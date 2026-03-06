На севере Харьковщины 58-я бригада уничтожила российский экскаватор и эвакуационный грузовик. ВИДЕО
Подразделения беспилотных систем 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского сорвали попытки оккупантов возвести фортификационные сооружения на севере Харьковской области. Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты 3-го мотопехотного батальона за двое суток уничтожили инженерную технику и логистический транспорт врага.
Хронология событий в Харьковской области
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Первый день: Операторы дронов обнаружили замаскированный экскаватор, который оккупанты использовали для обустройства оборонительных позиций. Удар был нанесен в момент нахождения возле техники группы российских военных. Зафиксировано прямое попадание и поражение личного состава.
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Второй день: Командование РФ попыталось эвакуировать поврежденную инженерную машину. Для этого в прифронтовую зону пригнали грузовик ГАЗ-66.
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Фиаско эвакуации: российский грузовик заглох непосредственно в лесополосе при попытке подцепить экскаватор. Операторы FPV-дронов 58-й ОМПБр воспользовались моментом и нанесли серию повторных ударов.
Результаты огневого поражения
В результате работы пилотов и экскаватор, и эвакуационный ГАЗ-66 были окончательно выведены из строя. Остановка инженерных работ на этом участке мешает оккупантам укреплять линию обороны, что является критически важным для дальнейших действий Сил обороны Украины.
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