Гана просить Зеленського звільнити з полону своїх громадян, які воювали на боці РФ

Міністр закордонних справ Гани Самуель Окудзето Аблаква попросив президента України Володимира Зеленського посприяти звільненню двох громадян Гани, які потрапили в полон і воювали на боці країни-агресора Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

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Самуель Окудзето Аблаква на своїй сторінці у Facebook розповів, що намагався добитися звільнення громадян африканської країни, які воювали за Росію, а зараз перебувають у полоні.

"Ми провели плідні дискусії, зосереджені на зверненні Гани з гуманітарних міркувань щодо звільнення двох наших громадян", — заявив він.

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Зазначається, що зустріч відбулася у середу, 25 лютого.

У Bloomberg зазначили, що по всій Африці зростає занепокоєння щодо вербування африканців для участі у війні на боці Росії, яка має дефіцит солдатів. Кенія та Південна Африка заявили, що нещодавно домоглися репатріації громадян, яких обманом змусили підписати контракти з армією РФ.

Некомерційна дослідницька організація Inpact повідомила у лютому, що з 1417 африканців, яких вона ідентифікувала як воюючих за Росію найманців, 234 є ганцями. Більше африканців воюють за Росію лише з Єгипту та Камеруну.

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