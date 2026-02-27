Україна готова надати Ботсвані інформацію щодо вербування РФ її громадян для війни, - Сибіга

Україна відреагувала на заяву Ботсвани щодо повідомлень про вербування Росією громадян Ботсвани для участі у війні РФ проти України.

Про це у соцмережі Х написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

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Україна відкрита до діалогу

"Україна взяла до уваги заяву, оприлюднену Міністерством міжнародних відносин Республіки Ботсвана 26 лютого, щодо повідомлень про громадян Ботсвани, завербованих для участі у війні Росії проти України. Ми вітаємо зусилля уряду Ботсвани щодо взаємодії з відповідними органами. Україна залишається відкритою до двостороннього діалогу з цього питання", - йдеться в повідомленні.

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Україна готова надати інформацію

Також Сибіга закликав Міністерство міжнародних відносин Ботсвани офіційно порушити це питання перед українською стороною відповідно до усталеної практики Ботсвани проводити консультації з усіма зацікавленими сторонами.

Він запевнив, що Україна готова надати наявну інформацію та оцінки, що базуються на наших розвідувальних даних, які можуть доповнити інформацію, отриману з інших джерел.

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Іноземні найманці РФ

"Позиція України залишається незмінною: участь іноземних громадян у агресивній війні Росії має серйозні й часто фатальні наслідки. Крім того, участь громадян Ботсвани в іноземних збройних конфліктах як найманців заборонена національним законодавством Ботсвани", - додав Сибіга.

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