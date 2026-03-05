У мережі оприлюднено відеозапис успішної роботи українських операторів безпілотних систем по найманцю російської армії. Як повідомляє Цензор.НЕТ, об’єктивом дрона зафіксовано ліквідацію африканця, який прибув воювати проти України у складі армії РФ.

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Деталі операції

Виявлення: На кадрах видно, як іноземний найманець пересувається лісосмугою та помічає український дрон.

Спроба укриття: Намагаючись врятуватися від атаки, бойовик забігає у бліндаж. За кілька миттєвостей зафіксовано влучання, після чого з укриття починає йти густий дим, а найманець вибирається назовні.

Фінал: Наступні кадри демонструють найманця, який лежить серед кущів у посадці. До нього підлітає дрон-камікадзе та здійснює точне влучання, що призводить до остаточної ліквідації цілі.

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Контекст участі іноземних найманців

Залучення громадян африканських країн до бойових дій на боці РФ стало системним явищем. Російське командування використовує представників "Африканського корпусу" переважно як штурмову піхоту на найгарячіших ділянках фронту, зокрема на Донецькому напрямку.

"Донецкие шахтеры", наемники армии Путина из "Африканского корпуса", вполне могли остаться дома и охотиться на белок, а не лежать в украинской посадке с кислым лицом", - іронізують автори відео в мережі.

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Коментар редакції

Використання іноземних найманців є спробою Кремля компенсувати великі втрати особового складу без оголошення нової хвилі відкритої мобілізації всередині Росії. Проте, як свідчать кадри об’єктивного контролю, рівень підготовки та виживання таких "добровольців" на полі бою залишається вкрай низьким.

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