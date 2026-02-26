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Новини Африканські найманці армії РФ Вербування Росією
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Гана просить Зеленського звільнити з полону своїх громадян, які воювали на боці РФ

У Києві відбулися переговори щодо полонених громадян Гани

Міністр закордонних справ Гани Самуель Окудзето Аблаква попросив президента України Володимира Зеленського посприяти звільненню двох громадян Гани, які потрапили в полон і воювали на боці країни-агресора Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

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Самуель Окудзето Аблаква на своїй сторінці у Facebook розповів, що намагався добитися звільнення громадян африканської країни, які воювали за Росію, а зараз перебувають у полоні.

"Ми провели плідні дискусії, зосереджені на зверненні Гани з гуманітарних міркувань щодо звільнення двох наших громадян", — заявив він.

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Зазначається, що зустріч відбулася у середу, 25 лютого.

У Bloomberg зазначили, що по всій Африці зростає занепокоєння щодо вербування африканців для участі у війні на боці Росії, яка має дефіцит солдатів. Кенія та Південна Африка заявили, що нещодавно домоглися репатріації громадян, яких обманом змусили підписати контракти з армією РФ.

Некомерційна дослідницька організація Inpact повідомила у лютому, що з 1417 африканців, яких вона ідентифікувала як воюючих за Росію найманців, 234 є ганцями. Більше африканців воюють за Росію лише з Єгипту та Камеруну.

Також читайте: З 2022 року Росія завербувала 202 громадян Індії для участі у війні проти України, - Третій армійський корпус

Автор: 

полонені (2424) Гана (14)
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Топ коментарі
+22
Звільнити , Якщо ГАНА ПОВЕРНЕ СВОЇХ ГРОМАДЯН ІЗ РАШИ і введе кримінальну відповідальність за участь у російських військах
треба ставити свої вимоги
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26.02.2026 15:19 Відповісти
+11
Отрубить правые руки и вернуть.
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26.02.2026 15:13 Відповісти
+11
В сенсі звільнити? Вони прийшли вбивати нас! Розчленувати і зкормити свиням, щоб наступні думали
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26.02.2026 15:25 Відповісти
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Отрубить правые руки и вернуть.
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26.02.2026 15:13 Відповісти
І хвости.
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26.02.2026 17:23 Відповісти
Не треба калічити! В нас тисячі людей на діалізі, вирізати по нирці, та хай їдуть додому!
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26.02.2026 15:32 Відповісти
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26.02.2026 15:14 Відповісти
+100500.
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26.02.2026 15:18 Відповісти
І ще каструвати , щоб ідіотів не плодили
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26.02.2026 15:20 Відповісти
по самі вуха
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26.02.2026 15:39 Відповісти
Гана голосувала за резолюцію ООН щодо миру в Україні.
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26.02.2026 15:15 Відповісти
Звільнити , Якщо ГАНА ПОВЕРНЕ СВОЇХ ГРОМАДЯН ІЗ РАШИ і введе кримінальну відповідальність за участь у російських військах
треба ставити свої вимоги
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26.02.2026 15:19 Відповісти
можемо тільки поміняти на державний контракт постачання папаї та маракуї у ЗСУ терміном до закінчення воєнного стану.
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26.02.2026 15:20 Відповісти
В сенсі звільнити? Вони прийшли вбивати нас! Розчленувати і зкормити свиням, щоб наступні думали
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26.02.2026 15:25 Відповісти
Чого це? Нехай мавпи в зоопарку посидять.
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26.02.2026 15:29 Відповісти
Як у них все просто
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26.02.2026 15:29 Відповісти
А що тут складного? Звільнити - і одразу закопати.
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26.02.2026 16:23 Відповісти
Віддати.
Під камери світової преси, з інтерв'ю "щасливих заробітчан" про всі прєлєсті заработка на сво та історії про те, як власне потрапив до рук "укрофашістов".
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26.02.2026 15:38 Відповісти
легко, за кожного ганійського уйобка Гана дає двух кацапських уйобків, але кращє шо б ці тварі сдохли в тюрьмі показово, що б іншим уйбкам з 3х країн не хотілося ту саму долю
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26.02.2026 15:42 Відповісти
Як це відпустить? Понять і простіть? Ваша Гана балувана.
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26.02.2026 15:44 Відповісти
зеля ще зерно і олію відправить бідним неграм...головне щоб вони не похуділи...
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26.02.2026 15:47 Відповісти
То нехай Гана обміняє їх на тих, хто їх завербував...
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26.02.2026 15:56 Відповісти
Можна. Тільки виконати африканський обряд - відрубати або руку або ногу )))))
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26.02.2026 15:58 Відповісти
З Гани одна система Петріот.
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26.02.2026 16:00 Відповісти
За кожного полоненого
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26.02.2026 16:03 Відповісти
Щось мають дати на обмін. Безплатні раби на дорозі не валяються.
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26.02.2026 16:00 Відповісти
це вбивці
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26.02.2026 16:07 Відповісти
подумаешь, немножко убивали украинцев. просто нашкодившие чистые души. Понять, простить и освободить.
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26.02.2026 16:10 Відповісти
Обміняти на зброю.
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26.02.2026 16:43 Відповісти
мої побажання вже будуть зайві. Кого небудь, та й повторять. Тому не буду.
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26.02.2026 17:21 Відповісти
Н-да ... Важка доля у президентів - такі складні морально-політичні проблєми вирішують.
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26.02.2026 19:01 Відповісти
Тоді немає сенсу негрів у полон брати. Ніякої користі немає геть.
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26.02.2026 19:11 Відповісти
 
 