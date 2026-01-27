Российские вербовщики под видом предложений гражданской работы заманивают граждан Бангладеш в Россию, а затем принудительно отправляют их на войну против Украины.

Об этом говорится в расследовании Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

Свидетельства беглецов

Журналисты AP провели интервью с тремя гражданами Бангладеш, сумевших сбежать из российской армии и вернуться на родину.

Один из них, мужчина по имени Рахман, рассказал о своем опыте. Он искал работу за границей, когда рекрутер предложил ему вакансию уборщика в военном лагере на территории России. Агент обещал зарплату 1000-1500 долларов в месяц и возможность получения вида на жительство.

Прибытие в Россию и принуждение

Рахман прибыл в Москву в декабре 2024 года вместе с группой других бангладешских рабочих. Там им предложили подписать документы на русском языке, которые впоследствии оказались военными контрактами, а не трудовыми соглашениями.

После подписания их отвезли в военный лагерь, где начали обучать управлению беспилотниками, медицинской эвакуации и другим боевым навыкам.

По словам Рахмана, он отказывался служить, но российский командир через приложение-переводчик объяснил, что агент фактически "продал" их военным структурам. Чтобы заставить бангладешцев воевать, им угрожали 10-летним тюремным сроком и применяли физическое насилие.

Использование на фронте

Трое бангладешцев, с которыми разговаривали журналисты, рассказали о своем опыте на линии фронта. Во время боевых действий их систематически отправляли впереди основных российских воинских подразделений.

Им поручалась:

транспортировка боеприпасов к позициям,

эвакуация раненых российских солдат,

вывоз тел погибших военнослужащих.

Ранение и побег

В конце концов, Рахман получил ранение ноги во время боевых действий. Его отправили на лечение в медицинское учреждение под Москвой.

Находясь в больнице, он сумел сбежать и добраться до посольства Бангладеш в российской столице. Там ему выдали проездной документ, который позволил покинуть страну.

Документальные подтверждения

Журналисты AP подтвердили рассказы бангладешцев многочисленными документами:

проездные билеты и визы,

российские военные контракты,

медицинские справки с описанием боевых травм,

полицейские отчеты,

фотографии с мест службы,

армейские жетоны.

AP также провело интервью с семьями других граждан Бангладеш, чьи родственники уехали на заработки в РФ, были завербованы в российскую армию и пропали без вести на войне. Они предоставили документы, подтверждающие факты вербовки.

Проверка контрактов

Полученные военные контракты агентство передало на экспертизу двум российским организациям, которые помогают российским гражданам уклоняться от мобилизации или увольняться с военной службы.

Во всех исследованных документах оказались подписи майора Владимира Ялцева - руководителя Костромского регионального центра набора на контрактную военную службу.

Пропавшие без вести

Издание также приводит информацию о двух мужчинах, которые успели сообщить родственникам, что их силой везут на фронт в Украину. После этого любые контакты с ними прекратились.

Их семьи подали официальную жалобу в полицию в столице Бангладеш Дакке. Они трижды ездили в правительственные учреждения, пытаясь заставить власти вмешаться в ситуацию.

Семьи пропавших также заявили, что не получили никаких денег, которые якобы "заработали" их близкие в России.

В конце 2024 года семьи обратились в организацию BRAC, которая защищает права бангладешских трудовых мигрантов. Они сообщили, что потеряли связь со своими родственниками в Российской Федерации.

Организация провела собственное независимое расследование и обнаружила по меньшей мере 10 мужчин, которые пропали без вести при подобных обстоятельствах.

Разоблачение сети торговли людьми

Полиция региона Лакшмипури установила, что местный агент направлял потенциальных работников к главному рекрутеру, связанному с компанией SP Global.

Компания не ответила на запросы Associated Press. Следователи выяснили, что она прекратила свою официальную деятельность в 2025 году.

В январе 2025 года в Бангладеш вернулся мужчина, который заявил, что его обманом заставили воевать в российской армии. После этого бангладешская полиция разоблачила разветвленную сеть торговли людьми в Россию.

По данным правоохранителей, подобные сети управляются бангладешскими посредниками, имеющими связи с представителями российского правительства. В результате полицейского расследования было идентифицировано еще девять человек, которых заманили на войну под предлогом гражданской работы.

Масштабы проблемы

Точное количество граждан Бангладеш, которые были обманным путем завербованы в Россию, остается неизвестным.

Представители полиции Бангладеш сообщили Associated Press, что около 40 граждан страны, вероятно, погибли во время войны против Украины.

При этом правоохранители отмечают, что некоторые бангладешцы едут на войну добровольно, поскольку им обещают высокое денежное вознаграждение, которое трудно заработать в их стране с низким уровнем доходов.

