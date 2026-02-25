РУС
Более 1700 граждан Африки воюют на стороне РФ против Украины, - Сибига

Сибига о наемниках РФ из Африки

Россия обманом привлекает граждан Африки в войну против Украины. Сейчас в российской армии воюют более 1780 наемников из 36 африканских стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной с главой МИД Республики Гана Самуэлем Окудзето Аблаквой пресс-конференции в Киеве.

Вербовка РФ граждан Африки

"Мы четко видим, что Россия пытается втянуть в смерть, в войну граждан Африки. По нашим данным, на сегодняшний день воюет более 1780 граждан с африканского континента в российской армии... В целом, по нашим данным, участие в боевых действиях на стороне России принимают представители 36 африканских стран. То есть это большой вызов, я считаю", - рассказал Сибига.

По словам министра, Россия мошенническим образом втягивает этих граждан в войну, обрекая их на смерть, поэтому очень важно разоблачать такие схемы вербовки.

Противодействие мошенническим действиям РФ

Сибига отметил, что беседовал со многими африканскими коллегами, во время которых проинформировал их о конкретных случаях.

"Была четкая реакция. Были решения об усилении ответственности за наемничество в российскую армию. Мы также договорились с некоторыми странами о совместных информационных кампаниях, как предотвратить эти мошеннические действия российской стороны. Поэтому это взаимодействие будет и в дальнейшем продолжаться", - подчеркнул глава МИД.

Так лише у Львові вчаться сотня громадян з країн Африки. В чому проблема, щоб кацапськими методами законтрактувати їх у ЗСУ? 😊
25.02.2026 13:53 Ответить
а хто нам заважає замість "двушку на мацкву" наймати війскових з інших країн?
25.02.2026 14:00 Ответить
Держбюджет,,, на 2026 рік
25.02.2026 14:11 Ответить
1699... уже
Сьогодні бачив, як одного мінусували!
25.02.2026 14:10 Ответить
Натомість Україні час оголосити: «Наразі ми ліквідували 1780 громадян Африки і продовжуватимемо, доки не буде знищено кожного найманця».
25.02.2026 14:17 Ответить
Зато граждан Колумбии в ВСУ больше(надо же искать позитив).
25.02.2026 14:20 Ответить
Громадяни Африки - це взагалі ЯК?
25.02.2026 14:21 Ответить
цілий міністр - а таке видає
25.02.2026 15:37 Ответить
А чим займаються наші посли?
25.02.2026 15:48 Ответить
 
 