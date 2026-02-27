Україна готова надати Ботсвані інформацію щодо вербування РФ її громадян для війни, - Сибіга
Україна відреагувала на заяву Ботсвани щодо повідомлень про вербування Росією громадян Ботсвани для участі у війні РФ проти України.
Про це у соцмережі Х написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
Україна відкрита до діалогу
"Україна взяла до уваги заяву, оприлюднену Міністерством міжнародних відносин Республіки Ботсвана 26 лютого, щодо повідомлень про громадян Ботсвани, завербованих для участі у війні Росії проти України. Ми вітаємо зусилля уряду Ботсвани щодо взаємодії з відповідними органами. Україна залишається відкритою до двостороннього діалогу з цього питання", - йдеться в повідомленні.
Україна готова надати інформацію
Також Сибіга закликав Міністерство міжнародних відносин Ботсвани офіційно порушити це питання перед українською стороною відповідно до усталеної практики Ботсвани проводити консультації з усіма зацікавленими сторонами.
Він запевнив, що Україна готова надати наявну інформацію та оцінки, що базуються на наших розвідувальних даних, які можуть доповнити інформацію, отриману з інших джерел.
Іноземні найманці РФ
"Позиція України залишається незмінною: участь іноземних громадян у агресивній війні Росії має серйозні й часто фатальні наслідки. Крім того, участь громадян Ботсвани в іноземних збройних конфліктах як найманців заборонена національним законодавством Ботсвани", - додав Сибіга.
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