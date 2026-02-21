Росія використовує завербованих кенійців як дешеве гарматне м’ясо, - Сибіга

Незаконний рекрутинг Росії в Африці викликає найгірші асоціації з колоніальними практиками минулого.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у відповідь на повідомлення про вербування кенійців Росією, інформує Цензор.НЕТ.

Україна закликає протидіяти незаконним схемам вербування Кремля

Як наголосив він, Росія експлуатує вразливість людей і ставиться до африканських найманців як до "розхідних солдатів" - без жодної відповідальності, розглядаючи їх як дешеве гарматне м’ясо.

"Ми вітаємо підвищення обізнаності щодо незаконних схем вербування Росії та зусилля, спрямовані на їх припинення. Застерігаємо громадян країн Африки та інших регіонів, які перебувають у зоні ризику, особливо молодь, від підписання будь-яких контрактів із російськими посадовцями або вербувальниками. Не дайте себе обдурити та втягнути у війну, до якої ви не маєте жодного стосунку", - зауважив український міністр.

