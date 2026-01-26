"Воевать все равно придется: либо за Украину, либо против нее": путь бойца "Рейда" Крюгера — от бизнесмена до снайпера
С началом полномасштабного российского вторжения предприниматель Юрий закрыл бизнес и ушел в армию. Многодетный отец прошел путь от стрелка до снайпера и инструктора "Дроноцида" в 413-м полку Сил беспилотных систем "Рейд".
О своей истории он рассказал "Рейду", передает Цензор.НЕТ.
Юрий с боевым позывным Крюгер родом из Полтавщины — небольшого поселка Машевка. До полномасштабной войны жил в Киеве, имел собственный бизнес по изготовлению мебели на заказ в престижном торговом центре. Женат, воспитывает четверых детей.
После начала полномасштабного вторжения Юрий закрыл бизнес, продал товар и принял решение пойти в армию.
Однако попасть в Силы обороны удалось не сразу — более месяца он ежедневно приходил в военкомат, "как на работу". После учебного центра его распределили в 81-ю десантно-штурмовую бригаду, где он прошел путь от стрелка до снайпера.
Служба в "Рейде"
Впоследствии Крюгер занимался огневой поддержкой пилотов и споттеров в 14-м полку Сил беспилотных систем, а сейчас служит в подразделении "Рейд". В полку его знают как сильного инструктора и специалиста своего дела.
- По словам Юрия, война кардинально изменила его внутреннее состояние и жизненные ценности. То, что нервировало в гражданской жизни — финансы, быт, даже футбол, которым он занимался раньше, — потеряло значение. Главное сейчас — сохранить жизнь побратимов и максимально подготовить их к нестандартным боевым ситуациям.
Он убежден: воевать все равно придется.
"Или ты будешь в Силах обороны Украины воевать за свою землю и страну, или окажешься на оккупированных территориях и будешь идти против украинцев в составе оккупационной армии", — подчеркивает боец "Рейда".
Возможную остановку боевых действий Крюгер расценивает лишь как паузу для восстановления и подготовки ВСУ к следующему этапу борьбы с Россией. Ведь, по его словам, с таким соседом расслабляться не приходится.
Службу в "Рейде" Юрий ценит за дружный коллектив, взаимную поддержку и работу на результат. Как инструктор курса "Дроноцид" он общался с бойцами разных подразделений и говорит: многие завидуют атмосфере в "Рейде", ведь тщательный отбор личного состава и адекватность командиров на всех уровнях — редкость для войска.
ідіотське запитання, виїхати можна хоч в зімбабве, хоч в Польщу.
>У Зімбабве війна "в"ялотекуча", триває вже десятки років
Але повномасштабної немає, отже вже краще.
>До Польщі доберуться, переступивши через трупи бійців ЗСУ.
у Польщі і рф є спільний кордон, раптово.
>А там і до Нідерландів недалеко... Чи у тебе "Амстердам" - на березі "Истринского водохранилища"?
А я взагалі в Україні.
Стосовно "я в Україні" - я вже "повірив"... Ти тепер напиши, що через "Старлінк", "прямо з окопу", пишеш - тому в тебе прапорець Нідерландів...
а у мене VPN, може хочу японську чи американську обрати
Комп прямо видає укр.прапорець,без ніяких впн.
я цим лайном (як і гойбуком) ще до заборони не користувався, зараз - тим більше. Хоча було би непогано зробити собі акк в однокласніках і тролити русню, але для цього наче треба мати росіянський номер телефону чи айпі.
>А проксі- то щоб інтернет не так швидко працював, бо з крісла здимає
VPN - для того, щоб не розголошувати мою реальну айпі адресу рандомним сайтам, на які я заходжу. Серед них й іміджборди, де я не хочу світитися.
Ну а є таке,коли люди не хочуть цієї країни,бо ж постійно виїжджають.
Певно так думають коментарні ура патріоти.
Тут деякі обозні кошовари та асенізатори, які не захотіли стати воїнами та втікли - агітують інших стати героями.
Природжений бути воїном сам вибере свій шлях, без скавчання підворотніх сцикливих шавок.
А я, чомусь, завжди наївно думав, що мета кожного воїна - перемогти ворога....
Бусифікувати "ненавчених воєвати" європейців і швейцарців і норвегів ? Чи ставити в приклад Ухілеса і оболтусів-дегражантів які двушку шлють
Хорвати теж хотіли мирного життя а не війни, та вони відстояли незалежність, Державність від ПГМ-двуголової🇷🇸 Сербії. І Грузини і Молдавани ..
На Марсе никто не достанет, это уж точно. И Орешник туда не добивает.
Ілона Марксможе диктувати все, коли в його лапах постачання кисню, води, їжі, енергії, зв'язку, інтернету, фільтрів, запчастин тощо тощо...
Ідеальна фашисто-утопія, абсолютне рабство, абсолбтна влада.
І головне перемога над окупаційними військами,а не кожен там буде...
А як це зробити, мають скерувати гш і гк