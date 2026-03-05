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Новини Відео Африканські найманці армії РФ
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Українські дрони до смерті заганяли у переліску африканського найманця армії РФ. ВIДЕО

У мережі оприлюднено відеозапис успішної роботи українських операторів безпілотних систем по найманцю російської армії. Як повідомляє Цензор.НЕТ, об’єктивом дрона зафіксовано ліквідацію африканця, який прибув воювати проти України у складі армії РФ.

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Деталі операції

  • Виявлення: На кадрах видно, як іноземний найманець пересувається лісосмугою та помічає український дрон.

  • Спроба укриття: Намагаючись врятуватися від атаки, бойовик забігає у бліндаж. За кілька миттєвостей зафіксовано влучання, після чого з укриття починає йти густий дим, а найманець вибирається назовні.

  • Фінал: Наступні кадри демонструють найманця, який лежить серед кущів у посадці. До нього підлітає дрон-камікадзе та здійснює точне влучання, що призводить до остаточної ліквідації цілі.

Читайте: Україна готова надати Ботсвані інформацію щодо вербування РФ її громадян для війни, - Сибіга

Контекст участі іноземних найманців

Залучення громадян африканських країн до бойових дій на боці РФ стало системним явищем. Російське командування використовує представників "Африканського корпусу" переважно як штурмову піхоту на найгарячіших ділянках фронту, зокрема на Донецькому напрямку.

"Донецкие шахтеры", наемники армии Путина из "Африканского корпуса", вполне могли остаться дома и охотиться на белок, а не лежать в украинской посадке с кислым лицом", - іронізують автори відео в мережі.

Також дивіться: Африканський найманець армії РФ на колінах марно благає про життя в українського дрона-камікадзе. ВIДЕО

Коментар редакції 

Використання іноземних найманців є спробою Кремля компенсувати великі втрати особового складу без оголошення нової хвилі відкритої мобілізації всередині Росії. Проте, як свідчать кадри об’єктивного контролю, рівень підготовки та виживання таких "добровольців" на полі бою залишається вкрай низьким.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гана просить Зеленського звільнити з полону своїх громадян, які воювали на боці РФ

Автор: 

Африка (342) знищення (10327) Донецька область (11310) найманці рф (2064)
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Топ коментарі
+16
Вот же ж дурень. Гнался бы сейчас голый по Африке с копьём за антилопой.. А в Украине он сам антилопа...
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05.03.2026 16:22 Відповісти
+6
******* , більше не буде бігати і ховатись .
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05.03.2026 16:20 Відповісти
+4
Павiан вже лежав подихав, три дрона забагато було.
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05.03.2026 16:40 Відповісти
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******* , більше не буде бігати і ховатись .
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05.03.2026 16:20 Відповісти
Вот же ж дурень. Гнался бы сейчас голый по Африке с копьём за антилопой.. А в Украине он сам антилопа...
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05.03.2026 16:22 Відповісти
Треба було йому банана скинути, вони їх *******
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05.03.2026 16:26 Відповісти
Отруєного...
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05.03.2026 17:00 Відповісти
ні...але потрібен дуже потужний дрон, що підніме мавпу...банан підвішується в ящику з отвором в який ледь влазить рука...мавпа просуває руку і хватає банан...а витягти вже не може...і тоді дрон чіпляє ящика і тягне його в призначене місце разом з мавпою
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05.03.2026 20:35 Відповісти
Ай-яй-яй-яй-яй! Убили негра, Убили негра, убили, Ай-яй-яй-яй-яй-яй,
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05.03.2026 19:54 Відповісти
Що, апять?????
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05.03.2026 20:12 Відповісти
Ну що, Сніжок, добігався?
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05.03.2026 16:29 Відповісти
Баклажан!
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05.03.2026 17:02 Відповісти
А чого воно там шукало між деревами чи на деревах?
Там бананів немає.... Зима!
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05.03.2026 16:36 Відповісти
Павiан вже лежав подихав, три дрона забагато було.
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05.03.2026 16:40 Відповісти
Отак от якийсь дурень вирішує заробити собі грошенят "по льогкому", а потім нам, таким розумним, доводиться витрачати гроші, час і натхнення на те щоб дурень отримав наслідки...
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05.03.2026 16:41 Відповісти
Жив як чорний, помер як чорний...не расизм, виключно рашизм
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05.03.2026 16:56 Відповісти
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05.03.2026 17:01 Відповісти
Ще один ноусер...
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05.03.2026 17:16 Відповісти
Пам'ятаю цей анекдот.
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05.03.2026 20:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Ik3ukZfgdhM А гвинеец Сэм Брук
https://www.youtube.com/watch?v=Ik3ukZfgdhM Обошел меня на круг
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05.03.2026 17:20 Відповісти
Просто ліквідували . До смерті заганяли - це коли він сам помер від втоми .
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05.03.2026 17:30 Відповісти
кцпський мо вже знає хоть трішки...то заспіває пісню Я люблю тебяя жизнь...з Іосіфом...експромтом
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05.03.2026 17:50 Відповісти
Сафарі
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05.03.2026 18:04 Відповісти
умом дебілів нЄ понЯть.. шо тобі тут треба було, тварина?..
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05.03.2026 20:16 Відповісти
"мальчик" хоче до Тамбову??
так це не тут
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05.03.2026 22:18 Відповісти
Придурок, лежав би під пальмою, їв банани...
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06.03.2026 05:43 Відповісти
 
 