УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10221 відвідувач онлайн
Новини Африканські найманці армії РФ Іноземні найманці в армії РФ
458 2

Україна готова надати Ботсвані інформацію щодо вербування РФ її громадян для війни, - Сибіга

Сибіга про вербування РФ громадян Ботсвани

Україна відреагувала на заяву Ботсвани щодо повідомлень про вербування Росією громадян Ботсвани для участі у війні РФ проти України.

Про це у соцмережі Х написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Україна відкрита до діалогу

"Україна взяла до уваги заяву, оприлюднену Міністерством міжнародних відносин Республіки Ботсвана 26 лютого, щодо повідомлень про громадян Ботсвани, завербованих для участі у війні Росії проти України. Ми вітаємо зусилля уряду Ботсвани щодо взаємодії з відповідними органами. Україна залишається відкритою до двостороннього діалогу з цього питання", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Понад 1700 громадян Африки воюють на боці РФ проти України, - Сибіга

Україна готова надати інформацію

Також Сибіга закликав Міністерство міжнародних відносин Ботсвани офіційно порушити це питання перед українською стороною відповідно до усталеної практики Ботсвани проводити консультації з усіма зацікавленими сторонами.

Він запевнив, що Україна готова надати наявну інформацію та оцінки, що базуються на наших розвідувальних даних, які можуть доповнити інформацію, отриману з інших джерел.

Також читайте: Гана просить Зеленського звільнити з полону своїх громадян, які воювали на боці РФ

Іноземні найманці РФ

"Позиція України залишається незмінною: участь іноземних громадян у агресивній війні Росії має серйозні й часто фатальні наслідки. Крім того, участь громадян Ботсвани в іноземних збройних конфліктах як найманців заборонена національним законодавством Ботсвани", - додав Сибіга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ вербує африканців для війни проти України через гуманітарні та культурні проєкти, - СЗР

Автор: 

вербування (308) Сибіга Андрій (988) найманці рф (2063) Ботсвана (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.google.com/search?q=%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7&oq=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B9+%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIJCAEQIRgKGKABMgkIAhAhGAoYoAHSAQg3NTkxajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfCzUm0hwqoP4DpW1Is5hm38gTMwUkVjuraFEWhEwNPr94P9nthXUFZPN4BeoN5JfDI5ZVR5IgM4PHEQGsiecfnQDIKwQ6RCq6EX420FOogngG6h4oHUp48nFHtLDTsCR699GaoPgquBiJ7wRzEeRQaNdSqWBrLx_6QZrKsxgD--5bk&csui=3&ved=2ahUKEwjnlr67ivqSAxXYNxAIHVRPFGsQgK4QegQIARAB Африканский союз (АС) - это единственная всеафриканская межправительственная организация, объединяющая все 55 независимых государств Африканского континента (включая острова). Впевнений, що жодна сибіга та український діпломат-дебіл не попередив АС.
показати весь коментар
27.02.2026 18:24 Відповісти
А де наші філії ТЦК&СП у Африці, Азії та Америці?
Чого чекаємо?
показати весь коментар
27.02.2026 18:43 Відповісти
 
 