"Воевать все равно придется: либо за Украину, либо против нее": путь бойца "Рейда" Крюгера — от бизнесмена до снайпера

С началом полномасштабного российского вторжения предприниматель Юрий закрыл бизнес и ушел в армию. Многодетный отец прошел путь от стрелка до снайпера и инструктора "Дроноцида" в 413-м полку Сил беспилотных систем "Рейд".

О своей истории он рассказал "Рейду", передает Цензор.НЕТ.

Юрий с боевым позывным Крюгер родом из Полтавщины — небольшого поселка Машевка. До полномасштабной войны жил в Киеве, имел собственный бизнес по изготовлению мебели на заказ в престижном торговом центре. Женат, воспитывает четверых детей.

После начала полномасштабного вторжения Юрий закрыл бизнес, продал товар и принял решение пойти в армию.

Однако попасть в Силы обороны удалось не сразу — более месяца он ежедневно приходил в военкомат, "как на работу". После учебного центра его распределили в 81-ю десантно-штурмовую бригаду, где он прошел путь от стрелка до снайпера.

Служба в "Рейде"

Впоследствии Крюгер занимался огневой поддержкой пилотов и споттеров в 14-м полку Сил беспилотных систем, а сейчас служит в подразделении "Рейд". В полку его знают как сильного инструктора и специалиста своего дела.

По словам Юрия, война кардинально изменила его внутреннее состояние и жизненные ценности. То, что нервировало в гражданской жизни — финансы, быт, даже футбол, которым он занимался раньше, — потеряло значение. Главное сейчас — сохранить жизнь побратимов и максимально подготовить их к нестандартным боевым ситуациям.

Он убежден: воевать все равно придется.

"Или ты будешь в Силах обороны Украины воевать за свою землю и страну, или окажешься на оккупированных территориях и будешь идти против украинцев в составе оккупационной армии", — подчеркивает боец "Рейда".

Возможную остановку боевых действий Крюгер расценивает лишь как паузу для восстановления и подготовки ВСУ к следующему этапу борьбы с Россией. Ведь, по его словам, с таким соседом расслабляться не приходится.

Службу в "Рейде" Юрий ценит за дружный коллектив, взаимную поддержку и работу на результат. Как инструктор курса "Дроноцид" он общался с бойцами разных подразделений и говорит: многие завидуют атмосфере в "Рейде", ведь тщательный отбор личного состава и адекватность командиров на всех уровнях — редкость для войска.

