Понад 1700 громадян Африки воюють на боці РФ проти України, - Сибіга
Росія обманом залучає громадян Африки у війну проти України. Нині у російській армії воюють понад 1780 найманців із 36 африканських країн.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній з главою МЗС Республіки Гана Самуелем Окудзето Аблаквою пресконференції в Києві.
Вербування РФ громадян Африки
"Ми чітко бачимо, що Росія намагається затягувати у смерть, у війну громадян Африки. За нашими даними, на сьогодні воює понад 1780 громадян з Африканського континенту в російській армії… Загалом, за нашими даними, участь у бойових діях на стороні Росії беруть представники 36 африканських країн. Тобто це великий виклик, я вважаю", - розповів Сибіга.
За словами міністра, Росія в шахрайський спосіб затягує цих громадян у війну, прирікаючи їх на смерть, тому дуже важливо викривати такі схеми вербування.
Протидія шахрайським діям РФ
Сибіга зауважив, що мав розмови з багатьма африканськими колегами, під час яких поінформував їх про конкретні випадки.
"Була чітка реакція. Були рішення про посилення відповідальності за найманство до російської армії. Ми також домовилися з деякими країнами про спільні інформаційні кампанії, як запобігати цим шахрайським діям російської сторони. Тому ця взаємодія буде і надалі продовжуватися", - наголосив глава МЗС.
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