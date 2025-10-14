Прем’єр Естонії Міхал: Росії дедалі важче діяти в нашій країні, тому вона вербує людей у себе
Російським спецслужбам стає дедалі важче проводити операції на території Естонії, тому вони намагаються вербувати людей безпосередньо у Росії.
Про це заявив прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
За словами Міхала, естонська контррозвідка та інші спецслужби забезпечують надійний захист держави. "Російським службам досить важко проводити операції в нашому регіоні. Тому вони намагаються компенсувати це, вербуючи людей", - зазначив він.
Прем’єр додав, що більшість спроб вербування відбуваються саме на території Росії. "Наша порада вже тривалий час залишається незмінною: якщо є хоч найменша можливість, жодна розсудлива людина не повинна їздити в Росію", - підкреслив Міхал.
Він також пояснив, що російські спецслужби часто ставлять людей у скрутне становище або створюють компрометуючі ситуації, щоб змусити їх до співпраці. У разі підозрілих ситуацій громадянам радять звертатися до Департаменту поліції безпеки.
