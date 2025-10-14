Премьер Эстонии Михал: России все труднее действовать в нашей стране, поэтому она вербует людей у себя
Российским спецслужбам становится все труднее проводить операции на территории Эстонии, поэтому они пытаются вербовать людей непосредственно в России.
Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.
По словам Михала, эстонская контрразведка и другие спецслужбы обеспечивают надежную защиту государства. "Российским службам достаточно трудно проводить операции в нашем регионе. Поэтому они пытаются компенсировать это, вербуя людей", - отметил он.
Премьер добавил, что большинство попыток вербовки происходят именно на территории России. "Наш совет уже длительное время остается неизменным: если есть хоть малейшая возможность, ни один здравомыслящий человек не должен ездить в Россию", - подчеркнул Михал.
Он также пояснил, что российские спецслужбы часто ставят людей в затруднительное положение или создают компрометирующие ситуации, чтобы вынудить их к сотрудничеству. В случае подозрительных ситуаций гражданам советуют обращаться в Департамент полиции безопасности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль