026 18:58 Ответить
В мене браузер Опера,автоматично ставить впн Нідерланди,але інтерфейс дуже зрозумілий,та ще й додаток ші є,провайдер український -це по смартфону.
Комп прямо видає укр.прапорець,без ніяких впн.
показать весь комментарий
26.01.2026 19:41 Ответить
А мені - тим більше... Якби ти тут не вів кацапську пропаганду "фсьопрапальства", та втечі - я-б на тебе і уваги не звернув (як не звертав до цього часу - коли ти займався більш-менш пустопорожньою болтологією).
показать весь комментарий
26.01.2026 23:35 Ответить
я веду пропаганду ядерної зброї і необхідності її створення задля існування незалежної України
показать весь комментарий
26.01.2026 23:50 Ответить
З палати №6?
показать весь комментарий
26.01.2026 23:52 Ответить
А проксі- то щоб інтернет не так швидко працював, бо з крісла здимає, чи паралельно вконтактік з одноглазніками моніториш?
показать весь комментарий
26.01.2026 18:52 Ответить
Проксі щоб зелені боти скавчали, бо їх шефа петрова скоро посадять 😁
показать весь комментарий
26.01.2026 18:54 Ответить
>чи паралельно вконтактік з одноглазніками моніториш?

я цим лайном (як і гойбуком) ще до заборони не користувався, зараз - тим більше. Хоча було би непогано зробити собі акк в однокласніках і тролити русню, але для цього наче треба мати росіянський номер телефону чи айпі.

>А проксі- то щоб інтернет не так швидко працював, бо з крісла здимає

VPN - для того, щоб не розголошувати мою реальну айпі адресу рандомним сайтам, на які я заходжу. Серед них й іміджборди, де я не хочу світитися.
показать весь комментарий
26.01.2026 18:55 Ответить
Ти називаєш того, хто захищає Україну зеленим пропагандистом. Розумієш до чого ти опустилось? Як ти думаєш, якщо СОУ припинять боротьбу, тільки тому, що гнила влада у нас, що тоді буде з усім українським народом?
показать весь комментарий
26.01.2026 18:32 Ответить
Або ти будеш в Силах оборони України воювати за свою землю та країну, або опинишся на окупованих територіях і будеш йти проти українців у складі окупаційної армії",

Ну а є таке,коли люди не хочуть цієї країни,бо ж постійно виїжджають.
показать весь комментарий
26.01.2026 18:27 Ответить
Спочатку "люди" наголосували ср@кою, а потім "не хочуть цієї країни". Є й таке .
показать весь комментарий
26.01.2026 18:37 Ответить
Є навіть таке,коли спеціально наголосували і втекли ще,перед великою війною.
показать весь комментарий
26.01.2026 20:18 Ответить
Є варіант попасти в Буковель і стояти в чергах на під'йомник
показать весь комментарий
26.01.2026 20:46 Ответить
Ті хто може поїхати в дорогий Буковель,може і в інші країни поїхати.
показать весь комментарий
26.01.2026 21:22 Ответить
Ти для себе цікавишся, чи так, спитать?
показать весь комментарий
26.01.2026 18:45 Ответить
За кого голосував? Аби не Порошенко?
показать весь комментарий
26.01.2026 18:47 Ответить
якщо відкрити кордони, то не залишиться тих, хто зможе приєднатися до ЗСУ -> русня з часом переб'є захисників і окупує всю Україну -> буде геноцид тих, хто залишиться тут.
показать весь комментарий
26.01.2026 18:47 Ответить
Треба поділити громадян на сорти, одних закрити і бусифікувати, інших відправити будувати сім'ї з європейцями, тоді точно буде перемога та процвітання, і після повторного нападу всі будуть рватись в бій.
Певно так думають коментарні ура патріоти.
показать весь комментарий
27.01.2026 02:44 Ответить
Що поганого в геноциді москворотих?
показать весь комментарий
26.01.2026 18:55 Ответить
Повага Юрію!
показать весь комментарий
26.01.2026 18:45 Ответить
Вибрати шлях воїна і його пройти не кожен здатен. Мета кожного воїна - загинути в бою і попасти в пантеон героїв.
Тут деякі обозні кошовари та асенізатори, які не захотіли стати воїнами та втікли - агітують інших стати героями.
Природжений бути воїном сам вибере свій шлях, без скавчання підворотніх сцикливих шавок.
показать весь комментарий
26.01.2026 18:47 Ответить
"Мета кожного воїна - загинути в бою"

А я, чомусь, завжди наївно думав, що мета кожного воїна - перемогти ворога....
показать весь комментарий
27.01.2026 13:01 Ответить
Це філософія. Без самопожертви не буде перемоги. Приклад- наказ Кловуна воїнам здатись в Маріуполі. Вони не стали героями і перестали бути воїнами. Ганебний шлях.
показать весь комментарий
27.01.2026 13:09 Ответить
Воювати має захід за те що вкрав Українську ядерну зброю, а ЗСУ мають його змусити. Оце і буде справжнім захистом нації.
показать весь комментарий
26.01.2026 18:57 Ответить
Наприклад ?
Бусифікувати "ненавчених воєвати" європейців і швейцарців і норвегів ? Чи ставити в приклад Ухілеса і оболтусів-дегражантів які двушку шлють
показать весь комментарий
26.01.2026 20:33 Ответить
Samson option.
https://en.wikipedia.org/wiki/Samson_Option
показать весь комментарий
26.01.2026 21:19 Ответить
Ох зараз ухилянти-ждуни розверещаться.
показать весь комментарий
26.01.2026 19:08 Ответить
Ухилянтів не існує. Є зраджені за будапештським меморандумом українці, що розраховували на мирне життя віддавши ядерку за обіцянки...
показать весь комментарий
26.01.2026 19:10 Ответить
Україна почала вивозити тактичну ядерну зброю ще у 1992 році. До травня 1992 року всі тактичні ядерні боєголовки вже були переміщені до Росії.
показать весь комментарий
26.01.2026 20:12 Ответить
Не Україна почала, а Україну зрадили керманичі-комсомольці, чиї зелені дітки зараз при владі, та у суддівській мафії.
показать весь комментарий
26.01.2026 20:18 Ответить
Тобто якби зараз у України була ядерка ти б був у окопі?
показать весь комментарий
26.01.2026 20:29 Ответить
Якби в України була ядерка війни б не було НІКОЛИ НІ З КИМ
показать весь комментарий
26.01.2026 21:21 Ответить
Індія і Пакистан не рахуються?
показать весь комментарий
27.01.2026 10:15 Ответить
Все це балачки. Захід поставив ціль зменшити кількість країн з ЯЗ, якими бусами та брязкальцями це вдалося зробити - вже історія і до справи не підшиєш.... У всіх рильце у пушку, комуністи ( кучма, кравчук, прем'єри та депутати ) НЕ діяли в інтересах будування Державності, це вже очевидний факт.
Хорвати теж хотіли мирного життя а не війни, та вони відстояли незалежність, Державність від ПГМ-двуголової🇷🇸 Сербії. І Грузини і Молдавани ..
показать весь комментарий
26.01.2026 20:38 Ответить
Населення сербії лише вдвічи більше Хорватії, і не мали ядерки. Це неспівставні речі.
показать весь комментарий
26.01.2026 21:23 Ответить
Коли поліція піде воювати? Вони єталонні ухилянти
показать весь комментарий
26.01.2026 19:34 Ответить
Дак любой прих....ет от такой переспективы. Если тебя не убъет кацап - тебя убъет солдат НАТО. Делайте свой выбор, шановні панове
показать весь комментарий
26.01.2026 19:56 Ответить
Наш вибір - ядерка.
показать весь комментарий
26.01.2026 19:58 Ответить
Я читал о проекте "Марс Один", там набирали добровольцев для полета на Красную планету в один конец, безвозвратно. Улетаешь и живёшь там до конца жизни. Вроде даже 26 украинцев согласились🥴. Если тут совсем запахнет керосином - украинцам следует рассмотреть вариант сбегания на Марс😆
На Марсе никто не достанет, это уж точно. И Орешник туда не добивает.
показать весь комментарий
26.01.2026 20:18 Ответить
Є мінус - повна залежність від Хазяїна станції. Умовний технофашист Ілона Маркс може диктувати все, коли в його лапах постачання кисню, води, їжі, енергії, зв'язку, інтернету, фільтрів, запчастин тощо тощо...
Ідеальна фашисто-утопія, абсолютне рабство, абсолбтна влада.
показать весь комментарий
26.01.2026 20:42 Ответить
До москви можна добратися і без балістики - диверсантами. За 4 роки нема політичної волі.
показать весь комментарий
26.01.2026 19:47 Ответить
Як би так принизити воїна-добровольця і шоб нє забанілі. Треба добре подумати перед висером, потьортиє комєнти говорят о мноґом🤔
показать весь комментарий
26.01.2026 22:32 Ответить
Чергова подібні інтерв'ю, отже знову "все погано".
показать весь комментарий
26.01.2026 20:24 Ответить
Щоб не забанили, можна злегка заперечити: не кожен може бути воїном по ряду причин,воїна треба виховувати,ос треба берегти,як зіницю ока.
І головне перемога над окупаційними військами,а не кожен там буде...
А як це зробити, мають скерувати гш і гк
показать весь комментарий
26.01.2026 20:36 Ответить
Воювати можна і в тилу з папірцями діловодом, а потім після війни бити себе в грудак "я воював!" Дивлячись на те скільки зараз людей сидить в тилу то звісно питань не виникає, прекрасно знають що в окопі без підтримки держави ти пристріляна мішень, скільки будеш жити , це тільки питання часу...Повинно додатково "гріти" і те скільки сьогодні двушок відправили в москву але воно чогось не виходить.
показать весь комментарий
26.01.2026 20:43 Ответить
Потужний заголовок! Головне уточнити, що це написано про бідняків, котрі пасивні до всього та пливуть за течією. Сини Гордона чомусь не будуть воювати, повнолітній син зам мера Харкова, котрого вбили в Відні за гори бабла, також не збирався воювати, всіляки Ханумаки зі слуг також обирають спокійне життя в стабільних країнах. Закриті кордони та обов'язки виключно за ознакою статі думаю хоч трохи заставлять задуматись сіру масу населення хто вони.
показать весь комментарий
27.01.2026 02:51 Ответить
 
 