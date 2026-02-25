Более 1700 граждан Африки воюют на стороне РФ против Украины, - Сибига

Россия обманом привлекает граждан Африки в войну против Украины. Сейчас в российской армии воюют более 1780 наемников из 36 африканских стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной с главой МИД Республики Гана Самуэлем Окудзето Аблаквой пресс-конференции в Киеве.

Вербовка РФ граждан Африки

"Мы четко видим, что Россия пытается втянуть в смерть, в войну граждан Африки. По нашим данным, на сегодняшний день воюет более 1780 граждан с африканского континента в российской армии... В целом, по нашим данным, участие в боевых действиях на стороне России принимают представители 36 африканских стран. То есть это большой вызов, я считаю", - рассказал Сибига.

По словам министра, Россия мошенническим образом втягивает этих граждан в войну, обрекая их на смерть, поэтому очень важно разоблачать такие схемы вербовки.

Противодействие мошенническим действиям РФ

Сибига отметил, что беседовал со многими африканскими коллегами, во время которых проинформировал их о конкретных случаях.

"Была четкая реакция. Были решения об усилении ответственности за наемничество в российскую армию. Мы также договорились с некоторыми странами о совместных информационных кампаниях, как предотвратить эти мошеннические действия российской стороны. Поэтому это взаимодействие будет и в дальнейшем продолжаться", - подчеркнул глава МИД.

