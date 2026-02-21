Росія використовує завербованих кенійців як дешеве гарматне м’ясо, - Сибіга

Незаконний рекрутинг Росії в Африці викликає найгірші асоціації з колоніальними практиками минулого.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у відповідь на повідомлення про вербування кенійців Росією, інформує Цензор.НЕТ.

Україна закликає протидіяти незаконним схемам вербування Кремля

Як наголосив він, Росія експлуатує вразливість людей і ставиться до африканських найманців як до "розхідних солдатів" - без жодної відповідальності, розглядаючи їх як дешеве гарматне м’ясо.

"Ми вітаємо підвищення обізнаності щодо незаконних схем вербування Росії та зусилля, спрямовані на їх припинення. Застерігаємо громадян країн Африки та інших регіонів, які перебувають у зоні ризику, особливо молодь, від підписання будь-яких контрактів із російськими посадовцями або вербувальниками. Не дайте себе обдурити та втягнути у війну, до якої ви не маєте жодного стосунку", - зауважив український міністр.

Що передувало?

Топ коментарі
+7
Заплатіть нашим,хоча б половину депутатської,і у нас черги до військоматів будуть...
Як у 1922 р...
21.02.2026 15:34 Відповісти
+4
Що заважає робити так само? Напевно грошей шкода?
21.02.2026 15:41 Відповісти
+3
Так, дуже дорого виходить! Дешевше безкоштовно бусифікувати майбутніх героїв.
21.02.2026 19:04 Відповісти
Хрю.
21.02.2026 15:31 Відповісти
а в мене запитання - чому він не бере участь в перемовинак, як учільник МЗС... Таке можливо в правовій державі?
21.02.2026 16:36 Відповісти
А кенійці, що тільки з дерев позлазили, і чекали, як нові члєни ********* на вдовиц орків з грошима від ******???
21.02.2026 16:42 Відповісти
Кенійці добре бігають але від дронів мадяра шансів нуль. Шкода що на мавп треба витрачати дрони.
21.02.2026 15:24 Відповісти
21.02.2026 15:34 Відповісти
21.02.2026 19:03 Відповісти
21.02.2026 15:41 Відповісти
21.02.2026 19:04 Відповісти
Допомога йде на утримання чиновників і в офшори,а бидлу розповідають я якісь щити для Європи .
21.02.2026 15:56 Відповісти
а міндичі використоіують
МЗС для вирішування брудних справ
21.02.2026 16:40 Відповісти
а у кого дешевле? ведь кенийцам что то платитли
21.02.2026 18:10 Відповісти
 
 